«Что бы ни случилось, Россия поможет» —сети о надвигающейся на Украину беде
Заявление депутата фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмилы Буймистер о том, что из-за кризиса в энергетике Украины страна рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение в социальной сети «ВКонтакте».
"С такими замашками на Украине местные власти обрекают страну на итог Афганистана. Хотели они идти в ногу с Западом, а выйдет всё наоборот, вернутся обратно в средневековье, будут свечки по вечерам зажигать, да у печки греться», — считает Ольга В.
Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти сами привели страну в такую печальную ситуацию. Но, судя по всему, они даже и не собираются делать из этого какие-либо выводы.
«Сидели бы украинцы на заднице ровно, не бросались бы на Россию, налаживали бы свою экономику, не было бы всех этих проблем. Сами из года в год на одни и те же грабли наступают, а потом ужасаются, что натворили. Видимо и в этот раз всё закончится тем же», — пишет Арсений Р.
Некоторые комментаторы отмечают, что будущее нынешней Украины уже не столь мрачное, которое было у неё сразу после майдана 2014 года. Тогда не только экономика летела в тартарары, но территория страны стала резко уменьшаться.
«Мёрзнут, мёрзнут, но всё никак не замёрзнут. Давайте их снежками закидаем, может быстрей замёрзнут. Сколько этой Украине уже пророчили «концов света», а воз и ныне там. Не рухнула страна сразу после 2014 года, не рухнет и сейчас, когда там всё более-менее выровнялось. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы страна попросту замёрзла», — указывает Андрей А.
Часть людей считает, что западные страны не бросят Украину в беде и в решающий момент всё-таки придут на помощь.
«Доживёт — никуда не денется. У США и Евросоюза на Украину большие планы по раздербаниванию территории и размещению на ней своих военных баз против России. Поэтому будут длить существование этого государства до последнего», — поделилась своим мнением Дарья К.
Ряд пользователей указывает на то, что руководство Украины само ничего не делает для того, чтобы выправить экономическое положение страны.
«Дожить-то Украина доживёт до следующей зимы. Вопрос в том, как. Зеленский лучше бы развивал экономику страны, а не воевал с ветряными мельницами. Не решают украинские власти реальные насущные проблемы, устраивают политический шапито. На этом всё», — отмечает Агния С.
Отдельные комментаторы отмечают, что в любой момент народ Украины может обратиться за помощью к России, которая не станет цинично смотреть, как погибает сосед.
«Украинцам не стоит переживать за своё будущее. Чтобы с ними ни случилось, им либо Россия поможет, либо США. Эта страна является плацдармом для больших игроков и замёрзший кусок государства никому в этой схеме не нужен», — написал Михаил Б.
Напомним, 25 сентября депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер заявил в эфире телеканала «Наш», что из-за кризиса в энергетике Украины страна рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона.