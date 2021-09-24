Одной из главный новостей в крымском сегменте социальных сетей 24 сентября стало задержание бывшего заместителя председателя правительства Республики Крым Евгения Кабанова, которого накануне, 23 сентября, глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку.

Rk.gov.ru Евгений Кабанов

Евгений Кабанов курировал в правительстве Крыма строительство объектов в рамках федеральной целевой программы развития Крыма, пост занимал с конца 2018 года. 23 сентября его отправили в отставку, а 24 сентября появились данные о задержании.

Как стало известно, 24 сентября на заседании Киевского суда Симферополя, где рассматривался вопрос о мере пресечения для Кабанова, ему, а также недавно отставленному с поста главы крымского минстроя Михаилу Храмову вменяется хищение 57,5 млн рублей. Хищение выявлено при строительстве водовода протяженностью 4,8 км от Ивановского водозабора в Симферопольском районе до водоочистных сооружений гидроузла. Сам Кабанов, впрочем, свою вину полностью отрицает.

«Не хочется злословить, но… полагаю, многие в Крыму, да и не только на полуострове, этого ждали. Ох как ждали. Известный застройщик Евгений Кабанов отправлен в отставку с поста вице-премьера. А теперь и задержан. Откупится ли? Или справедливость восторжествует? И что это — частный случай? Или начало «большой чистки»?» — написал в соцсетях севастопольский писатель, автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

Rk.gov.ru Евгений Кабанов

«Когда прошёл референдум 2014 года в Крыму, думала, ну всё, заживём… С чистого листа можно было начать! Сколько финансовых вливаний, можно было развитой социализм построить на отдельно взятом полуострове…» — написала Луиза К.

«Прям такой злодей, который действовал не по указаниям руководителя?» — усомнился Константин И.

«Какой народ, такое и правительство. Народ помешан на благосостоянии и деньгах. Почти у каждого беспородного простолюдина на уме обогащение любой ценой. Почему при таком народе в правительстве должны сидеть одни бессребреники? Разве такое возможно?» — спрашивает Павел И.

«Выборы прошли, шапки пора менять», — комментирует Григорий Г.

«Давно пора, совсем распоясался», — высказывает мнение Саша Е.

«Когда за Евпаторию возьмутся!!!» — спрашивает Наталья З.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Евпатория

«Он покраснеет, а потом его поймут и простят», — предрекает развитие событий Вадим Г.

«Это капля в море…» — считает Эдуард М.

«Как говорится, сколько верёвочке не виться», — написала Валентина Л.

«Их надо менять каждые полгода», — уверен Рома Б.

«Законы надо ужесточать, иначе всё бесполезно — пройдут на смену такие же», — полагает Сергей Б.

«Тебя посодют, а ты не воруй!» — напомнил цитату из известного советского фильма Пепел Памяти.