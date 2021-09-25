Информация о том, что нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде, где в судебном порядке рассматривался вопрос о его депортации, стала поводом для жаркой дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный фашизм

«Очень жаль, что он дожил до таких лет и сдох, не дожидаясь человеческого суда. Хотя на том свете его всё равно ждёт суд. От него не отвертеться», — считает Ольга Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что это была великая ошибка — дожидаться естественной смерти такого преступника, как Оберлендер. Получается, что он сумел избежать наказания за содеянное, несмотря ни на что.

«Поразительно, что они все практические такие живучие. И, заметьте, по другую сторону океана. По-моему, это о чем-то говорит. Сколько их там ещё укрылось?» — задаётся вопросом Roxy O.

Некоторые комментаторы отмечают, что нацист прожил внушительное количество лет, но сомнительно, что за такой срок его ни разу не посетила мысль о раскаянии. Граждане убеждены, что в тайне от окружающего мира он прекрасно понимал всю тяжесть содеянного им и точно жалел, что приложил руку к убийству десятков тысяч человек.

Гельмут Оберлендер

«Надеюсь, вся прожитая жизнь ему покоя не давала, как во сне, так и наяву. А Бог всё видел и не забирал его. Уверена, совесть его жрала всю жизнь. Теперь остальное уже там, все вопросы и ответы», — поделилась своим мнением Гузаль Ш.

Часть людей считает, что длительный судебный процесс показателен в данном вопросе, и указывает на то, что Оберлендер до последнего пытался отделаться от преследования со стороны законодательства. Это означает, что он не раскаялся, а был до конца своей жизни убеждённым нацистом.

«Виновник смерти тысяч ни в чём не повинных людей жил себе и не тужил в Канаде. Видимо, прожил достаточно счастливую жизнь, вкусно кушал, плодил детей, а всем было на это абсолютно наплевать. Никто не приехал в Канаду и не грохнул эту тварь. Отношения никто портить с Канадой не хотел? Ну-ну. Был нацистом и умер нацистом», — пишет Алексей П.

Немецкие солдаты в захваченном украинском селе. Июль 1941

Ряд пользователей указывает на то, что руководства стран практически ничего не делают для того, чтобы такие страшные преступники, как Оберлендер, понесли заслуженное наказание.

«Вторая мировая закончилась, все страны что-то между собой поделили, все вопросы порешали. А преступники, как не были наказаны, так они и не наказаны до сих пор. Почему, спрашивается? Потому что власть имущим плевать на людей. Они думают только о своей власти», — написал Артемий Т.

Нашлись и те, кто считает, что нацистского преступника наказывать не стоило, а необходимо было просто про него забыть.

«А кому было бы легче, если бы его как-то наказали? Вот не знали мы и не знали бы и дальше, и пофиг на самом деле ведь! Мстительность, коя является основой правосудия так называемого, не есть хорошо! Мёртвых всё равно уже не вернёшь. Надо о будущем думать», — указывает Юрий М.

Напомним, 23 сентября издание Global News опубликовало информацию о том, что нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде, где в судебном порядке рассматривался вопрос о его депортации.