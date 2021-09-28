На единственном предприятии промышленного железнодорожного транспорта в Анжеро-Судженске Кемеровской области, которое насчитывает почти 100 лет истории, более половины машинистов локомотивов объявили об отказе выполнять работу без помощников — была объявлена «итальянская забастовка». В обращении к директору АО «Анжеро-Судженского погрузочно-транспортного управления», некогда созданного властями Кузбасса, отмечается, что на рабочих местах машинистов «сложилась опасная ситуация». ИА REGNUM выяснило детали.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

Забастовка

В конце сентября 2021 года профсоюз «Новопроф» на своём официальном сайте сообщил, что 13 из 22 работающих в АО «Анжеро-Судженского погрузочно-транспортного управления» машинистов локомотивов известили директора предприятия «об отказе от выполнения работы по обслуживанию локомотива без помощника», так как это представляет угрозу жизни, здоровья как самого сотрудника, так и окружающих.

Авторы обращения отметили, что на рабочих местах «сложилась опасная ситуация», так как железнодорожные пути предприятия находятся в черте города, где находятся постройки, растительность, что не позволяет «на тепловозах капотного типа осуществлять движение по зеркалам в условиях ограниченной видимости, так как обзор отсутствует полностью».

"При этом локомотивная бригада должна состоять из двух человек — машиниста и его помощника. Они должны осуществлять взаимный контроль за показаниями светофоров, выполнением установленных скоростей движения поезда, правильностью маршрута, движения поезда на запрещающее показание светофора, нахождению на железнодорожных путях людей», — отмечается в сообщении.

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Есть претензии и к оборудованию самих тепловозов, и к требованиям охраны труда. А до этого были вопросы у работников и к оплате труда.

Стоит отметить, проблема возникла далеко не вчера. Как отмечают в профсоюзе, еще в марте 2021 года помощники машинистов обращались к губернатору Сергею Цивилеву с просьбой остановить сокращения, но это не помогло. По имеющимся данным, в августе были сокращены последние шестеро специалистов.

«Мероприятия по сокращению, исключение из производственного звена необходимой должности помощник машиниста тепловоза ставят под угрозу безопасность движения, жизнь и здоровье работников и прочих лиц», — отмечается в обращении.

Первое ЧП не заставило себя ждать. 31 августа 2021 года два порожних вагона пришли в движение и выкатились на проезжую часть в черте города. Пострадавших в этот раз удалось избежать.

Цитата из видеообращения. youtube.com Видеообращение железнодорожников Анжеро-Судженского ПТУ

О предприятии

Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление ведёт свою историю с 1930-х годов, и она неразрывно связана с угледобывающей отраслью Кузбасса.

Предприятие было приватизировано в 1994 году. Его учредителем выступил комитет по управлению государственным имуществом администрации Кемеровской области. С некоторых пор АО «прописано» в Санкт-Петербурге, хотя локомотивное депо базируется в Кузбассе.

«Общество внесено в реестр предприятий, занимающих доминирующее положение на рыке услуг, по подаче/уборке вагонов к местам погрузки и выгрузки, в городе Анжеро-Судженске», — уточняется в одном из отчётов компании.

По открытым данным, в 2016 году крупные пакеты акций предприятия имели печально известные угольная компания «Заречная» и одноимённая шахта.

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С 2017 года более 98,44% в уставном капитале было у ООО «Транссервис». Кто является акционером на 2021 год, в отчётности не уточняется. Между тем на конец 2020 года в совет директоров входили гендиректор ООО «Транссервис» Владимир Латыпов, директор ООО «Трансмеханизация» Андрей Кабанов, директор ООО «Отельсервис» Вячеслав Владимирович Латыпов, а также специалист отдела кадров ООО «Трансмеханизация» Елена Латыпова и занимавший на тот момент пост директора АО «Анжеро-Судженское ПТУ» Пётр Прытков.

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С 23 ноября 2020 года директором АО числится Вячеслав Латыпов. За последним в ЕГРЮЛ также числятся 100% долей в четырёх компаниях Кузбасса, Новосибирска и Санкт-Петербурга: в ООО «Кузбассспецснаб» (оптовая неспециализированная торговля), ресторанном «Рестсервис» ( с 19.02.2021 года в стадии ликвидации), гостиничном «Отельсервис» (до конца 2021 года будет ликвидировано) и ООО «Трансмеханизация» (в стадии ликвидации).

В 2020 году АО «Анжеро-Судженское ПТУ» выполнило план по перевозке грузов на 80%, при этом рост по сравнению с 2019 годом составил 96%. По итогам 2020 года выручка АО составила 235 млн рублей при чистой прибыли 1,4 млн рублей.

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А что теперь?

В ситуации с сокращениями сотрудников и претензиями, которые фигурировали в сообщении профсоюза, будут разбираться следователи. 26 сентября 2021 года стало известно, что в отношении АО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление» Тайгинской транспортной прокуратурой организована проверка. Будут проверены нормы трудового законодательства, а также законы о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.