Заявление депутата фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмилы Буймистер о том, что из-за кризиса в энергетике Украины страна рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

"С такими замашками на Украине местные власти обрекают страну на итог Афганистана. Хотели они идти в ногу с Западом, а выйдет всё наоборот, вернутся обратно в средневековье, будут свечки по вечерам зажигать, да у печки греться», — считает Ольга В.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти сами привели страну в такую печальную ситуацию. Но, судя по всему, они даже и не собираются делать из этого какие-либо выводы.

«Сидели бы украинцы на заднице ровно, не бросались бы на Россию, налаживали бы свою экономику, не было бы всех этих проблем. Сами из года в год на одни и те же грабли наступают, а потом ужасаются, что натворили. Видимо и в этот раз всё закончится тем же», — пишет Арсений Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что будущее нынешней Украины уже не столь мрачное, которое было у неё сразу после майдана 2014 года. Тогда не только экономика летела в тартарары, но территория страны стала резко уменьшаться.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

«Мёрзнут, мёрзнут, но всё никак не замёрзнут. Давайте их снежками закидаем, может быстрей замёрзнут. Сколько этой Украине уже пророчили «концов света», а воз и ныне там. Не рухнула страна сразу после 2014 года, не рухнет и сейчас, когда там всё более-менее выровнялось. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы страна попросту замёрзла», — указывает Андрей А.

Часть людей считает, что западные страны не бросят Украину в беде и в решающий момент всё-таки придут на помощь.

«Доживёт — никуда не денется. У США и Евросоюза на Украину большие планы по раздербаниванию территории и размещению на ней своих военных баз против России. Поэтому будут длить существование этого государства до последнего», — поделилась своим мнением Дарья К.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство Украины само ничего не делает для того, чтобы выправить экономическое положение страны.

«Дожить-то Украина доживёт до следующей зимы. Вопрос в том, как. Зеленский лучше бы развивал экономику страны, а не воевал с ветряными мельницами. Не решают украинские власти реальные насущные проблемы, устраивают политический шапито. На этом всё», — отмечает Агния С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отдельные комментаторы отмечают, что в любой момент народ Украины может обратиться за помощью к России, которая не станет цинично смотреть, как погибает сосед.

«Украинцам не стоит переживать за своё будущее. Чтобы с ними ни случилось, им либо Россия поможет, либо США. Эта страна является плацдармом для больших игроков и замёрзший кусок государства никому в этой схеме не нужен», — написал Михаил Б.

Напомним, 25 сентября депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер заявил в эфире телеканала «Наш», что из-за кризиса в энергетике Украины страна рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона.