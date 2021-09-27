В Кургане катастрофически не хватает учителей в школах, заявила Ura.ru председатель городского комитета профсоюза работников народного образования и науки Нина Михайлова. По её данным на 1 сентября, в столице Зауралья были свободны 183 учительские вакансии с зарплатой от 14,7 тыс. рублей до 45 тыс. рублей. В мэрии Кургана уверяют о закрытом вопросе с дефицитом кадров в образовании: ведётся набор молодых педагогов, действующие учителя совмещают ставки.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

С начала 2021 года из курганских школ уволились по разным причинам 135 педагогов, в том числе 53 в связи с пенсией, отмечают в учительском профсоюзе. Кроме того, по словам Нины Михайловой, учителя из Курганской области уезжают в другие регионы, где зарплаты на порядок выше. В среднем один курганский учитель работает на две ставки.

«Если взять нормальную нагрузку — по 18 часов на учителя, чтобы он выполнял работу качественно, с детьми занимался, имел время на подготовку, тогда картина будет катастрофическая. На зарплату одной ставки (12−13 тысяч рублей) не прожить. Эту проблему нужно решать на федеральном уровне», — считает профсоюзный лидер Кургана.

С Ниной Михайловой согласны коллеги и жители Кургана. О дефиците учителей все говорят, везде пишут, но, как водится, ничего не делают, а сама проблема не рассасывается, отмечают комментаторы в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

В своих «мыслях по поводу», высказанных в социальных сетях, курганцы называют причины нехватки учителей и пытаются найти выход из тупика.

Алексей Колчин ИА REGNUM В школьном классе

Одна из проблем — непрестижность профессии педагога. Хоть портал Superjob.ru и уверяет, что в России за 10 лет почти в два раза увеличилось число граждан, убеждённых в престижности профессии учителя: с 21% в 2011 году до 40% в 2021 году. На деле у детей и родителей как заказчиков услуги образования много претензий к «обслуживающему персоналу» школ и прав для попирания «обслуги».

"Учителя скоро все уволятся только из-за нынешних родителей, которые перед ними пальцы гнут и права качают, отпрысков своих отмазывают. Уж извините за резкость, но 75% нынешних учеников — это идиоты со смартфоном вместо мозга», — пишет один из участников паблика.

«Даже в детских садах дитя ещё плохо предложения складывает, но чётко говорит: «Я папе (маме) сказу, они вас накажут», — вторит ему другой.

И в подтверждение вышесказанного, некоторые родители отмечают, что не все учителя, как один, работают по призванию.

«Внук не понял материал по математике, подошёл на перемене к учителю, она ответила, ей за это не доплачивают. Вот дай им сейчас оклад 100 тысяч, они всё равно будут на две ставки работать. Жадности нет предела, на пенсию идут в 50 лет, а потом до 75 работают. Скажите, в какой профессии ещё такое есть?» — возмущается жительница Кургана, которая помнит дополнительные занятия учителей с отстающими в советское время.

ИА REGNUM В школу

«Учитель сейчас скорее аниматор, креатор, а не учитель. Чтобы внимание детей привлечь, надо быть весёлым человечком из тик-тока», — поддерживает общую волну третий.

Кстати, педагоги весьма активны в «Тик-Токе» — их можно найти под хэштэгом #учителя. Посмотрите на досуге — нашим звёздам шоу-бизнеса есть чему получиться у современных Макаренко и Песталоцци. И, может, курганские учителя хотя бы в популярной социальной сети монетизируют свой труд, ибо их зарплата оставляет желать лучшего.

«Зарплата учителя должна быть как минимум 50 тысяч оклад, а там хочешь — перерабатывай, хочешь — отдыхай. Спасибо тем, кто ещё учит наших детей!» — пишет курганец.

«На одну ставку жить не на что, а на две — некогда», — сетует представитель педагогического сообщества.

«Учителя не по своей воле работают на две ставки — их заставляют. О качестве образования вообще уже речи не идёт — просто физически невозможно отработать двойную нагрузку. Коллега уехала в Москву. В Кургане за 30 часов больше 20 тысяч не получала, там за 22 часа с классным руководством — 100 тысяч. Зарплата бюджетников должна быть одинаковой по всей стране», — считает другой учитель.

Дарья Антонова ИА REGNUM У доски

Вспомнили комментаторы и о том, как губернатор Курганской области активно печётся о дефиците врачей, да так успешно, что регион включили в число семи субъектов РФ, где запустят новую систему оплаты труда медиков. В аналогичный проект Минпросвещения, когда зарплату учителей нескольких различных по социально-экономическому развитию регионов приведут к общему знаменателю, Зауралье не включили.

«А про учителей Шумков тактично умолчал в Москве», — иронизируют в сети курганцы.

И тут же отвечают: «Дык, не два ж горошка на ложку».

«Лучше не в группу писать, а в приёмную президента, и желательно массово. Областные власти ежегодно отчитываются перед Москвой, что всё хорошо. Напишите об обратном», — посоветовали курганцам в Сети решить кадровую проблему с учителями очередной челобитной в Кремль.

Видимо, по-другому у нас в стране пока никак.