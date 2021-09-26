Мнение турецкого журналиста Ильбера Васфи Селя о том, что Турция сильно удивлена заявлением депутата Верховной рады Олега Волошина будто президент Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Чего, обиделись, что Эрдоган едет в Россию? Так он чисто по своим интересам приезжает, чтобы окончательно обсудить закупку второй партии ЗРК С-400. Это просто бизнес, ничего личного», — отмечает Наталья В.

Многие пользователи пришли к выводу, что вся ситуация с взаимоотношениями между Турцией и Украиной сводится к откровенному избиению Киева со стороны Анкары. Всё, что может делать Украина — жаловаться окружающим.

«Зеленский просто шут, и все над ним смеялись до тех пор, пока комедия не стала перерастать в трагедию. Президент Украины раздаёт похвалы тому, кто собирается эту самую Украину взять в свои ежовые рукавицы», — считает Евгений Ч.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Некоторые комментаторы отмечают, что украинцы сами виноваты в том, что позволили Эрдогану втереться к себе в доверие.

«Территориальная целостность Украины Эрдогана волнует, а Сирии нет? Нагло лезет туда и не волнуется, что это суверенное государство! Что его остановит от того, чтобы залезь на территорию Украины? Будут ли этому рады сами украинцы?» — задаётся вопросами Геннадий Б.

«Не зря кот Леопольд говорил, ребята давайте жить дружно. В случае военных осложнений с Украиной и её ослабления в экономическом и военном плане «ниже плинтуса», её просто начнут «рвать на части как Тузик грелку». И причём не с российской стороны, а совсем с другой. Там и Карпаты, и претензии по Крыму со стороны Турции и другим частям. Украина — это достаточно богатая на природные ископаемые страна. Эрдоган — это первая ласточка, так что пока сильна Россия и сносные с ней отношения, можете спать спокойно», — обращается Юрий Г.

Часть людей считает, что «уйдя» от Россия, Украина не то что не нашла желаемого счастья, а наоборот, обрела много горя.

«Ну и на что украинцы променяли дружбу с Россией? Продали свою душу дьяволу в лице Эрдогана. Уж кто-кто, а он из своих когтей Украину не выпустит. Она — его возможность отобрать себе Крым», — поделился своим мнением Михаил О.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Ряд пользователей указывает на то, чтобы украинцы не впутывали граждан России в свои разборки с Турцией.

«Спор по поводу Крыма у России с Турцией давно завершён и с известным результатом. С тех пор Крым и является частью России. То, что когда-то провернул Хрущев, — всего лишь историческое недоразумение, которое не касалось Турции, и было своевременно исправлено руководством Российской Федерации. Страдания же Украины по Крыму более безосновательны, чем страдания Японии по Курилам. Однако России нет дела до страданий всех сторон. Пускай они рвут на части друг друга, а российские территории навсегда останутся российскими», — пишет Boris S.

Напомним, 25 сентября журналист Ильбер Васфи Сель написал в статье для турецкого издания DikGAZETE о том, что Турция сильно удивлена заявлением депутата Верховной рады Олега Волошина будто президент Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину.