Своими историями попыток осуществить заказ через приложение «Яндекс.Еда» поделились пользователи сервиса отзывов Flump. Граждане оставили свои комментарии 26 сентября на сайте.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Курьер службы доставки «Яндекс.Еда»

«Сделал заказ через «Яндекс.Еду», в итоге пиццу не доставили, сказали вы не вышли на связь с курьером, хотя я сам звонил ему, но номер оказался недоступен. По итогу голодным ждал полтора часа, заказ не доставили, не вышли на связь и не вернули деньги. Ужасно», — пишет Vadim M.

Многие пользователи оказались крайне возмущены подходом компании «Яндекс» к оказанию услуг их клиентам. Граждане жалуются, что за последнее время цены за доставку выросли настолько сильно, что в пору самому сходить за заказом в ресторан, нежели кому-то платить за это такие деньги.

«309 рублей за доставку в радиусе двух километров от ресторана? Вы серьезно?! Такси 90 рублей туда и 90 рублей обратно, итого 180 руб. При этом 100% горячее всё будет. А не как ваши курьеры пешком притаскивают еле тёплое. Просто дно», — считает пользователь neva-kirill.

«Такое ощущение, что «Яндекс» решил, что он уже монополист и может делать что хочет. Я давно и часто пользуюсь «Яндекс.Едой». С момента начала карантина в 2020-м мы заказывали чуть ли не раз в неделю что-нибудь оттуда. Чаще всего всё хорошо, редко когда бывает что-то не так с заказом, но если случается, то возвращают деньги за позиции, дают скидки. У меня никогда не было проблем с поддержкой. Средний чек у нас обычно выходит на 2−2,5 тыс. рублей. Проблемы у меня начались, когда сначала минимальная сумма для бесплатной доставки поднялась до 2500, а потом до 3500, и в большинстве ресторанов/кафе доставка сейчас стоит 350−400 рублей. Я прошу прощения, но мне тяжелую технику доставляют дешевле, чем пару пакетиков с едой», — обращается пользователь Лена.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьер службы доставки «Яндекс.Еда»

Некоторые комментаторы отмечают, что сервис даже не пытается нести какую-либо ответственность за то, чтобы доставить клиенту вовремя его еду.

«Делал заказ через «Яндекс.Еду», в приложении статус заказа стоял «готовится», при этом в назначенное время курьер не приехал. Я позвонил и в ресторан, и в «Яндекс.Еду». Позиция ресторана: «Ваш заказ отменён «Яндекс.Едой». Позиция «Яндекс.Еды»: «Заказ не отменён, курьер едет». В итоге остался голодным. Никто не сознался в своём вранье, правды я так и не узнал. Ни там, ни там больше еду заказывать не буду. Несерьёзное отношение к клиентам», — поделился своей историей Alexander N.

Граждане отмечают, что для компании куда важнее выудить из человека оплату за заказ, нежели попытаться доставить его вовремя.

«Отстой, а не сервис. Жена заказала детям пиццу с доставкой через этих дятлов. Так они заказ забрали только через 2,5 часа после приготовления, а привезли через три, когда эту пиццу только под мебель можно было подсовывать, а не есть. Клиента шлют в пешее эротическое, деньги не возвращают. Пиццерия тоже, конечно. Конченые. Заказ готовый пролежал 2,5 часа, и они его выдали как ни в чём не бывало. Но, как ни крути, деньги от клиента получает «Яндекс.Еда», и она, соответственно, несёт ответственность перед клиентом. Что такое сервис, не знает, свои косяки не признаёт, а значит, в любой момент может их повторить. На клиентов им плевать», — указывает пользователь Константин.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Курьеры службы доставки «Яндекс.Еда»

Нашлись и те, кто указывает на полный бардак, который царит в работе сервиса. Граждане банально не могут заказать себе еду, хотя «Яндекс» уверяет их в обратном.

«Чудеса доставки и наплевательского отношения к потенциальным клиентам! Сделали заказ через этот отвратительный сервис, поступило уведомление, что заказ прибудет через час. Хорошо, спасибо, ждём. Проходит полтора часа, и, о чудо, приходит уведомление, что заказ отменён. А то, что мы полтора часа уже потратили на ожидание — это им наплевать. Появляется кнопка «повторить заказ». Ну, была не была, нажали. Снова появляется уведомление, что заказ доставят через час. Спустя минут 20 решили уточнить, может, стоит заказать еду в другом месте, где выполняют свою работу. Чудеснейший человек из их сервиса не смог ответить ни на один вопрос, вместо этого он молчал или просил оставаться на линии и включал музыку, видимо, для развлечения. 20 минут прослушивания музыки на другом конце телефона, и, о чудо, у ресторана технические неполадки и заказ не привезут. Неплохо так провели субботний вечер в ожидании еды. Браво!» — написал пользователь Местный.

Напомним, пользователи сервиса отзывов Flump поделились своими историями того, как они пытались осуществить заказ через приложение «Яндекс.Еда».