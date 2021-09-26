Известный американский писатель и аналитик Пол Гобл, которого в западных СМИ нередко называют одним из самых авторитетных экспертов по России, отреагировал на материал«Как вернуть русских в горы Кавказа?», в котором говорилось о перспективности девелоперских проектов в горной местности из-за благоприятного климата.

Лев Лагорио. Кавказское ущелье.. 1893

Он напомнил, что пока попытки властей остановить исход русского населения с территорий Кавказа не были успешными. При этом поселения с русскими жителями в горной местности Кавказа могут спровоцировать конфликты, считает аналитик.

«С одной стороны, сельское население республик Северного Кавказа почти однородно по своему нерусскому составу. Создание там русских аванпостов будет напоминать казачьи линии, которые Российская империя создала, когда она расширилась на нерусские территории, — и это, безусловно, будет рассматриваться как таковое. И, с другой стороны, такой шаг усугубил бы то, что уже является одной из самых серьезных проблем в регионе: земельный голод. По мере роста численности населения борьба за землю усилилась. Если бы Москва включила в эту смесь этнических русских, такие конфликты превратились бы из социально-экономических во взрывоопасные этнонациональные», — пишет Гобл в своём блоге «Окно в Евразию».

По его мнению, речь идёт об обращении к идеям дореволюционной России по освоению территорий Северного Кавказа.

Хотелось бы поблагодарить Пола Гобла за интерес к моим рассуждениям и кое-что прояснить. Предложения по возвращению русских в национальные республики Кавказа чаще всего исходят именно от руководства самих республик и стали возможными в результате существенного улучшения межнациональных отношений как в России в целом, так и в этих республиках по сравнению 90-ми годами прошлого века. Нужно ли возвращаться туда русским? Вопрос сложный, он не имеет однозначных ответов и совершенно далёк от моей статьи.

Но часть Кавказского хребта расположена за пределами национальных республик, в Краснодарском крае. Западный Кавказ, как известно, начинается от Анапы. На значительном протяжении в нём отсутствуют этнические поселения, не ведётся сельскохозяйственный промысел. Да и в целом территория освоена значительно хуже, чем Восточный Кавказ, где в горной местности немало аулов.

Краснодарский край является одним из лидеров в России по миграционному притоку. Жители северных регионов различных национальностей, в том числе русские, охотно переселяются на Черноморское побережье, в Краснодар или на равнинные территории за хребтом. Нынешние технологические возможности позволяют осваивать и горные территории края, создавая там комфортное жильё, обеспеченное дорогами, инженерными коммуникациями, доступом в интернет.

(сс) Sergei Kazantsev Горнолыжный комплекс Роза Хутор. Красная поляна

Такие проекты уже реализуются, неподалёку от Сочи создан горнолыжный кластер Роза Хутор, возле которого появились несколько населённых пунктов элитного класса. Вопрос лишь в том, чтобы масштабировать этот опыт для среднего класса и использовать в полной мере ресурсы уже созданной инфраструктуры.

Размещение жилых объектов за пределами городов также не означает, что их жители будут заниматься сельским хозяйством. Во-первых, речь идёт о курортной местности, где одновременно есть горы и близость к морю, поэтому недвижимость может быть привлекательной для получателей пассивного дохода как второе жильё или квартира для неработающих членов семьи. Во-вторых, есть возможности для занятости в туристических проектах. В-третьих, доступ в интернет в XXI веке позволяет как вести бизнес, так и заняться наёмным трудом. Ну и в-четвёртых, автомобильные и железные дороги предоставляют пути к работе в городе.

Другими словами, речь идёт не о современных казаках на рубежах страны, а о заслуженном «прянике» для тех, кто его заслужил. «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи», — пел когда-то Игорь Корнелюк, иллюстрируя народный запрос к жизни на курорте. Но Сочи, как и другие черноморские города, всегда оставался местом для избранных из-за особенностей рельефа, ограничивающего застройку. И если раньше холмы и горы представляли непреодолимое препятствие для привыкших к равнине жителей, то сейчас случился прогресс. Можно не просто «уйти в горы», но сделать это с комфортом, устраивающим самых взыскательных покупателей недвижимости. Как прекрасны эти места, весь мир увидел во время Зимних Олимпийских игр 2014 года.

Проектам в Западном Кавказе препятствует и особый охраняемый статус земель. Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова занимает свыше 177 тысяч гектаров на территории трёх регионов России, в том числе Краснодарского края. Часть территории заповедника включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нельзя не согласиться с Полом Гоблом, что миграционные процессы в горной местности Восточного и Центрального Кавказа сохраняют риски этнических конфликтов. При этом в Западном Кавказе такой угрозы нет, и к горам бонусом идёт море, однако именно эти территории объявлены заповедными. При всём уважении к вопросам экологии, хотелось бы разобраться, почему наиболее благоприятные для жизни территории в России переданы животным, в то время как люди вынуждены жить в заведомо худших условиях? Соответствует ли это интересам населения России и не настало ли время для компромиссов?