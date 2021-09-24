Решение Подмосковного главка Федеральной антимонопольной службы потребовать от торговых сетей «Пятёрочка» и «Магнит» снизить цены на продукты вызвало бурную реакцию пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

"Поднять цены у них ловко получается, а вот опускать приходится с таким усилием. Не мечтайте, что власти откатят цены назад, просто подсластят горькую пилюлю, и всё», — предполагает Кадария Г.

Многие пользователи были крайне удивлены узнать, что ФАС всё-таки решила надавить на торговые сети, чтобы те снизили цены на продукты. Ранее граждане не слышали о том, чтобы это ведомство предпринимало какие-либо решительные действия в отношения крупных компаний.

«Ну надо же! ФАС проснулась! Неужели озаботились ситуацией на продуктовом рынке? А с топливом как же? Или это другое? По-моему, везде на всё цены растут, а эти обратили внимание только на пару продуктовых магазинов», — отмечает Max S.

Некоторые комментаторы отмечают, что крупный российский бизнес, скорее всего, просто проигнорирует требование ФАС, потому что у ведомства не так много реальных рычагов для оказания воздействия на злостных нарушителей закона России.

«А если эти торговые сети не снизят цены, то что? ФАС их оштрафует? На сколько? На 50 тысяч рублей? Или проверку устроят, которая, как всегда, ничего не выявит? Мёртвому припарка, а не работа на снижение стоимости товаров», — указывает Виталий Щ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Магазин «Пятёрочка»

Часть людей считает, что подобные требования призваны убедить население в том, что власти пытаются бороться за народные интересы. В реальности же никто не предпринимает для этого серьёзных усилий, пишут граждане.

«Это временное популистское решение. Надо же народу показать, что после выборов о нём бедном обеспокоились. Вот и решили пару сетей придавить чутка. Так как эти продовольственные сети последнее время слишком обгадились, вот и результат. Но не переживайте, в другом месте прибавят. Всемирный закон сохранения энергии работу свою ещё не прекратил, так что он применим и в этом торгашеско-воровском сегменте рыночной экономики», — поделился своим мнением Henri G.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство страны неправильно работает в вопросе ценообразования, следует наладить в России нормальную конкурентную среду, чтобы частные фирмы соревновались друг с другом и делали более выгодные для людей предложения.

«С ценами надо бороться конкуренцией, ведь у государства есть на это все козыри. Нужно пустить налоги на самые важные задачи: цены, здравоохранение, социальные выплаты. Но у нас, судя по всему, власти на всё болт забили. Главная головная боль у чиновников — прокормить самих себя», — считает Владимир Д.

Нашлись и те, кто отмечает, что государство что-то да делает, поэтому следовало бы ему помочь в борьбе со злостными нарушителями закона.

«Всё, что делается, может быть, делается плохо, но это лучше, чем вообще ничего не делать. Поэтому можно сказать ФАС спасибо за внезапное упорство в стремлении установить справедливость», — написал Сергей А.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Магнит»

Напомним, 23 сентября пресс-служба Подмосковного главка Федеральной антимонопольной службы опубликовала сообщение, согласно которому ведомство потребовало от торговых сетей «Пятёрочка» и «Магнит» снизить цены на продукты.