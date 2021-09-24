Видео, на котором запечатлён конфликт между посетителями московского торгового центра из-за совершённого прилюдно намаза, спровоцировало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Жан-Леон Жером. Молитва в Каире (фрагмент). 1865

"Какие все вокруг агрессивные стали. Я думала, что за них хоть кто-то заступится. Мусульмане молятся в определённое время, а не в определённом месте. Они могли просто не успеть добежать до дома, к примеру. Да и зачем? Кому они там мешали в уголке своей молитвой?» — указывает Анна П.

Многие пользователи отмечают, что ранее не замечали, чтобы представители тех или иных вероисповеданий совершали свои молитвы прилюдно, тем более, чтобы это происходило на территории торговых центров.

«В России, да и в СССР, мусульмане всегда были. Уверен я, что и молились. Но вот такое почему-то началось совсем недавно. И на детских площадках, и в ТРК, как видим, повсюду молятся. Некоторые водители-мусульмане из автобусов высадили пассажиров, чтобы намаз совершить. Что вообще происходит?» — задаётся вопросом Дмитрий З.

Некоторые комментаторы отмечают, что в данном случае может быть замечена исламофобия, потому что в опалу попали мусульмане, а на христиан вообще практически никто и никогда не жалуется.

«Если мусульманам нельзя молиться в торговых центрах, тогда почему православные крестятся где попало? Креститесь в таком случае только в храмах!» — обращает внимание Яна Р.

Дарья Антонова ИА REGNUM Намаз

Часть людей считает, что в данном случае была перейдена какая-то разумная черта, ведь никто не запрещает исповедовать ту или иную верну, просто не все ритуалы могут быть уместны в торговом центре.

«Ну как бы это неправильно, я считаю. Православные же не встают на колени посреди магазина и «Отче наш» не читают. Перекреститься — ради Бога, так и они пусть свои быстрые обряды сделают. Молитва — это таинство, и вставать в ТЦ и делать это у прохожих на виду — не совсем нормально», — поделилась своим мнением Елена Н.

Ряд пользователей указывает на то, что автор видеосъёмки, который возмущался якобы нарушением правопорядка, сам, по сути, нарушил букву закона, опубликовав в интернете лица людей без разрешения.

«Молиться в общественных местах нельзя никому? Но и снимать без разрешения и в Сеть выкладывать тоже никому нельзя! Всех в суд и оштрафовать!» — пишет Владислав П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть в Москве

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные инциденты сигнализируют о том, что российское общество трещит по швам и это угрожает будущему Российской Федерации.

«Мне становится страшно жить в государстве, где каждый человек видит в другом опасность. Это означает, что народ не един, что его раздирают противоречия, а значит, внешний враг с лёгкостью одолеет нас. А кто привёл ситуацию к такому исходу? Не власти ли разве, которые поклоняются Золотому тельцу? Не они ли делают из человека деньги, стравливая людей друг с другом?» — задаётся вопросами Виктория Ц.

Напомним, 23 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён конфликт между посетителями московского торгового центра из-за совершённого прилюдно намаза.