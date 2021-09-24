В соцсетях активно обсуждают слова алтайского губернатора Виктора Томенко, не поверившего в слова из доклада начальника краевого управления по труду и занятости Надежды Капуры о том, что по итогам 2021 года доля бедных в регионе может вырасти до 19,2%, примерно до 450 тыс. жителей.

Клавдий Лебедев. Нищая (фрагмент). 1904

«Пусть проедет по селам. Где нет работы. Мужики все по вахтам, бабы на себе везут хозяйства и детей. Пусть узнает, сколько стоит сено на 1 голову, а если их три или четыре. А дрова? Дрова — 19 000, это без угля. А ещё нужно покушать и детей одеть, обуть чтобы в школе не обсмеяли дети буржуев», — предлагает участница группы «Инцидент Барнаул» («Одноклассники») Елена Гошина.

«Зарплаты и пенсии растут, ну да, а цены в магазинах еще быстрей растут, урегулировал бы цены в магазинах, а потом бы говорил», — отмечает Альбина Припутина.

«Дяденька Томенко! Про цены вы совсем забыли? Мы хотели дом обшить, даже не дом — стену одну, потому что дом с 1964 года, кирпич трескается. А цены на металл взлетели, мы в прошлом году копили-копили, но ковид и похороны отца сделали свое дело. По новой эти несчастные 56 тысяч, которые у меня были, я никак не могу собрать. У нас третий год подряд в нашем предприятии ЖКХ летом задержки зарплаты, я уже оттуда уволилась, а до сих пор мне за июль и август должны. И не мне одной», — поделилась Елена Бегунова.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Интересный губернатор», — только и сказал Александр Щиголев.

«Сказочный, я бы сказала», — поддерживает Марина Ференцева.

«Больше похоже, что он дурачком прикидывается», — иронизирует Юрий Снегур.

«Ну что он дурачка из себя строит? Прямо недоумевает, как же так… Индексирование зарплат копеечное, а цены растут ударными темпами. Отсюда и проседание по уровню жизни», — соглашается N.

«Этих клоунов только интересует личное обогащение. Народ их вообще не волнует. Шевелятся только в том случае, если сверху кто из выше стоящих подопнёт. Арифметика у них простая — два пишем, три прибавим. Вот, глядишь, и зарплаты растут и благосостояние цветёт и Москва довольна губером», — кипятится Наталья Андреевна.

«Похоже, что руководы края получили нагоняй за итоги выборов и включились в работу», — отмечает в комментариях на сайте ИА «Амител» Morena.

«Цены растут, доходы не растут. Вы тут цену на проезд поднимаете и макарошки, а зарплата как была до пандемии, так и осталась. Все-то вы понимаете», — поддерживает дискуссию Гость.

«Уважаемому губернатору некому было объяснить, что рост собранного подоходного налога произошел за счет тех 200—300 человек, которые в 2019 г. задекларировали 100 миллионов рублей, а годом позже — 150 миллионов. А остальные уплатили со своих зарплат на 30 рублей больше. В соответствии с ростом своей зарплаты», — приводит довод другой гость.

Юрий Пименов. Сажают картофель (фрагмент). 1943

«В селах нет работы, разрушены колхозы-совхозы, люди живут за счет подсобного хозяйства, не все могут и его вести при сегодняшних ценах на корма, а закуп молока у населения за гроши, 16 рублей… многие просто кое-как сводят концы с концами. Хорошо если есть родители-пенсионеры, которые им помогают своей пенсией, а считать бедных на бумаге не сложно, бумага всё стерпит», — соглашается еще один участник обсуждения.

«Зато по итогам декларационной кампании за 2020 год в АКЗС (алтайский парламент — прим. С.Ш.) сразу 44 парламентария заработали свыше 1 млн рублей. У их жён (супругов) доход более 1 000 000 рублей встречается 11 раз», — напоминает Гость.

«Дичь какая-то. То есть основное направление работы администрации и всех органов власти — «правильнее» считать бедных, а не повышать уровень жизни населения. Для того, чтобы реально нормально жить, нужен доход не менее 50 000 рублей, и если установить эту планку уровня бедности, то в крае за ее чертой окажется 70% населения или больше. Господа бюрократы, займитесь уже реальной работой по развитию экономики края, а не придумывайте новые методики расчетов», — предлагает Гость.

«У меня такое чувство, что чиновники в регионах больше заняты тем, как правильно отчитаться наверх, чтобы не получить по шапке. А вот реальной работой по улучшению жизни населения им некогда заниматься», — делает вывод Гость.

«Так зарплаты и пенсии вырастут на 1%, а цены вырастут на 10%, а тепло на 12% — и получается, опять люди за чертой бедности. Сейчас вот и проезд хотят поднять на транспорте. А зарплата останется прежней. Начните с себя, господа министры. Живите на 20−25 000 р. в месяц, сразу почувствуете на себе людское негодование», — рассуждает N.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко не поверил, что по итогам 2021 года в регионе вырастет количество находящихся за чертой бедности жителей, да и число нынешних малоимущих тоже подозрительное, известило ИА «Амител». Глава региона напомнил, что зарплаты и пенсии в Алтайском крае постоянно растут, поэтому число бедных должно сокращаться.

«У меня остаются сомнения насчет этих 400 тысяч человек. Кто это такие? Мы не умеем считать бедных», — подчеркнул Томенко.

Тем временем местные продовольственные сети в кризисное время столкнулись с любопытной тенденцией: покупать товаров стали меньше, но выручка не упала. Как пояснил ИА REGNUM местный предприниматель Александр Разин, семье которого принадлежат два действующих магазина, «секрет» заключается в существенном подорожании товаров первой необходимости. По некоторым позициям цены за последний год увеличилась на 70% (!) и продолжают расти еженедельно.

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