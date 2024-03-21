Фотографии краткосрочного отдыха президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу из Сибири вызвали огромный интерес в социальных сетях. Первых лиц хвалят не только за правильный выбор отдыха, но и за великолепные виды российской природы, обнародованные на сайте Кремля. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные их них.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Отдыхать от проблем надо. А проблемы на их уровне несравнимы с местячковыми. Молодцы, хорошо работают и отдыхают как настоящие патриоты», — считает «Гость» из Алтайского края.

«Как прекрасна наша Россия!!! И дай Бог сил Владимиру Владимировичу!» — пишет «ВКонтакте» Эльвира Думчева.

Kremlin.ru Сибирские красоты

«А я поддерживаю. Нечего за границей делать. У нас своих красот страны хватает. Горжусь нашим Владимиром!» — замечает Алиса Бадкова.

«Это Тува! Тоджинский район», — информирует Виталий Тумат.

Kremlin.ru Владимир Путин провёл несколько дней отпуска в Сибири

«Очень похоже! Край таёжных озёр!» — поддерживает Алла Одинаева.

«Люблю Россию! Сибирь прекрасна!» — комментирует Надежда Сизикова.

«Какое небо красивое в Сибири», — замечает Светлана Назарова.

Kremlin.ru Сибирь, одно из мест, где в сентябре 2021 г. отдохнул российский президент Владимир Путин

«Президент присматривает место, где построить новый город для министра обороны — на косогоре или на болоте? Лучше на косогоре — комаров меньше, да отдыхать комфортно будет вдвоем, да и Сибирь вокруг!» — пошутил Алексей Жданов.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин поймал в Сибири щуку

«Природа очень тонко связана с человеком и даёт человеку огромную силу! Очень прекрасна и величественна природа матушки России!» — замечает Оксана Жандарова.

«Приятно смотреть на здорового, спортивного, крепкого мужчину, излучающего энергию и силу. И вдвойне приятно, что это наш президент. Здоровья ему и надёжных соратников», — пишет в Instagram Ольга Барышникова.

Kremlin.ru Одно из мест отдыха Владимира Путина в Сибири

«А я рад за них. Сила света — сила Сибири. Именно там и надо набирать сил, предаваться рассуждениям о бытии и о всём сущем. Нейронные связи там по-другому работают, облегчая соединение с высшим», — отметил Илья Казаков.

«Самоизолировался в тайге», — пошутил Кондрат Иванов.

«Будьте благословенны и счастливы в трудах и делах для людей. Храни Вас Бог», — высказала пожелание в YouTube Зоя Тонких.

Kremlin.ru Одно из озёр в Сибири, где отдыхал президент России Владимир Путин

«Красота сибирская! Храни Всевышний эту русскую землю и Вас, наши защитники», — поддерживает galina649.

«Красавица Сибирь и настоящие мужчины», — соглашается Виктория Дубинина.

«Правильные мужики! Правильно отдыхают!» — считает «Хельга Сердечная».

Kremlin.ru Президент Владимир Путин в начале сентября 2021 г. отдохнул в Сибири

«Молодцы! Хоть на трое суток, но от разных «политических придурков» активно отдохнут…» — комментирует Игорь Росс.

«Наш человек!» — подтверждает Виталий Плотников.

«Молодцы. Лучшие места в мире для лучших людей мира», — считает Вячеслав Свободный.

Kremlin.ru Сибирские красоты, где отдыхал президент России Владимир Путин

«Сил и здоровья вашему президенту! Процветания России! Хочу чтоб он стал и нашим президентом. Белоруссия», — написала «Елена Прекрасная».

«Россияне, у вас лучший президент. С наилучшими пожеланиями с Украины», — написал Виктор П.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на фоне сибирской природы

«Самый уважаемый президент в мире! Россияне, берегите Путина и свою страну! Киев», — обозначил С.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири

«Наши КРАСАВЧИКИ! Настоящие Российские МУЖИКИ, любимые народом! Мракобесы, завидуйте!» — ответил Сергей Кулешов.

«Лидер нации Владимир Путин показывает, как надо любить свою страну и где должны отдыхать нормальные граждане! Приятно!» — отметил Влад М.

«Глядя на то, как отдыхает человек, можно многое узнать. Горжусь тем, что именно этот человек — президент нашей страны. Дай бог, в России будут править именно те, кто ЛЮБЯТ нашу Родину», — соглашается Роман Чередов.

Kremlin.ru Российский президент Владимир Путин. Сибирь, сентябрь 2021 г

«Когда русский император ловит рыбу, Европка может подождать!..» — пошутил Александр Николаевич.

«Хранители России», — заметил Александр Мешков.

«Спасибо за возможность увидеть, как ВВП и СКШ отдыхают. Заодно и Сибирью полюбовались. А кадры с барсами просто супер. Спасибо тому, кто показал красоту сибирского барса», — написала Иванна Панина.

Kremlin.ru Отдых в Сибири президента России Владимира Путина

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября пресс-служба Кремля опубликовала фотографии Владимира Путина и Сергея Шойгу, которые в начале сентября, по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, на несколько дней сделали остановку в Сибири и провели краткий отпуск.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время краткосрочного отдыха в Сибири. Сентябрь 2021 г

Российского лидера особенно впечатлили маралы, которых он встретил во время отдыха. «Огромные маралы просто! Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки!», — восхитился животными глава России. Видеокадры показала «Россия 24».

Kremlin.ru Ночь. Одно из мест в Сибири, где отдыхал Владимир Путин

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