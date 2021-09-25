Информация о развитии индустрии по производству искусственной пищи, её перспективах и безопасности для человечества вызвала бурный интерес в интернет-сообществе. Граждане оставил свои комментарии по данному поводу 25 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Ившин ИА Красная Весна Огород в деревне (капуста, морковь и картошка)

"Чую, что скоро резко возрастёт спрос на домики в деревнях, где люди снова будут выращивать нормальные овощи, разводить скот и птицу, чтобы держаться подальше от всего этого «прогресса», — предполагает Мария Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что доверять данным учёных о том, что такая искусственная пища не может нанести вреда человеку, надо с большой осторожностью, ведь эти учёные, по сути, на такой пище будут зарабатывать баснословные деньги.

«Типа нам хотят сказать, что если кто-то решил сэкономить и накормить нас дерьмом, то это круто? Больше не стоит бояться технологического прогресса с неясными для меня целями?» — задаётся вопросами Алексей С.

Алексей Орлов ИА REGNUM Огород

Некоторые комментаторы отмечают, что нельзя так уверенно говорить о том, что искусственная еда не станет проблемой для человечества в будущем.

«То, что такая еда практически неотличима от произведённой натуральным образом — это, конечно, хорошо, но вот что по поводу безопасности такой пищи? Как через пару поколений эта химия подействует на человеческий организм? К каким далеко идущим процессам это приведёт? Планета не справляется с перенаселением, естественно, что из-за этого учёные решают создавать искусственную еду. Но вот насколько её хватит? Ещё на пару лярдов человек? А далее кто, вернее, что после неё появится?» — беспокоится Henri G.

Часть людей считает, что вскоре производство искусственной еды позволит капиталистам довести до минимума расходы на выращивание и получить при этом сверхдоходы.

«В общем, из пальмового масла, получается, делать еду становится уже слишком «дорого». А капиталистам не привыкать истреблять и травить народы. Так что если хотите хотя бы «жить», а также иметь «здоровье» для себя и своих детей, то обязательно заводите свой огород и питайтесь лишь только с него, пока не поздно! И только таким образом! Так вы к тому же сможете наконец-то ощутить вкус настоящих, здоровых продуктов, а не тех, что продавали нам под таким видом все эти годы в магазинах», — призывает Никита Н.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Огурцы

Ряд пользователей указывает на то, что граждане зря воротят нос от достижений современной науки, ведь это позволит обеспечить людей безграничным количеством пищи.

«Совершенно непонятно, чего боятся люди. Искусственная пища — намного более чистая и экологичная, чем выросшая, к примеру, капуста на не пойми какой земле. Людей напугали некой «химией», хотя всё на свете состоит из химии. Водят народ вокруг пальца, а он и рад», — написал Роман С.

Нашлись и те, кто напомнили о том, что технический прогресс ранее воспринимался как благо, но теперь человечество чует в этом для себя угрозу.

«Когда-то мы учились в 10-м классе, нам учительница по химии говорила, что пройдёт время и будут делать одежду и продукты из химии. И мы так мечтали об этом! Прошло время, но это всё уже есть, и это никому не нравится. Странные люди», — отмечает Маргарита Б.

Напомним, 25 сентября РИА Новости опубликовало материал о развитии индустрии по производству искусственной пищи, её перспективах и безопасности для человечества.