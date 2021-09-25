Результаты исследования, согласно которому около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% опрошенных назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по данному поводу 25 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

"33% граждан России назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни? Идиоты! Как можно верить этому исследованию после такого? Да кто в здравом уме вообще может быть довольным своей зарплатой? Денег много никогда не бывает, это аксиома», — поделился своим мнением Коля Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что исследование выглядит достаточно спорным, граждане не верят, что лишь 67% населения испытывает проблемы с доходами, ведь, на самом деле, таких должно быть куда больше.

«Я обычно к концу месяца оказываюсь полностью на нуле, но у меня кредит, часто делаю покупки не совсем нужные. Если это всё отсечь, то с финансами проблем бы не было, конечно. Но зачем тогда всё это вокруг есть, а я этим не пользуюсь?» — задаётся вопросом Александр Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что суть проблемы может крыться в том, что люди просто не умеют обращаться со своими деньгами, оказываясь в проблемных финансовых ситуациях.

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«Такая печальная статистика складывается, потому что половина опрошенных не умеет планировать свои расходы. Тут мы, конечно, не берём в расчёт пенсионеров, которые просто выживают на ту пенсию, которую им назначило государство», — отмечает Станислав П.

Часть людей считает, что власти Российской Федерации не предпринимают решительных шагов, чтобы повысить благосостояние граждан страны.

«Если в городе нет работы, то какая бы фирма или инвестор туда ни приехал, платить больше не станут. Если люди работают за маленькие зарплаты, то не может в стране расти экономика. Поэтому эти бесконечные разговоры об инвестиционной привлекательности страны — лишь пустой трёп, а не решение реальных проблем среди населения», — считает пользователь Unistil.

Ряд пользователей указывает на то, что не было ещё такого государства в истории человечества, которое сумело бы удовлетворить все потребности его граждан.

«Чтобы денег всем хватило, в России должно быть 140 миллионов начальников и ни одного дворника. Появится хоть один дворник — ему точно денег не хватит. К гадалке не ходи. Это касается всех стран этой планеты. Не только России. Такие же опросы можно проводить везде, по всему миру, результат сильно отличаться не будет», — считает София А.

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Нашлись и те, кто убеждены, что только смена экономической системы страны позволит гражданам России преодолеть барьер, отделяющий их от достойного уровня благосостояния.

«Если капиталисты думают о том, как им набить свои карманы, то ни о каком росте зарплат среди рабочих говорить не придётся. Система устроена таким образом. Изменить ситуацию можно только сменив эту самую систему на какую-то другую. Вот на какую — это большой вопрос, на который не у всех ума хватает», — пишет Родион К.

Напомним, 25 сентября РИА Новости опубликовало результаты исследования аналитического центра университета «Синергия», согласно которому около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% опрошенных назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни.