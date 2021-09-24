Своими историями о взаимоотношениях с таксистами компании «Яндекс» поделились пользователи интернета. Граждане оставили свои комментарии 24 сентября на сайте Flump.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс. Такси

«Безобразие! Супруга вызвала машинку, надо было срочно ехать на работу, но у меня на глазах «водятел» «Яндекс.Такси» промчался мимо, а потом пришла издевательская СМС: «Перезакажите», — написал Arbus.

Многие пользователи пожаловались на крайне некачественную работу сервиса «Яндекс.Такси». Граждане отмечают, что, в первую очередь, судя по всему, компанию интересует, чтобы с человека списались деньги.

«Первого сентября дважды заказывала такси из дома и обратно. Заказывала эконом такси. Стоимость была при заказе примерно 250 рублей. По приезду выяснилось, что заказ по тарифу «комфорт+», который почти в два раза выше. Ничего не оставалось, как заплатить. Это что, подарок на первое сентября?» — задаётся вопросом Татьяна Б.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Яндекс. Такси

Некоторые комментаторы отмечают, что многие водители данного сервиса совершенно профнепригодны и зачастую совершают действия, которые подвергают опасности жизнь и здоровье своих пассажиров.

«Вы бы хоть проверяли ваших водителей на вменяемость и наличие судимостей. Откуда таких утырков берёте? Заказала такси в аэропорт. До машины меня провожал отец. Когда я села в машину, и дверь была полностью открытой, отец потянулся обнять меня. В это время водитель поехал. При открытой двери, когда мы с отцом хотели обнять друг друга. Это как вообще? Он нас легко мог покалечить. Это притом что водитель меня ни минуты не ждал. Мы ждали водителя», — указывает Ekatb.

Часть людей встречается с невозможности добиться ответа со стороны компании, когда с них несправедливо снимают деньги.

«При поездке на такси у меня стоял способ оплаты по карте. Как обычно бывает, при отсутствии на ней средств происходит автоматическая смена способа оплаты на наличные, но не в этот раз. Я оплатил водителю наличными, а при поступлении денег на счет карты у меня сняли деньги за эту же поездку ещё раз. Я обращался в службу поддержки несколько раз. Они дают номер таксопарка, на другом конце которого говорит автоинформатор о том, что мне нужно обратиться в службу поддержки. И сброс. Замкнутый круг какой-то», — пишет Sergey P.

Ряд пользователей указывает на то, что их удручает положение дел с сервисом такси «Яндекса». Граждане отмечают, что из года в год дела лучше не становятся.

«Много лет был клиентом «Яндекса», но в последнее время на клиентов компании стало наплевать, поэтому стараюсь по минимуму пользоваться услугами «Яндекс.Такси». Добил последний заказ, когда два водителя подряд отказались везти. Видите ли, для них мой район слишком отдалённый. Раньше хоть как-то промокоды различные присылали за свои косяки, но даже это уже не исправляет положение», — поделился Андрей П.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Яндекс. Такси

Нашлись и те, кто напомнил, что компания «Яндекс» совершенно не озабочена тем, чтобы водители соблюдали меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

«Полностью разочарована работой компании. На протяжении длительного времени не меняется ситуация с масочным режимом в период пандемии. Неоднократно я пишу в службу поддержки об этом, и мне красиво отписываются, как всем жаль и работу проведут. Однако никакой работы с водителями, никаких санкций не осуществляется, так как ежедневно меня возят водители без маски. Никаких изменений после ответа службы поддержки. Самое печальное, что водители некоторые прибывают на заказ с признаками ОРВИ», — пишет Marinka.

Напомним, пользователи сервиса по оставлению отзывов Flump поделились своими историями о взаимоотношениях с таксистами компании «Яндекс».