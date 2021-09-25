Подписчики рассылки по электронной почте от бывшего президента США Дональда Трампа получили «обязательное к просмотру» сообщение после того, как распространилась новость, что экс-президент Джордж Буш поможет сбору средств для политической кампании Лиз Чейни, «изгнанной» из партии республиканцев за критику Трампа.

США

Внутри файла с темой письма «ICYMI: Must-See Photo» избиратели увидели отфотошопленное изображение, на котором лица Буша и Чейни были наложены друг на друга. Получилась карикатурная фотография с лицом Буша, но очками и белыми волосами Чейни.

Напомним, что Чейни является дочерью бывшего вице-президента Дика Чейни, который служил при Буше во время его двух сроков (2001−2009) в Белом доме.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Она собрала только $3,4 млн от горстки доноров, которые нуждаются в ее услугах. Вероятно, что дело тут в военной машине и нефтяных компаниях, которыми ее семья владеет вместе с Бушами», — пишет Tripod.

U.S. House of Representatives Лиз Чейни

«Закройте глаза на мгновение… и вспомните президента, который обнимал американский флаг, любит свою страну, ее народ и женился на самой элегантной, потрясающе красивой первой леди в истории США», — комментирует NJFishHead192.

«У Трампа действительно отличное чувство юмора», — отвечает brch441.

«Она не может выиграть даже бесплатный приз, не говоря уже о выборах. Неважно, сколько денег она соберет. Она покончила с политикой», — считает Tripod.

U.S. Department of Defense Джордж Буш-младший

«Трамп, это фантастика», — одобряет HeavenlyAirFlight.

«Лиз на самом деле демократ… всегда была демократом. Вот почему она получает деньги на свою кампанию. Но она не будет переизбрана… Ей конец», — уверен SouthWestgirl.

«Мне просто нравится юмор Трампа. Это уморительно, потому что в этом есть правда», — поддерживает Prepperdog.

«Теперь я считаю себя республиканцем Трампа, а не так называемым консервативным республиканцем», — делится elmarinero.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«LoL, это действительно смешно. Это очень хорошо», — отвечает republicans#1.

«Они могли бы быть близнецами с генетической точки зрения», — считает This_we'll_Defend046.

«У президента Трампа есть то, чего сильно не хватает большинству демократов/социалистов — хорошее чувство юмора!» — подчеркивает baxterfaster.

Напомним, что ранее однопартийцы Чейни разгневались из-за того, что она 13 января проголосовала в поддержку резолюции об импичменте Трампа «без проведения слушаний и установленных процедур».

Республиканцы обратились к Чейни с призывом уйти в отставку и вернуть партии средства, предоставленные законодательнице для проведения предвыборной кампании. В свою очередь Чейни опубликовала собственное заявление, в котором отметила, что своё решение о поддержке импичмента Трампа считает верным.

Как сообщало ИА REGNUM, Чейни согласилась стать заместителем председателя комитета, занимающегося расследованием беспорядков 6 января. Республиканцы всеми силами препятствовали созданию данной комиссии, которую пытались собрать демократы, чтобы найти якобы готовивших восстание в Капитолии сторонников Трампа.