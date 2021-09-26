Информация о том, что с 1 октября 2021 года произойдёт четырёхпроцентная индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций Российской Федерации, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

»Я педагог, какая индексация? В этом году у меня на четыре часа больше в неделю нагрузка, количество детей увеличено (у нас зависит от количества человек в классе), а зарплата уменьшилась на две тысячи рублей! В нашей бухгалтерии ничего вразумительного не ответили, когда я обратился туда», — отмечает Рома М.

Многие пользователи отмечают, что индексация зарплат не приведёт к существенному повышению благосостояния граждан. Некоторые и вовсе жалуются на то, что и стали получать меньшие зарплаты в последнее время, нежели было раньше.

«Педагогов это всё равно не коснётся. Согласно этой информации, работникам в образовании проиндексируют зарплаты первого января. Так что это просто более расширенный список индексации в бюджетных структурах», — указывает Михаил Р.

Другие не видят ничего плохого в том, чтобы индексировать бюджетникам зарплаты, ведь никто, кроме государства, им это обеспечить не может.

«Ну и чем же это плохо? Почему люди опять недовольны? Не индексируют зарплаты — плохо, индексируют — тоже плохо. Вас вообще что-нибудь в России устроит когда-нибудь?» — задаётся вопросом Екатерина В.

Часть людей считает, что людям пора не индексировать зарплаты, а резко их повышать, иначе картина на рынке труда продолжит пребывать в плачевном состоянии.

«Ну, а что там могут проиндексировать? Поднимут зарплаты рублей на сто-двести и ещё потребуют от работников радоваться таким подачкам. Расти зарплаты должны намного выше, чтобы опережать инфляцию и рост цен в магазинах, а не наоборот!» — пишет Сергей С.

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Ряд пользователей указывает на то, что помимо государственных структур в России есть ещё и частные, но о них почему-то забыли позаботиться.

«А что с остальными? Получается, что остальные должны заплатить за то, чтобы другим подняли зарплату? У одних зарплаты будут догонять цены в магазинах, а другие, получается, будут, таким образом, получать меньшие зарплаты? Так, получается?» — задаётся вопросом Рамис Ш.

«Бюджетникам прибавляет государство, а рабочие преимущественно работают на частных предприятиях, так что вопрос о зарплате к владельцам этих предприятий», — написала Елена К.

Нашлись и те, кто уверены, что индексация зарплат, которая, казалось бы, должна догнать инфляцию, по итогу приведёт к ускорению реальной инфляции, заключающейся в росте цен на продукты в стране.

«Повышение зарплат в России традиционно ведёт к повышению цен. И неважно, подняли всем зарплаты, пенсии, или только некоторым частям общества, всё равно цены на месте стоять не будут», — считает Лидия Б.

Напомним, 26 сентября издание «МК» опубликовало материал, согласно которому с 1 октября 2021 года произойдёт четырёхпроцентная индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, среди которых: спасательные центры МЧС, учреждения социальной сферы и гидрометеорологические службы, центры гигиены Роспотребнадзора, центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационные центры для инвалидов и другие.