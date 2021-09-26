Страны Запада, поставив на «право сильного», все чаще пытаются отодвинуть на второй план общепризнанные площадки, в том числе ООН, для решения мировых проблем. Тем самым они стремятся навязать планете собственные правила игры, трактуя их исключительно в своих интересах. Такой упрек в адрес «коллективного Запада» бросил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия на пути Запада

По его словам, Соединенные Штаты, продвигая так называемый «саммит демократий», тем самым объявили идеологический «крестовый поход» против всех несогласных. Кроме США, в попытках принизить значение всех, кто имеет иную точку зрения, замешаны Германия и Франция, добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Эти и другие западные державы поделили всю планету на своих и чужих. Они вводят санкции и архаичные торговые эмбарго против «чужих», даже не удосужившись понять их культурно-цивилизационную специфику. И при этом поддерживают госпереворот на Украине, потому что к власти в Киеве пришли «свои», подчеркнул министр иностранных дел.

В целом Запад насаждает свои правила вместо международного права, тогда как Россия твердо стоит на позиции верховенства последнего. «Наши правила — устав ООН», — резюмировал Сергей Лавров свое выступление.

Действительно, «коллективный Запад» все последние годы старается размыть легитимность Организации Объединенных Наций, прекрасно понимая, что Россия имеет в ней прочные позиции постоянного члена Совета Безопасности, включающие право вето. Ни Вашингтон, ни Лондон, ни Берлин с Парижем не в состоянии обойти этот непреложный факт — и поэтому придумывают все новые форматы и объединения, лишь бы подменить ООН.

Один из таких форматов — пресловутый «саммит демократий», или D-10, который якобы ставит своей целью сдерживание «авторитарных режимов». Разумеется, решать, где «демократия», а где «авторитаризм», собираются сами западные страны. В том числе те из них, где уже сотни лет правит монарх или где долгие годы может действовать режим ЧП в рамках какого-нибудь «Патриотического акта».

Охваченный блоковым мышлением, Запад лихорадочно создает новые блоки. Один из них — AUKUS, состоящий из США, Британии и Австралии, — складывается на наших глазах. Его цель даже не скрывается — противодействие Китаю. Где же здесь верховенство международного права, авторитет ООН, уважение к его постоянным членам? Ничего из этого Запад, похоже, больше не признает.

Положение ухудшается тем, что планета сегодня как никогда далека от гармоничного сосуществования. Вызовы, стоящие перед целым миром, возрастают из года в год, и справиться с ними можно только сообща. Россия предлагает все новые способы такого взаимодействия — но Запад остается глух к подобным инициативам. Более того, как справедливо заметил Сергей Лавров, Запад стремится выплеснуть глобальное противостояние во всё новые сферы, включая космос и киберпространство.

В этой связи наша страна предпринимает шаги для нейтрализации этих враждебных действий. Один из них — твердая ставка на механизмы ООН в разрешении конфликтов. В том числе с помощью расширения состава Совета Безопасности этой организации, с вовлечением в него стран Азии, Африки и Латинской Америки. Другой — продвижение собственных альянсов, прежде всего ОДКБ, ШОС и БРИКС, с подключением других объединений, например АСЕАН.

Важно понимать, что наши союзы не преследуют цели ущемить чьи-то интересы, но служат прежде всего переговорными площадками для совместного противодействия общим вызовам и угрозам. И Россия в этом не одинока, нас поддерживают и другие центры силы, включая такую мощную державу, как Китайская Народная Республика.

В который раз Москва показывает, что историческая правда — на её стороне. Не мы поделили весь мир на «правых» и «неправых». Не мы заставляем его жить по собственным правилам — или меняем их по своему усмотрению, когда «что-то пошло не так». Не мы втягиваем всю планету в блоковое противостояние. Но в наших возможностях — аккумулировать усилия многих стран мира, отказывающихся жить по чужим лекалам.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ