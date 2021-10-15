Решение британского журналиста и директора по связям с общественностью команды «Астон Мартин» Мэтта Бишопа прогуляться по Сочи в футболке с изображением нетрадиционной семьи вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-активист

"Применить закон о запрете рекламы ЛГБТ, привлечь к соответствующей законодательству РФ ответственности и запретить въезд в Россию. Будет здесь еще свои порядки устраивать», — предлагает Александр С.

Многие пользователи восприняли поведение британского гражданина, как вызов российскому обществу. Граждане уверены, что иностранец поступил крайне агрессивно, провоцируя окружающих на жёсткий ответ.

«У себя на Родине будет угрожать, а у нас получит пинка, штраф и запрет на въезд. У меня к таким идиотам только один вопрос: «Что бы что?». Ну, запретят вам въезд, больше не попадёте в эту страну, вам от этого легче будет? Если вы такие свободные и толерантные, поезжайте в Саудовскую Аравию. Как быстро вам там бошку отрубят? Слабо? Конечно, слабо, ведь прекрасно знаете, где и на кого можно огрызаться, а на кого нельзя», — пишет Александр А.

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Некоторые комментаторы отмечают, что британец чувствовал себя уверенно, потому что знает, что в России спокойно относятся к подобным выходкам и не устроят суд Линча над представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Он знает, что у нас снисходительно относятся к больным людям и не тронут его, вот и позволяет себе такие выходки! Он не поедет с этой ЛГБТ-пропагандой туда, где получит по голове! И кстати, почему власти позволяют пропагандировать эту грязь нашим детям? Он же был в общественном месте! А значит, это нарушение российского закона!» — указывает Руслан И.

«Его никто не выгонит из страны. Случайные люди могут дать по морде, но на них тут же заведут уголовное дело. У нас в стране принято не замечать такие проблемы. Поэтому все забудут этого британца на следующей день. Не парьтесь», — предполагает Артём Ф.

Часть людей считает, что подобные провокации должны оставаться без ответа, чтобы подобные британцы оставили попытки как-то настроить против себя российской народ.

«Народ, а что вы так разошлись? Вам не всё равно, с кем он там в своей Британии спит? Мне вот пофиг. И если человек нормальной ориентации, ему никакой агитацией ничего не поменяешь. Это инстинкт, это заложено природой», — написал Владимир К.

Олег Константинов ИА Красная Весна Флаг ЛГБТ

Ряд пользователей указывает на то, что родители должны заботиться о психическом здоровье своих детей. Граждане отмечают, что детям следует правильно объяснять суть вещей и то, почему такие люди, как Бишоп, совершают неприглядные поступки.

«Ну, пройдется такой по улице, а какой-нибудь малыш спросит: «Мама, кто это?» И вот тут надо со всей толерантностью объяснить ребенку, что это больной от природы человек, не имеющий потомства и агрессивно выставляющий своё психическое увечье напоказ. Всë, вопрос решён, ЛГБТ-пропаганда нейтрализована», — пишет Антон П.

Напомним, 23 сентября британский журналист и директор по связям с общественностью команды «Астон Мартин» Мэтт Бишоп опубликовал в Twitter запись о том, как он прогулялся по Сочи в футболке с изображением нетрадиционной семьи.