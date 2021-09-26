«Яндекс» решил, что может делать, что хочет» — сети о работе «Яндекс.Еды»
Своими историями попыток осуществить заказ через приложение «Яндекс.Еда» поделились пользователи сервиса отзывов Flump. Граждане оставили свои комментарии 26 сентября на сайте.
«Сделал заказ через «Яндекс.Еду», в итоге пиццу не доставили, сказали вы не вышли на связь с курьером, хотя я сам звонил ему, но номер оказался недоступен. По итогу голодным ждал полтора часа, заказ не доставили, не вышли на связь и не вернули деньги. Ужасно», — пишет Vadim M.
Многие пользователи оказались крайне возмущены подходом компании «Яндекс» к оказанию услуг их клиентам. Граждане жалуются, что за последнее время цены за доставку выросли настолько сильно, что в пору самому сходить за заказом в ресторан, нежели кому-то платить за это такие деньги.
«309 рублей за доставку в радиусе двух километров от ресторана? Вы серьезно?! Такси 90 рублей туда и 90 рублей обратно, итого 180 руб. При этом 100% горячее всё будет. А не как ваши курьеры пешком притаскивают еле тёплое. Просто дно», — считает пользователь neva-kirill.
«Такое ощущение, что «Яндекс» решил, что он уже монополист и может делать что хочет. Я давно и часто пользуюсь «Яндекс.Едой». С момента начала карантина в 2020-м мы заказывали чуть ли не раз в неделю что-нибудь оттуда. Чаще всего всё хорошо, редко когда бывает что-то не так с заказом, но если случается, то возвращают деньги за позиции, дают скидки. У меня никогда не было проблем с поддержкой. Средний чек у нас обычно выходит на 2−2,5 тыс. рублей. Проблемы у меня начались, когда сначала минимальная сумма для бесплатной доставки поднялась до 2500, а потом до 3500, и в большинстве ресторанов/кафе доставка сейчас стоит 350−400 рублей. Я прошу прощения, но мне тяжелую технику доставляют дешевле, чем пару пакетиков с едой», — обращается пользователь Лена.
Некоторые комментаторы отмечают, что сервис даже не пытается нести какую-либо ответственность за то, чтобы доставить клиенту вовремя его еду.
«Делал заказ через «Яндекс.Еду», в приложении статус заказа стоял «готовится», при этом в назначенное время курьер не приехал. Я позвонил и в ресторан, и в «Яндекс.Еду». Позиция ресторана: «Ваш заказ отменён «Яндекс.Едой». Позиция «Яндекс.Еды»: «Заказ не отменён, курьер едет». В итоге остался голодным. Никто не сознался в своём вранье, правды я так и не узнал. Ни там, ни там больше еду заказывать не буду. Несерьёзное отношение к клиентам», — поделился своей историей Alexander N.
Граждане отмечают, что для компании куда важнее выудить из человека оплату за заказ, нежели попытаться доставить его вовремя.
«Отстой, а не сервис. Жена заказала детям пиццу с доставкой через этих дятлов. Так они заказ забрали только через 2,5 часа после приготовления, а привезли через три, когда эту пиццу только под мебель можно было подсовывать, а не есть. Клиента шлют в пешее эротическое, деньги не возвращают. Пиццерия тоже, конечно. Конченые. Заказ готовый пролежал 2,5 часа, и они его выдали как ни в чём не бывало. Но, как ни крути, деньги от клиента получает «Яндекс.Еда», и она, соответственно, несёт ответственность перед клиентом. Что такое сервис, не знает, свои косяки не признаёт, а значит, в любой момент может их повторить. На клиентов им плевать», — указывает пользователь Константин.
Нашлись и те, кто указывает на полный бардак, который царит в работе сервиса. Граждане банально не могут заказать себе еду, хотя «Яндекс» уверяет их в обратном.
«Чудеса доставки и наплевательского отношения к потенциальным клиентам! Сделали заказ через этот отвратительный сервис, поступило уведомление, что заказ прибудет через час. Хорошо, спасибо, ждём. Проходит полтора часа, и, о чудо, приходит уведомление, что заказ отменён. А то, что мы полтора часа уже потратили на ожидание — это им наплевать. Появляется кнопка «повторить заказ». Ну, была не была, нажали. Снова появляется уведомление, что заказ доставят через час. Спустя минут 20 решили уточнить, может, стоит заказать еду в другом месте, где выполняют свою работу. Чудеснейший человек из их сервиса не смог ответить ни на один вопрос, вместо этого он молчал или просил оставаться на линии и включал музыку, видимо, для развлечения. 20 минут прослушивания музыки на другом конце телефона, и, о чудо, у ресторана технические неполадки и заказ не привезут. Неплохо так провели субботний вечер в ожидании еды. Браво!» — написал пользователь Местный.
Напомним, пользователи сервиса отзывов Flump поделились своими историями того, как они пытались осуществить заказ через приложение «Яндекс.Еда».