В Южной Корее обсудили задержание женщины, пытавшейся пересечь демилитаризованную зону между Севером и Югом Кореи.

Верещагин Василий. Допрос перебежчика. Около 1901

По сообщениям южнокорейских СМИ, приграничный инцидент произошёл 13 сентября. Как пояснили представители полицейского управления провинции Кёнсан-Пукто, нарушительнице границы, ранее бежавшей из КНДР и попросившей политическое убежище у южнокорейских властей, около 60 лет.

Известно, что женщина была задержала в 03:40 по местному времени на мосту «Объединения», расположенном в приграничном в городе Пхаджу и ведущем в демилитаризованную зону. Пожилая женщина сообщила остановившим её пограничникам о своём намерении вернуться на родину в КНДР.

Roman Harak Лица Северной Кореи

О причинах не сообщается. Расследование данного инцидента продолжается.

По данным министерства объединения Южной Кореи, за первые два квартала 2021 года в Южную Корею бежали 33 северокорейца. По состоянию на 2020 год в стране проживало более 33,7 тыс. северокорейских перебежчиков.

«Ну и отпустили бы её…» — пишет ahyo***.

«Наверняка эта женщина — шпион», — предполагает damb***.

«Если она вернётся, в КНДР её застрелят?» — интересуется rhtl***.

«Не нужно было её останавливать. Раз хочет вернуться, пусть идёт», — пишет sw35***.

«Если она вернулась бы в Северную Корею, то, скорее всего, умерла бы с голоду», — предполагает a010***.

«Чем занимаются пограничники? В неё надо было стрелять!» — пишет namj***.

«Если бы она была шпионом, то вернулась бы в КНДР через Китай», — отмечает good***.

«Хватит принимать северокорейских беженцев и тратить на них наши налоги», — призывает dkzn***.

Rita Willaert Северная Корея

«Просто депортируйте их всех обратно в КНДР и не принимайте больше!» —пишет kiy5***.

«Мун Чжэ Ин, давай наша страна больше не будет принимать перебежчиков из КНДР, беженцев и т. д.» — предлагает ding***.

«Значит, мы их кормим, даем кров и деньги, а они бежать… Точно шпионы», — отмечает kkku***.

«Некоторые бегут в Южную Корею, чтобы жить, а кто-то бежит обратно в КНДР, чтобы умереть», — пишет nara***.

«Интересно, что сподвигло эту женщину вернуться?» — интересуется jinw***.

«Скорее всего, ей было трудно найти работу, вот она и решила вернуться на родину», — предполагает good***.