Президент США Джо Байден, вероятно, намеренно избегал уплаты налогов до вступления в должность и мог задолжать налоговой службе до $500 тыс., сообщает 24 сентября Fox News со ссылкой на отчет исследовательской службы Конгресса США.

Gage Skidmore Джо Байден

«Джо Байден хочет повысить налоги на $2,1 трлн, утверждая при этом, что богатые должны платить свою «справедливую долю». Но в 2017 году мультимиллионер Джо Байден уклонился от уплаты налогов в фонд заработной платы — тех самых налогов, которые финансируют Medicare и Obamacare», — сказал Джим Бэнкс, возглавляющий комитет. По словам Бэнкса, отчет выявил, что Байден и первая леди Джилл Байден заработали более $13 млн на гонорарах за выступления и продажу книг в 2017 и 2018 годах. Примечательно то, что менее чем $800 тыс. из полученной суммы были учтены как зарплата, которая может облагаться налогом Medicare.

Напомним, что Байден продвигает законопроект на сумму $3,5 трлн, который должен финансировать детские льготы, образование и здравоохранение. Чтобы оплатить столь масштабные расходы, план Байдена предусматривает борьбу с уклонением от уплаты налогов и повышение налогов для людей с высокими доходами, которые, по словам Байдена, не «выплачивают свою справедливую долю». Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей статьей Fox News.

Matthew G. Bisanz Офис Налоговой службы США

«Король Джо непобедим благодаря демократическим СМИ. «Платить справедливую долю»… начать бы с изменения Налогового кодекса… никто об этом не говорит… классическая игра в подставных лиц… продолжайте есть ложь демократических СМИ», — пишет usedgambit.

«Трамп, Байден и т. д., все одинаковы. У нас должны быть одинаковые стандарты для всех избранных политиков. Все налоговые декларации должны быть обнародованы, а эти налоговые лазейки, которые хорошо известны, должны быть исправлены. Снимите на время свою глупую партийную шляпу, и мир будет выглядеть совсем по-другому», — советует enmukee.

«Повышение налогов для крупных компаний просто приведет к повышению цен на потребительские товары. Будут платить не они, а снова мы», — отмечает theancientone699.

«Пожалуйста, просто казните его, а с законностью разберемся потом… Маленькая месть от Америки…» — просит agwisntscience.

«Вы потеряли меня на слове «возможно». Я знаю, что есть много ресурсов, защищающих Большого Парня, но вам нужно быть посмелее», — осуждает Nuuser.

«Нам не нужны были бы почти никакие налоги, если бы конгресс финансировал только те немногие и определенные полномочия, которые необходимы правительству в конституции. 80% всего, что финансируется, является незаконным: здравоохранение, образование, социальное обеспечение, иностранная помощь и тысячи других программ и услуг», — указывает chiaroscuro401.

«Как человек, который никогда в жизни не имел настоящей работы, получал зарплату как бюрократ в течение 48 лет и получил после уплаты налогов $3,95 млн и два обширных поместья на берегу океана стоимостью $12,5 млн? Математика не работает. Ответ: Он продал Америку китайцам, русским и украинцам», — осуждает chinajoebribe'em.

«Байден продал нас, а затем согласился быть марионеткой президента за дополнительные средства. Семья Байденов любит деньги», — отвечает tellusthetruth.

«Я помню старые добрые времена низких цен на бензин, низких счетов за электроэнергию, низких цен на продукты питания, низкого уровня инфляции, низкой безработицы и безопасной границы. Всё это изменилось, ушло 8 месяцев назад с приходом Байдена», — комментирует ceejay123.

«Именно поэтому нам нужна простая, понятная и трудно обходимая налоговая программа/кодекс. Я предлагаю единый налог в 13% без каких-либо других перепадов, без вычетов. Если вы зарабатываете $100 тыс., то платите $13 тыс. Если вы зарабатываете 10 млн, то платите 1,3 млн. Очень простая математика», — пишет ETCS (SS)retired.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Напомним, что республиканцы в Сенате США уже несколько раз отвергали отредактированные версии инфраструктурного плана президента Джо Байдена на $2 трлн. После того как республиканцы предложили снизить цену до $568 млрд, президент решил пойти на новые уступки, пересмотрев намерение повысить корпоративный налог с 21% до 28%, и согласился с более низкой ставкой — 15%.

Большинство республиканцев считают, что такой налог необоснованно высок и не выгоден для экономики США. Напомним, в марте сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что план инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, является «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса. МакКоннелл добавил, что обеспокоен возможными негативными последствиями дополнительных расходов для долга страны и будет всеми силами противостоять реализации плана.