«Живи быстро, умри молодым» — негласный девиз Пенсионного фонда России граждане вспомнили в связи с высказываниями заместителя председателя Центробанка Сергея Швецова в Совете Федерации. Жители России в социальных сетях послали заместителя Эльвиры Набиуллиной за его мысли вслух на лесоповал, на МРОТ и в космос…

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Помогать пенсионерам немножко поздно», — заявил Сергей Швецов. И высказал мнение, что жителям России следует обеспечивать свою старость при помощи доходов от акций, облигаций, вкладываться в недвижимость, затем продавать её или сдавать в наём.

«Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина — как раз эту трансформацию начать», — заявил Швецов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Как отмечают жители одного из самых зажиточных, нефтяного региона страны — Ханты-Мансийского автономного округа — добывая непосредственно нефть, на игле которой сидит российская казна, они не могут рассчитывать на достойную пенсию. Зато возникает вопрос: для чего тогда с зарплаты удерживают денежку? Наверное, чтобы некоторым выдающимся руководителям Центробанка было на что недвижимость за границей скупать.

Цитата из видео на YouTube Сергей Швецов

«Мы рады откладывать себе на безбедную пенсию, создавать ту самую финансовую подушку независимости. Вопрос к власти, правящей нами, — зачем вы население вогнали в кабалу с ипотеками? Почему мы работаем за нищенские зарплаты, которых еле хватает на все платёжки? Что откладывать, когда мы заболеть боимся, так как лишних денег на лекарства и врачей нет? Недвижимость, говорите, сдавать? Так вы же этот доход налогом облагаете. Вы людей так налогами задавили, что сил нет выживать, а вы призываете откладывать. Каждый работающий 13% ежемесячно отдаёт, работодатель ещё 30%, и многие даже не успевают попользоваться теми грошами, что вы называете пенсией. Опять вопрос: где деньги наших бабушек и родителей, сгоревшие в инфляции, которые вы нам устраиваете, господа из Центробанка? Накопления тоже не без ваших усилий сгорают. Работает вся страна на вас, дармоедов, а вы сидите и смеётесь над нами, помыкаете», — написал югорчанин длинный пост негодования в группе «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что доходы господина Швецова за 2020 год составили свыше 51 млн рублей, согласно его декларации, представленной на сайте Банка России. Помимо приличной недвижимости в РФ, он владеет квартирой в Испании площадью 121 кв. м. Кстати, в 2017 году Сергей Швецов задекларировал доход в 88,6 млн рублей. В тот год ему пришлось «ликвидировать инвестиции в недвижимость в Мексике» — так поясняла РБК пресс-служба Центробанка. Не в российскую экономику вложился, заметим. Понятно, что у самого господина Швецова, который работает в Центробанке сразу после окончания МГУ, с 1993 года, есть сбережения не только на собственную старость, но и при разумном поведении потомков и внукам правнуков перепадёт.

В паблике «ЧП Сургут» пользователи отмечают — «выборы прошли, можно и гайки закручивать — пенсию взять и отменить». Также у комментаторов возникло подозрение, что от государства Российского господин Швецов получил больше, чем вложил собственных трудовых усилий. И полагают, что на свежем воздухе, на лесоповале, ему мечтаться будет слаще о банальном бутерброде с маслом, а не об инвестициях в зарубежную недвижимость.

Да что сургутяне, сам депутат Госдумы от ХМАО, переизбранный на новый срок, Павел Завальный пожаловался на своих страницах в социальных сетях на «маленькую пенсию».

Павел Завальный. депутат Госдумы РФ. «Я сам, проработав на Севере 27 лет, в том числе генеральным директором крупной газотранспортной компании с высокой зарплатой, при выходе на пенсию увидел, что мне начислили 24 тысячи рублей. И когда я начал разбираться, почему так, обнаружил, что повышающий коэффициент за работу на Севере в нашем округе — всего 1,5 к фиксированному базовому размеру пенсии. И то, если вы проработали на Крайнем Севере не менее 15 лет или в приравненных местностях — не менее 20, при выработке страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. А если проработал на Севере дольше — это не учитывается совсем. И то, что ты платил взносы в пенсионный фонд с зарплаты с повышающим коэффициентом 2,2, — тоже не учитывается».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Павел Завальный подчеркнул, что на территориях регионов Крайнего Севера живёт чуть более 6,5% населения России.

«И эти 10 миллионов человек добывают для Родины 76% нефти, 94,5% газа, обеспечивают более 30% доходов федерального бюджета и 50% товарного экспорта. Существуют северные и полярные коэффициенты к заработной плате и пенсии. Достаточны ли они, справедливы ли? Я вынужден констатировать, что нет», — заострил внимание депутат Госдумы.

И пояснил, что если в 2000 году соотношение заработной платы в Югре и в среднем по России составляло 3,8, то сегодня — 1,55.

«Сейчас зачастую «на земле» платят больше, чем на Севере с учётом надбавок. Поэтому дети северян уезжают учиться и не возвращаются. Молодые работники, у кого есть силы и желание рискнуть, сделать карьеру, едут не на Север, а с Севера. Отток населения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей составил в среднем 10% за последние 20 лет», — констатировал представитель Югры в Госдуме.

Интернет-сообщество России в целом задаётся ещё более удручающим вопросом: «Как прожить на 10 тысяч пенсии, если отработал 40 лет? И как накопить на сытую старость с зарплаты 20 тысяч». Данный вопрос задаёт участница паблика «Плохие новости». Здесь тоже развернулось бурное обсуждение заявлений Сергея Швецова.

«Уберите пенсионный взнос с зарплаты, и я сам себе на старость накоплю», — выразил мнение многих жителей России участник группы.

«У нас облигации сгорают, как на костре. А дивиденды по акциям копеечные для большинства. Пакет привилегированный только у топов», — пишет ещё один пользователь.

«Проблема России не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые все никак не нажрутся», — вторит другой.

«Верни награбленное! У людей с зарплаты взносы отчисляли, это их заработанные законные деньги. А этого языкомчесалку уволить за несоответствие и пусть живет на пособие по безработице или на МРОТ», — предлагает третий.

В сети полагают: либо Швецов бросил пробный шар в народ, чтобы посмотреть «прокатит — не прокатит», либо «их там во главе Набиуллиной надо… на нары, на Марс, в любимую Мексику, в Евросоюз — нужное подчеркнуть».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

К слову, Эльвира Набиуллина принесла публичные извинения за высказывания подчинённого, назвав его слова «крайне неудачными».

«Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию», — цитирует РБК главу Центробанка.

Правда, ей никто не поверил. Но реакция социальных сетей на извинения за раскрывшего «военную тайну» Швецова — это уже другая история.