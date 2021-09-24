Благодаря недавнему разрешению на экстренное использование вакцины Soberana Plus для лечения выздоровевших от COVID-19 лиц Куба стала на один шаг ближе к цели иммунизации всего населения до конца 2021 года. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

В связи с распространением более опасных вариантов коронавируса эксперты настаивают на необходимости укрепления иммунитета всех людей. В связи с этим национальные регулирующие органы страны накануне одобрили экстренное применение вакцины от COVID-19 Soberana Plus у выздоровевших пациентов старше 19 лет.

Разрешение было выдано Центром государственного контроля лекарственных средств, оборудования и медицинских изделий, и этот шаг позволяет распространить иммунизацию на население через два месяца или более после выписки из больницы или амбулатории.

Вакцина Soberana Plus, разработанная Институтом вакцин Финли, будет применяться в виде однократной дозы против потенциального риска повторного заражения новыми, более трансмиссивными вариантами вируса.

«Вы, как выздоравливающий от COVID-19, можете иметь естественный иммунитет против того варианта, который вызвал у вас болезнь, но этот иммунитет будет снижаться и против мутировавшего штамма», — объяснил ранее глава Института вакцин Финли, доктор Висенте Верес.

Одобрение основано на результатах проведённых клинических исследований, после демонстрации требований к качеству, безопасности и иммуногенности для данной группы населения, заявили в Регулирующем органе лекарственных средств, оборудования и медицинских устройств Кубы.

(сс) World Health Organization Вакцинация против коронавируса

Результаты второго этапа исследования Soberana Plus, в котором приняли участие около 800 выздоравливающих пациентов, показали, что у этих людей имеется естественный иммунитет против вируса, а у тех, кто получил вакцину, титры антител повысились примерно в 20 раз. Участки клинических исследований были проверены на предмет соблюдения надлежащей клинической практики во время исследования.

Специалисты Института вакцин Финли также неоднократно подчеркивали важность защиты выздоравливающих лиц — как взрослых, так и детей.

Что касается несовершеннолетних, доктор Висенте Верес объяснил, что их формирующийся после COVID-19 иммунитет, по крайней мере в плане антител, как правило, слабее, чем у взрослых: «Возможно, это связано с тем, что дети менее восприимчивы к болезни».

По этой причине организация пока что проводит анализ возможности включения выздоравливающих в возрасте до 18 лет в протокол вакцинации.

Вакцинация против коронавируса на Кубе. (сс) Cubadebate

Иммуноген также используется в качестве бустера к двум введенным дозам Soberana 02, но в настоящее время проводится несколько исследований, в том числе на международном уровне, чтобы также использовать его с другими существующими вакцинами.

«Учреждения, с которыми мы сотрудничаем, заинтересованы в возможности усиления иммунитета, учитывая, что это очень безопасно и более удобно при использовании третьих бустерных доз против РНК — или аденовирусных вакцин», — сказал Верес.