Очередь, сформировавшаяся перед входом в фирменный магазин Apple в Москве по причине того, что к продаже готовится новая модель смартфона iPhone, вызвала бурный интерес в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Альфред Кубин. В неизвестность. 1900

"Бедные граждане России, как же плохо им живётся при коварном режиме Путина! Наверное, последнюю рубаху за «айфон» отдают!» — шутит Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие очереди за очередным смартфоном указывают на то, что в России далеко не все испытывают бедственное положение, а значит, бить тревогу по поводу экономики внутри страны пока рано.

«Вот, а говорите, что в России люди бедствуют. Очереди за очередным, ничем не отличающимся от прошлой модели, телефоном. Как-то не вяжется такая картина с тем, как всё в красках живописуют наши либералы», — отмечает Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что тут всё-таки речь идёт о жителях Москвы, которые никогда не бедствовали, а наоборот, всё время жили заметно лучшей остальной России.

«Кучка пришибленных на гаджетах придурков, которые иногда ради понтов готовы даже в долги влезть, — это вообще не показатель уровня жизни в стране. Тем более это Москва. Оставьте свой сарказм при себе. У нас нередко пенсионеры, проработавшие всю жизнь на заводах и фабриках, вынуждены добывать себе еду в контейнерах рядом с супермаркетами. Вот это показатель», — написал Александр С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фирменный магазин Apple в Москве

«Так это же Москва, а не вся Россия. Кто-кто, а уж москвичи живут не хуже, чем европейцы. Там и зарплаты соответствующие. Москва — это уже давно отдельное государство, где живут люди из высшего сословия», — поделился своим мнением Слава К.

Часть людей считает, что в очереди стоят не простые москвичи, а перекупщики, которые позже попытаются реализовать новые смартфоны с наценкой среди тех, кто не решился отстоять всю ночь в очереди.

«В любом крупном городе, если бы открылась продажа новых моделей «айфонов», было бы тоже самое. Поэтому не стоит на полном серьёзе считать, что в этой очереди стоят исключительно москвичи. Скоро эти трубки разъедутся по всей стране, чтобы продать их лохам втридорога», — пишет Дмитрий Л.

Ряд пользователей указывает на то, что с обществом явно что-то не так, раз люди из года в год обсуждают новую линейку продукции Apple, а не насущные проблемы человечества.

«Не понимаю. Что в этом куске пластмассы такого, что он стоит таких невероятных денег?! Внушили дуракам, что это модно, бренд всем брендам, а они и рады деньги выкидывать на всякую чепуху», — считает Вера В.

William Hook IPhone

Отдельные комментаторы отмечают, что iPhone стал неотъемлемым инструментом для достижения желаемого социального статуса.

«Для людей «айфоны» — это статус. А статус в наше капиталистическое время крайне важен. Без него с вами денежные мешки общаться не станут. Будь вы хоть трижды бедные, но если у вас есть костюм, «айфон» и «Мерседес», то всё, ваша жизнь наконец-то удалась!» — написал Арсений Н.

Напомним, в ночь с 23 на 24 сентября у фирменного магазина Apple в Москве собралась традиционная очередь перед появлением на прилавках очередной модели смартфона iPhone.