



Иван Шилов ИА REGNUM Литва

В последнее время в Литве многим невесело. Последние фотографии из Вильнюса — виселицы, установленные демонстрантами «для литовских работодателей». Действительно, протестующие в чем-то правы: все бегут из Литвы. Тем временем ее лидеры ищут новых противников. Вильнюс больше не видит главного врага в национальных меньшинствах, таких как русское или белорусское. Главный противник — это… китайские телефоны.

Начнем с того, что Литва уже несколько месяцев находится в политико-дипломатическом конфликте с Пекином. В этом году Вильнюс вышел из формата 17+1 (страны Центральной и Восточной Европы и КНР), а затем дала разрешение на открытие тайваньского представительства в своей стране. Подобные учреждения расположены во многих европейских странах, но они используют название «Тайбэй», которое принято в Китае. Литва использовала слово «Тайвань», что раздражает Китай. В ответ Пекин начал сворачивать транзит своих грузов через литовские порты. Это удар по экономическим интересам страны, что отразится на литовцах. Однако литовское правительство рассчитывает на Вашингтон, который публично поддержал антикитайский курс Вильнюса.

Правда, далеко не все в Литве уверены, что одобрение США принесет существенные дивиденды. Депутат Сейма и теневой министр иностранных дел Гедрюс Сурплис заявляет, что внешняя политика кабинета министров напоминает «скачку всадника без головы». По его словам, желание руководствоваться «демократическими ценностями» важно, но нужно помнить: «есть дипломатия, у которой свои правила, Конституция Литвы гласит, что основная цель внешней политики Литвы — защита граждан и интересов страны», и «это две вещи, которых нам не хватает в нынешней внешней политике». В свою очередь экс-премьер-министр Альгирдас Буткявичюс, проводивший курс на развитие экономических отношений с Китаем, призывает не забывать, что Литва является транзитной страной и поэтому ей надо поддерживать диалог с Пекином. Мягкое недовольство конфронтационной политикой правительства выражает также президент Литвы Гитанас Науседа.

(сс) Maurizio Pesce Смартфон Huawei

Однако кабинет идет на новые провокации, которые уже начинают выглядеть клоунадой. «Мы рекомендуем вам не покупать новые китайские телефоны и как можно скорее избавиться от уже приобретенных», — призывает сограждан заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс. О да, он, конечно, может позволить себе телефоны Samsung или Apple, но среднестатистический литовец с трудом сводит концы с концами и потому нацелен на гораздо более дешевые продукты с аналогичными параметрами китайских компаний. Теперь, как выясняется, литовцы могут вскоре остаться без смартфонов. «Телефонная война» набирает обороты, о ней пишут международные информационные агентства. Так почему министерство обороны ополчилось на китайские смартфоны, избрав для атаки прежде всего товары компании Xiaomi?

Смартфоны этого производителя подозревают в использовании цензуры. «Китайский заговор» Вильнюсу удалось легко вскрыть. Оказывается, поставляемые в Европу телефоны будут иметь функцию обнаружения и блокировки таких слоганов, как «Да здравствует независимость Тайваня» или «Свободный Тибет». Список запретных словосочетаний и предложений, как утверждается, содержит 449 фраз. При этом литовские энтузиасты «обнаружили», что блокировка носит международный характер, а именно адресована «всем странам, использующим продукцию Xiaomi». Правда, расследование показало, что никакой цензуры не имеет места. Однако, заявляют в ответ в Вильнюсе, существует возможность её применить, поскольку это только сейчас она отключена, а завтра в Европейском союзе её можно будет «дистанционно активировать в любое время». К тому же Xiaomi несет «ответственность за нарушение конфиденциальности», так как «должна отправлять информацию об использовании телефона на серверы в Сингапуре».

BoyuZhang1998 Смартфон Xiaomi

Проблема в том, что в список цензурированных слоганов, если он есть, включены фразы только на китайском языке. Учитывая численность полиглотов в Литве, вряд ли это чем-то серьезно грозит безопасности республики. Тем временем редакция польского портала Spider's Web обратилась с запросом к китайской компании и получила ответ. Xiaomi утверждает, что ее устройства «не цензурируют общение», что распространяется как на набранный, так и отправленный контент. Компания также «никогда не ограничивала и не будет ограничивать или блокировать какие-либо личные действия пользователей наших смартфонов, такие как поиск, звонки, просмотр веб-страниц или использование стороннего программного обеспечения для обмена сообщениями». Однако вряд ли это убедит Вильнюс.