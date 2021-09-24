В течение года, прошедшего после подписания Израилем соглашений о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, а затем с Марокко, израильтяне неоднократно обсуждали, будет ли Саудовская Аравия следующей на очереди.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Несмотря на новые туристические и деловые возможности для граждан Израиля в Эмиратах и уникальную культурную связь его с Марокко, большинство в этой стране по-прежнему считает Саудовскую Аравию самым желанным призом процесса нормализации. Опросы общественного мнения подчеркивали это в течение нескольких месяцев после подписания Соглашений Авраама. Индекс внешней политики Израиля от Института Митвима показал, что для израильтян Саудовская Аравия на сегодняшний день является самой важной арабской страной, с которой можно развивать сотрудничество; в опросе Женевской инициативы израильтяне опять же оценили Саудовскую Аравию намного выше других арабских стран по вопросу о наиболее ценной цели для следующего мирного соглашения Израиля.

До президентских выборов в США 2020 года, до того, как Дональд Трамп покинул Белый дом в январе 2021 года, и до последних выборов в Израиле в марте 2021 года Израиль питал надежды на то, что саудовцы совершат решительный шаг на пути к нормализации. Сообщения в ноябре 2020 года о трехсторонней встрече премьер-министра Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и госсекретаря США Майка Помпео значительно укрепили эти надежды и создали ощущение, что желанное объявление из Эр-Рияда было лишь вопросом времени.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

Но надежды не оправдались, хуже того — в последние месяцы такой шаг Саудовской Аравии стал более отдаленным. Разногласия в отношении Израиля среди королевской семьи Саудовской Аравии привлекли больше международного внимания после встречи с Нетаньяху; администрация Байдена держит бин Салмана на расстоянии вытянутой руки из-за его участия в деле убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, а саудовцы открыли каналы диалога с Ираном, отражая подход, отличный от израильского.

Означает ли это прекращение импульса для установления израильско-саудовских отношений? Неоднократные заявления Саудовской Аравии, связывающие сближение с Израилем с прогрессом в израильско-палестинском мирном процессе, указывают на ключ к прорыву.

Приверженность Саудовской Аравии палестинскому вопросу — это не просто слова. Она нашла отражение в мирных инициативах, продвигаемых саудовцами на протяжении нескольких десятилетий — плане короля Фахда 40 лет назад (1981) и Арабской мирной инициативе почти 20 лет назад (2002). Нетаньяху надеялся, что саудовцы изменят направление и проявят готовность развивать связи с Израилем, не связывая этот процесс с палестинским вопросом, но, несмотря на некоторые признаки, указывающие на целесообразность такого действия, в конечном счете саудовцы от него воздержались.

Тем не менее за последнее десятилетие они сделали примирительные жесты в отношении Израиля. Серия постепенных шагов создала новую реальность в израильско-саудовских отношениях, напоминающую постепенное налаживание отношений между Израилем и ОАЭ за тот же период времени.

Al Jazeera English Саудовская Аравия

Саудовские меры включали координацию с Израилем по вопросам безопасности в Иране; интервью с саудовскими и израильскими деятелями в средствах массовой информации обеих стран и позитивные сообщения, распространяемые в блогах и социальных сетях; участие бывших высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии в стратегических диалогах и конференциях с израильскими коллегами; неофициальные визиты делегаций в Иерусалим и мечеть аль-Акса; меры укрепления доверия со стороны религиозных лидеров (включая посещение синагоги за рубежом и Освенцима); признание права евреев на государственное и публичное упоминание экономического потенциала в отношениях с Израилем; разрешение на полеты в Израиль и из Израиля через воздушное пространство Саудовской Аравии; и, совсем недавно, первые межгосударственные спортивные соревнования (по дзюдо) на Олимпийских играх в Токио.

Эти шаги годами тщательно отмерялись в соответствии с региональными событиями и внутренними соображениями Саудовской Аравии.

Несмотря на отсутствие публичного участия Израиля в международных мероприятиях, проходящих в Саудовской Аравии, что было ключевым элементом открытости ОАЭ по отношению к Израилю, накопление мер доброй воли оказало рутинное воздействие на руководство, общественность и международное сообщество, подчеркнув перспективы будущих израильско-саудовских связей и несколько сняв табу на такие отношения.

Прорыв в отношениях Израиля с ОАЭ стал возможен благодаря уступке Израиля по палестинскому вопросу — отказу от плана аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. Позитивный шаг Израиля в направлении урегулирования конфликта с палестинцами также будет необходим для того, чтобы позволить и узаконить решение Саудовской Аравии присоединиться к процессу нормализации и установить дипломатические отношения с Израилем.

Иерусалим

Предстоящая 20-я годовщина Арабской мирной инициативы предоставляет благоприятную возможность для такого развития событий. Подготовка к достижению этой цели должна начаться уже сейчас.

Многие наблюдатели воспринимают Арабскую мирную инициативу и другие ключевые документы, связанные с решением о двух государствах, представленные в начале тысячелетия (включая параметры президента США Билла Клинтона и «дорожную карту» «четверки»), как устаревшие и не имеющие отношения к делу. Это связано с далекоидущими региональными событиями, которые произошли за последние два десятилетия и которые не отражены в этих документах — например, Арабская весна и ее последствия, нормализация отношений арабских государств с Израилем и разделение между Западным берегом и сектором Газа.

Арабская мирная инициатива была обновлена только один раз, и то лишь частично, когда арабский мир принял в 2013 году принцип обмена землями между Израилем и будущим палестинским государством. С тех пор в Лигу арабских государств были внесены предложения о пересмотре и обновлении инициативы, но до сих пор не были приняты меры. Как лидер первоначальной инициативы, Саудовская Аравия была бы в состоянии возглавить ее пересмотр. Возобновленная арабская мирная инициатива может оказаться эффективным стимулом для мира, особенно если она будет представлена как часть более широкого международного пакета стимулов для израильско-палестинского миротворчества.

На этот раз, учитывая структуру общественных связей между Израилем и растущим числом арабских государств, которых не существовало, когда Арабская мирная инициатива была впервые предложена, ее обновленная версия может быть сформулирована в спокойном диалоге с израильским правительством. Это должно обеспечить положительный ответ Израиля после публикации пересмотренной версии.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

Израильскому правительству не обязательно принимать эту инициативу буквально, и оно, скорее всего, не сделает этого, но оно могло бы, по крайней мере, приветствовать публикацию пересмотренной версии и выразить готовность начать процесс диалога по этому вопросу с арабскими государствами.

Саудовская Аравия в основном избегала предыдущих попыток представить Арабскую мирную инициативу Израилю, оставив эту работу Египту и Иордании.

Однако публикация пересмотренной версии инициативы и необходимость разъяснить ее израильской общественности и руководству предоставили бы саудовцам возможность для законного диалога с Израилем, учитывая его прямую связь с палестинским вопросом. Это также позволило бы созвать региональный саммит для обсуждения обновленной инициативы с участием Израиля, палестинцев и Саудовской Аравии. Успех такого саммита и последующая готовность Израиля возобновить дипломатический процесс с палестинской администрацией при содействии квалифицированного дипломатического поведения могут создать условия для создания израильско-саудовских отношений.

Саудовская Аравия сейчас занимается реализацией нового видения страны на период до 2030 года. Шаг этой страны, придающий новый импульс израильско-палестинскому мирному процессу и позволяющий Израилю и Саудовской Аравии начать реализовывать потенциал двустороннего сотрудничества, придаст этому видению еще одно измерение, важное не только для Саудовской Аравии, но и для Израиля, палестинцев и региона в целом.