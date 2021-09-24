Выборы депутатов Государственной думы в регионах Приволжского федерального округа прошли без громких сенсаций, за исключением результатов в республике Марий Эл, где КПРФ неожиданно удалось набрать больше, чем «Единая Россия» (36,30% и 33,43% соответственно). Эксперты отмечают, что явка и голосование довольно сильно отличались от региона к региону и связывают это как с социально-экономическими причинами, так и с особенностями администрирования выборов властями субъектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

Мобилизация электората в республиках

Прошедшее голосование вновь подтвердило, что сама высокая явка обеспечивается «национальными» республиками. В лидерах, как и пять лет назад, оказалась Татария — здесь на участки пришло 78,92% избирателей. Чуть ниже цифры оказались в соседней Башкирии — 72,79% от общего числа граждан, имеющих право голосовать. В занявшей третье место по этому показателю Мордовии явка составила 64,97%. Хотя часть экспертов считает эти цифры завышенными, надо отметить, что регионам ПФО далеко до своих коллег с Северного Кавказа, где, например, в Чечне на участки явились 93,37% избирателей. Провальной явки не было ни в одном из субъектов ПФО, но в той же Марий Эл (46,11%), Кировской (45,01%), Нижегородской (48,48%) областях и ещё ряде субъектов она была меньше, чем в среднем по стране.

С результатами явки во многом коррелируют и результаты голосования. Больше всего «Единая Россия» смогла набрать в Татарии (79,01%), Башкирии (67,42%) и Мордовии (66,00%). Наименьшие показатели у «партии власти» в Кировской области (29,54%), где она всё же опередила остальных, а также в Марий Эл (33,43%) и Пермском крае (33,56%).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На избирательном участке

Эксперты увязывают итоги голосования с уровнем социально-экономического развития. Это отмечает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.