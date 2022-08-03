После месяцев споров и отсрочек аудит президентских выборов 2020 года в американском штате Аризона, инициированный и спонсированный партией республиканцев, не смог выявить, что у экс-президента Дональда Трампа были незаконно отобраны голоса избирателей. Об этом 24 сентября сообщает The New York Times со ссылкой на черновик отчета аудита.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

Более того, в черновой версии документа компании Cyber Ninjas видно, что по итогам аудита было добавлено 99 голосов президенту США Джо Байдену, а Трамп потерял 261 голос.

Полный отчет должен быть опубликован в пятницу, 24 сентября, но черновая версия уже распространилась в политических кругах Аризоны, где репортеры The New York Times получили к ней доступ.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией.

«Это та же тактика, которая использовалась в ночь выборов. СМИ распространили информацию еще до того, как был опубликован аудит. Не верьте этой лжи СМИ. Я живу в Аризоне, и сенатор, поддерживающий аудит выборов, сказал, что информация будет опубликована завтра», — пишет @DigitalPockets.

«Это подстава! Меня не шокирует, если в других штатах, где может быть проведен так называемый «пересчет», результаты покажут, что у Трампа больше голосов, чем у президента Байдена», — поддерживает @yypHarmony.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Техас знал, что отчет Аризоны ничего не обнаружит, поэтому, чтобы опередить его завтрашнюю публикацию, государственный секретарь Техаса только что объявил о проведении аудита выборов 2020 года в четырех крупнейших округах», — рассказывает @rob_voreck.

«Какой смысл это делать? Трамп все равно выиграл в Техасе. Если только они не обнаружат, что он проиграл… вот это будет умора», — отвечает @Magsinsuburbia.

«И это не убедит ни одного человека в том, что выборы не были украдены», — считает @daavetv.

«Жаль, что Дональд Трамп обладает суперспособностью никогда не испытывать чувство стыда», — пишет @lichunan.

«Я им не доверяю. Завтра они все изменят и посмеются над теми СМИ, которые распространили ложную информацию. Зачем выпускать черновик за день до важных новостей? Что-то тут нечисто», — уверен @FairSnark.

«Честно говоря, мы должны поощрять больше аудитов. Они могут подтвердить то, что работает, и показать, что нужно исправить на основе полученных результатов. Это исключительный случай. Наша избирательная система должна быть скрупулезной и точной. Это поможет восстановить доверие к процессу», — рассуждает @MayVary1.

«Боже правый! В понедельник в Канаде прошли федеральные выборы. Они были объявлены 15 августа и состоялись 20 сентября. 36 дней потребовалось на проведение кампании, самих выборов и объявления результатов. Никакой драмы. Общая стоимость $600 млн. А у вас? Раньше вы были более хороши в вопросах демократии», — уверен @straystruts.

«Зачем вам писать до публикации результатов? Правда это или нет, но похоже, что вы что-то скрываете, почему?» — спрашивает @HattyBig.

«Трамп говорил, что правда о выборах в Аризоне выйдет наружу, и вот она вышла», — отмечает @OssenYolande.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, что в апреле, почти через пять месяцев после того, как Джо Байден был объявлен президентом США, штат Аризона начал собственную проверку миллионов бюллетеней. Тогда многие СМИ назвали данное решение беспрецедентным и подрывающим доверие к результатам президентских выборов 2020 года.

Чтобы убедиться в честности результатов голосования, 2,1 млн бюллетеней проверяли на признаки фальсификации. Бланки были проверены на наличие сгибов, на заполнение рукой человека, и на то, что они напечатаны в одной типографии и на правильной бумаге. Существует подозрение, что некоторое количество бюллетеней были распечатаны не в официальной типографии.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден победил второго кандидата Дональда Трампа лишь с небольшим отрывом. В Аризоне новый президент обошел Трампа примерно на 10 тыс. голосов.