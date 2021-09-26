Информация о том, что некоторые украинские компании с 1 октября 2021 года серьёзно повышают цены на газ по месячным тарифам для потребителей, вызвала реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

"Украина, ну которая це Европа, — это единственная страна в Европе, которая не стала заключать долгосрочные контракты с Российской Федерацией, а решила покупать газ по рыночной европейской цене. Вот и итог. Теперь украинский народ будет платить втридорога за решения правительства, которое они выбрали себе на голову», — отмечает Сергей Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой печальный итог стал результатом агрессивной политики украинских властей по отношению к России. Граждане уверены, что Украине следовало бы задуматься в первую очередь о своих интересах, а не отрабатывать западную антироссийскую повестку.

«Ну и зачем надо было гнать на Россию? Жили бы мирно, дружно, подписали бы долгосрочный контракт с «Газпромом» и жили бы себе не тужили. Запасайтесь теперь дровами, независимые вы наши», — советует Арсен А.

Некоторые комментаторы отмечают, что народ на Украине почему-то молчит и даже не пытается сопротивляться необычайно резкому росту тарифов.

«Пострадают только обычные граждане, а виновников этой ситуации на Украине ничего колебать не будет. Интересно, когда уже украинцам это надоест и они решатся сместить этих казнокрадов с насиженных мест?» — задаётся вопросом Артём П.

Ряд пользователей указывает на то, что цены растут не только на Украине, но и в Российской Федерации.

«Ничего страшного. В Российской Федерации тоже тарифы на всё постоянно растут, но никто сильно по этому поводу не возмущается. Так что и на Украине всё ровно будет. Поднимут, никто и не пикнет», — считает Юрий К.

Bnews.kz Газовый транзит

Часть людей считает, что в России таких резких скачков тарифов практически никогда не происходит, что не приводит к шоку среди населения.

«У нас в России тарифы на газ тоже повышают каждый год, но чтобы в полтора раза? Не было такого ни разу. Это как надо народ свой не уважать, чтобы ставить людей перед фактом таким? Они же просто останутся без газа и не смогут готовить себе банально еду!» — ужасается Николай М.

Нашлись и те, кто вообще не замечает того, что в России как-то серьёзно растут тарифы на газ, в отличие, конечно же, от Украины, где подорожание в полтора раза будет существенно сказываться на кошельках простых граждан.

«У меня в России газ и колонка стоят. Выходило на пятерых человек 1049 рублей. За последнее время стало 1082 рубля. Побойтесь бога. Какое сильное подорожание в России? Вот на Украине — это полный трындец! Я не представляю, чтобы в России подняли тарифы на газ в полтора раза и все бы молчали в тряпочку. У нас же так все посёлки тупо встанут!» — уверена Елена К.

Напомним, 26 сентября издание «Обозреватель» опубликовало материал, согласно которому некоторые украинские компании с 1 октября 2021 года серьёзно повышают цены на газ по месячным тарифам для потребителей. Одна из таких компаний подняла тарифы примерно в полтора раза.