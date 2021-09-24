В Нахичевани начались совместные тактические учения Азербайджана и Турции «Нерушимое братство — 2021». В них принимают участие мотострелковые подразделения, силы специального назначения и другие рода войск армий обеих стран. Такие учения стали уже традиционными, и в целом ранее они не вызывали повышенного раздражения у других стран региона. Кроме, конечно, Армении, которая рассматривала их в контексте вооруженного противостояния с Азербайджаном из-за нагорно-карабахского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сейчас события развиваются по иному сценарию. Появились сообщения о том, что Иран перебрасывает военную технику к северо-западным границам, где развернуты подкрепления из состава 16-й танковой дивизии, дислоцирующейся в городе Казвин, а также два ракетных дивизиона. Эксперты утверждают, что это является ответом Тегерана на «Нерушимое братство — 2021», которое «затрагивает акваторию Каспийского моря», что рассматривается как нарушением конвенции о его правовом статусе. Еще одной причиной могло стать обострение отношений между двумя соседними странами из-за препятствий, которые азербайджанские пограничники создают для проезда иранских фур по дороге между армянскими городами Горис и Капан. Налицо фактор заметных осложнений в ирано-азербайджанских отношениях.

Когда начались инциденты на ирано-армянской границе, появились сообщения, что в ряде мечетей Ирана муллы выступают с антиазербайджанскими заявлениями. Особенно отличился в этом имам-джума города Ардебиль аятолла Сеид Хасан Амели, который выступил с призывом к Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) «продемонстрировать силу соседним государствам — Азербайджану и Турции». В то же время многие арабские эксперты, внимательно отслеживающие ситуацию, считают, что все «значительно глубже и серьезнее». Так, египетское издание Sasapost утверждает, что вторая карабахская война «поставила Иран в затруднительное положение. Тегеран балансировал на грани вмешательства в этот конфликт, подобно тому, как это происходило в Ливане, Йемене, Ираке и Сирии, чтобы предотвратить усиление в регионе Турции».

Mod.gov.az ВС Азербайджана и Турции

Но тогда Иран не рискнул, а сейчас дает понять, что итоги второй карабахской войны подрывают его позиции в Закавказье, особенно по части выхода Азербайджана через Зангезур на Нахичевань и Турцию. В принципе при определенных обстоятельствах Тегеран мог бы поднять вопрос о блокаде Нахичевани, чье существование обеспечивается через его территорию. Пока предположить такое опасное развитие событий невозможно, хотя реакция Ирана на очередные военные учения Азербайджана и Турции в Нахичевани показательна. Конечно, дипломатия и диалог — лучшее решение. Но все идет к тому, что в иранских кругах меняется отношение к Азербайджану. Как считает бывший иранский дипломат и специалист по международным отношениям Феридун Маджлиси, «многое начинает строиться на осознании того, что «Азербайджанская Республика пошла другим путем, создавая через отношения с Израилем угрозу для безопасности Ирана».

Это с одной стороны. С другой, Баку потакает кавказским амбициям Анкары. Но в целом, по оценке ливанского издания Al Modon, «Иран находится в незавидном положении, которое очень напоминает цугцванг во время шахматной партии». Другими словами, Тегеран столкнулся с ситуацией, когда игрок делает неизбежный шаг навстречу провалу, так как обязан сделать ход, хотя предпочтительнее всего этого не делать и оставить все как есть. Вот только его положение в любом случае ухудшится. В случае с Ираном потому, что вероятный кризис с Баку «создаст еще один из самых запутанных конфликтов в регионе» с вовлечением интересов региональных и глобальных держав. И еще. На 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Турции и Ирана договорились провести в Тегеране встречу глав МИД вместе с Азербайджаном. Когда состоится саммит в трехстороннем формате, не уточняется. Посмотрим, что из этого выйдет.