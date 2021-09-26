Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от «Зелёных» Анналены Бербок о том, что она будет препятствовать поставкам газа по «Северному потоку — 2», если войдёт в новое правительство Германии, вызвало обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Дед Мороз с матушкой зимой всё расставят на свои места! Анналена может взять владельцев ржавой трубы на содержание и оплачивать им транзит, а немцы будут пользоваться «Северным потоком — 2». Там дураков нет», — поделилась своим мнением Наташа К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Бербок взяла крайне непопулярную среди простых немцев повестку, поэтому, скорее всего, её ждёт народное неодобрение и крайне малые шансы занять властные места в Германии.

«Руководит партией, а в голове каша. Хочет остановить один поток, другой заполнить. И все ради чего? Остановите тогда уж все потоки, переходите на дрова, и тогда ты реальный уже фюрер, мгновенно почувствуешь любовь и уважение своих сограждан и своих промышленников», — считает Askhat Z.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Некоторые комментаторы отмечают, что с такими немцами России не по пути, поэтому политической элите ФРГ стоило бы задуматься над тем, как бы утихомирить своих агрессивных к Российской Федерации представителей.

«Не доверять следует Германии. Как можно иметь дело со страной, которая сначала поддерживает строительство трубопровода, а затем в лице кандидата на высший пост обещает ему вредить? Это называется «недоговороспособность», — указывает Sergei R.

Часть людей считает, что перед политическими изменениями в Германии многие кандидаты решили устроить свой перформанс с целью привлечь к себе внимание. Поэтому такие громкие заявления не факт, что станут основой реальной политики этих граждан, если они вдруг займут руководящие кресла.

«Зачем, интересно мне, договаривались тогда, договора заключали? Смотришь на все эти угрозы и понимаешь, что, скорее всего, просто цену себе набивают. Пустое метание бисера, которое призвано внушить другим западным странам, что Германия солидарна в осуждении России, хотя мы с вами всё прекрасно понимаем», — отмечает Aleksandr S.

Ряд пользователей указывает на то, что в России вообще никому не стоит переживать по поводу подобных высказываний немецких политиков, ведь у Германии просто нет шансов перед «Северным потоком — 2».

Harald Hoyer Газопровод

«А нам не надо никого уговаривать покупать наш газ. Сами приползут, поскольку газ — это не только энергия, но и сырье для всей нефтехимии. Со своим экологическим бредом они загонят себя в такой тупик, из которого им никогда не выбраться в течение лет 50. А немцы — люди практичные, так что не бывать планам Бербок», — пишет Александр Ф.

«Чей газ, тот и банкует! Гражданам России не стоит переживать из-за всей этой возни в Европе. Пусть все, у кого газа нет, сами мучаются, думают о том, чем отапливать как жильё граждан, так и свои производства», — написал Валерий Г.

Напомним, 24 сентября кандидат в канцлеры ФРГ от «Зелёных» Анналена Бербок заявила в интервью порталу Pioneer, что будет препятствовать поставкам газа по «Северному потоку — 2», если войдёт в новое правительство Германии.