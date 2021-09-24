Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что российский лидер Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооруженного конфликта в Карабахе осенью 2020 года, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 24 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«То они российского посла вызывают, ноту ему вручают. А теперь дифирамбы Путину. Что, крейсер «Аврора» уже в Каспийском море?» — задаётся вопросом Svetlana V.

Многие пользователи отмечают, что российский президент приложил необычайно большое количество сил ради сохранения сдержанности во время конфликта в Нагорном Карабахе, поэтому неудивительно, что Алиеву такое поведение понравилось.

«Конечно, оценил положительно. Армению, по сути, унизили, когда отобрали Карабах, а затем когда вновь на престол вернулся Пашинян. А и да, ещё же сбитый вертолёт Российской Федерации простили! На войне же как на войне, верно? Неудивительно, что Алиев теперь в ладоши хлопает, когда речь заходит о Путине», — отмечает Евгений А.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобное заявление выглядит скорее хамским жестом, нежели искренней хвалой. Граждане не считают, что президент Азербайджана ведёт достойный диалог с Россией.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

«Как-то даже мерзковато. Я напомню, что Азербайджан повинен в смерти экипажа российского военного вертолёта. Кто-то ответил за содеянное? По-моему, Баку в сторону Кремля только перчатку кинул. А теперь оценки российскому президенту раздаёт. Мерзко», — написал Олег Е.

Часть людей считает, что больше всего в карабахском конфликте сыграла Турция, которая позволила сторонам начать эту войну, и устроила для Азербайджана безоговорочную победу.

«Ну прямо падишах. Я передавал, я получал… а Путин, по его словам, прямо почтальон: передавал сообщения сначала одному президенту, затем другому. Смешно. Без Турции тут не было бы ничего, хватит скрывать очевидное», — призывает Галина А.

Ряд пользователей указывает на то, что Алиеву стоит опасаться своего турецкого соседа, который, судя по всему, собирается использовать Азербайджан в своих далеко идущих планах. Намерения Турции явно противоречат интересам азербайджанского народа, который, в большинстве своём, хотел бы мирной жизни, пишут граждане.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«А что Путина-то благодарить? Лучше бы дифирамбы пел Эрдогану, который Азербайджан военной силой накачал такой, что прошли в Карабах, как нож сквозь масло. Армения, меж тем, жаловалась в Совет Европы, Америке, а толку? Но не стоит Алиеву забывать, что за всё приходится рано или поздно платить. Эрдоган явно не собирается из Азербайджана делать оазис стабильности и спокойствия в кавказском регионе», — пишет Евгений К.

«Может быть, Алиев наконец-то почувствовал, что Турция затягивает Азербайджан в свою паутину? Решил, так сказать, сделать реверанс в сторону Путина и России? Все мы знаем, что происходит с теми, кто пытается обыграть дьявола. Тут уже никакой Путин не поможет», — считает Пан Г.

Напомним, 24 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью журналу «Национальная оборона» о том, что российский лидер Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооруженного конфликта в Карабахе осенью 2020 года. Алиев отметил также, что Путин передавал послания президента Азербайджана армянскому лидеру и обратно.