Член парламента из Северо-западного Лестершира Эндрю Бриджен заявил, что первая часть железнодорожного проекта HS2 будет завершена не раньше 2041 года. High Speed 2 (HS2) — сеть высокоскоростных железных дорог в Великобритании, состоит из двух фаз. Первая фаза будет соединять Лондон и Бирмингем. Примерные затраты на строительство железнодорожной ветки были рассчитаны ещё в 2010 году. В 2019 году по приказу правительства был произведен перерасчет примерной стоимости, она увеличилась в три раза и составила от 80 до 106 млрд фунтов.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Бриджен раскритиковал проект из-за постоянного увеличения его стоимости и чрезмерно долгого строительства. Политик отметил, что затраты на проект уже увеличились на 50 млрд фунтов, по своей энергозатратности поезда на HS2 будут в пять раз превышать обычные поезда. При всех расходах строительство будет завершено не ранее чем к 2041 году.

David Woolfall Эндрю Бриджен

Некоторые пользователи не понимают, почему требуется так много времени на строительство железной дороги, когда расстояние между городами стабильно составляет 162 километра, оно не увеличивается.

«Лондонская линия Тилбери и Саутэнд была построена за 3 года в 1930-х. Станции и все остальное. Недавно потребовалось 3,5 года, чтобы заменить дорогу на железнодорожном мосту, который постоянно приносил неудобства местным жителям. Теперь у нас оборудование лучше, и как такое происходит?» — поинтересовался @NightlarkSteve.

Ряд пользователей считает, что политик не знает, о чём говорит, у него нет ни малейшего представления о том, как устроено строительство путей сообщения. В комментариях отметили, что ему просто не нравится проект, поэтому он его и критикует, а претензий по существу он предъявить не может.

«Для начала, его заявления — чистая фантазия. Во-вторых, дизайн и экологические правила значительно поменялись», — отметил @BRCWCo.

«А что на это скажет эксперт? Бриджен все придумал», — прокомментировал @GarethDennis.

«Член парламента придумывает что-то о том, что им не нравится, чтобы попасть в заголовки. Тем более если они не собираются открывать ничего в ближайшие 20 лет, почему они тогда работают», — ответил @wheres_ally2016.

Многие пользователи согласились с идеей о том, что весь проект бесполезен, с людей взимают огромные суммы налогов, постоянно увеличивают стоимость строительства, а к тому времени, когда его завершат, он будет не нужен.

Британские фунты

«Весь бизнес с HS2 был построен на скетче приблизительных расчетов консультантов. Время прошло, правительственная задумка была понята, эта инвестиция больше нежизнеспособна. Вы знали, что деньги налогоплательщиков выбрасывают на ветер, когда нанимают специалиста, который запускает ястребов, чтобы они распугивали гнездящихся птиц. Это же обесчестит их перед тем, как уничтожить», — рассказал @CatTobey.

«Это белый слон (бесполезная, проблематичная вещь, которую тяжело содержать и от которой тяжело избавиться — прим. Д.С.), тщеславный проект. Северу никаких преимуществ он не даст, лишь тем, кто живет в отдаленных местах, чтобы добраться до Лондона. За эту ерунду также платят и шотландцы, которых дорога вообще не касается. У Zoom было больше влияния», — прокомментировал @AnExiledScot.

«20-минутное исправление во времени путешествия займет 20 лет для выполнения. И всё это время деньги будут капать кому-то в карман. Тем временем Китай построил железнодорожную станцию за 24 часа», — прокомментировал @bighaireecoo.

«Через 20 лет поезд будет приезжать на 20 минут раньше на станцию, а Илон Маск запустит космический Uber?» — поинтересовался @teej67.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

Часть комментаторов не понимает, зачем правительству тратить миллиарды на бесполезную железную дорогу, если оно не может доплачивать малоимущим и предоставлять доступ к продовольственным банкам.

«Мы не можем позволить себе дать самым бедным на 20 фунтов больше, огромное количество людей обращается в продовольственные банки. Но мы можем позволить себе потратить 100 млрд на этого белого слона. Остановите HS2. Как же мне хочется, чтобы в кабинете министров сидел бы хоть кто-то взрослый, чтобы остановить это сумасшествие, или чтобы наше рисковое финансовое состояние исправилось», — рассказал @Pedro_jock.

Некоторые пользователи все же верят в прибыльность новой железной дороги и надеются, что все затраты окупятся.

«Лейбористы, Шотландская национальная партия и либеральные демократы, они все поддерживают HS2 из-за экологической и экономической прибыли. Бизнес и туризм получит огромную прибыль из-за увеличение потока людей из Шотландии в Бирмингем», — считает @AntacsB.