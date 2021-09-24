Американский дипломат, который курирует политику Гаити, Дэниэл Фут подал в отставку. Фут был назначен на должность вскоре после убийства бывшего президента Гаити. В своём заявлении об отставке он раскритиковал решение отправить мигрантов-гаитян обратно в страну после того, как летом 2021 года страну разрушили землетрясение и политические беспорядки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Я не буду ассоциирован с негуманным, нецелесообразным решением США о депортации тысяч беженцев и нелегальных мигрантов-гаитян обратно на Гаити, в страну, где американские власти сидят в охраняемых комплексах из-за возможной опасности со стороны вооруженных группировок, контролирующих повседневную жизнь», — написал Фут.

Многие пользователи отмечают, что большое скопление мигрантов было спланировано, и считают, что ситуацию необходимо расследовать.

«Гаитяне, которые приезжают на американскую границу, покинули Гаити много лет назад. Они жили в Центральной или Южной Америке, например, в Бразилии, Колумбии, Гватемале и Чили. Почему они вдруг решили, что им надо приехать к американской границе? Расследуйте это!» — призвал @30piecesofsilve.

«Когда вы будете проводить расследование и узнавать, кто отправил гаитянским мигрантам инструкции, чтобы они поехали к той точке на границе? Такая циничная манипуляция кажется более важной историей, нет?» — спросил @JLownLaw.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Часть комментаторов считает отставку дипломата бесполезной, он для Гаити ничего не сделал и уже не сделает, и при этом ещё винит администрацию президента в некомпетентности.

«В чём смысл его отставки? Реальная история заключается в том, что спровоцировало всех этих мигрантов появиться в одном месте в одно время. Это было действительно спланировано», — отметил @Fullm00n5.

«И как это поможет гаитянам?» — спросил @cointel__bro.

Некоторые пользователи не верят, что неожиданная миграция прошла по сценарию. Для них причины для «переезда» очевидны.

«Что стало причиной желания мигрантов из плохой страны с отсутствующими перспективами приехать в Америку? После землетрясения? Вот это вопрос. И кем же оно было спланировано? Всем мигрантам письмо на почту направили? Или их всех посадили в самолет и выбросили?» — прокомментировал @LarryPotterxxx.

Ряд комментаторов назвали бы негуманным решение об их принятии в США, потому что внутри страны разобраться с проблемами не могут.

«Нет, негуманно разрешать им остаться, особенно, когда у нас своих проблем по горло, другим странам стоит активизироваться», — написал @RodolfoDeLaPaz5.

В комментариях отметили, что по непонятной причине гаитяне стремятся в США так же, как беженцы из Сирии и Афганистана — в Великобританию.

«Другие страны принимают гаитян, но они почему-то считают США лучшей возможностью», — @aviacionado.

Часть пользователей раскритиковала бывшего дипломата, потому что он «облил грязью» администрацию Байдена, ничего не предложил и ушёл.

«А где решение? Критиковать легко. Что он предлагает для решения проблем на Гаити?» — поинтересовался @creatium23.

«Я не виню гаитян за то, что они приехали, но мнение высокопоставленного дипломата кажется странным», — написал @JoshWal03767364.

«Очевидно. Ему стоило уволиться с этой должности», — считает @_Sando007_.

«Храбрым решением было бы предложение реальных решений. Это же просто театр», — отметил @jroane.

USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance Последствия землетрясения в Гаити

Среди комментаторов есть те, кто предложили решение проблемы на Гаити — развитие сельского хозяйства.

«Лучше вместо этого всего помочь стране, помочь развить сельское хозяйство, чтобы они зависели сами от себя и сняли осаду с местных жителей», — прокомментировал @resistance012.

Пользователи поинтересовались, как всё-таки мигранты оказались на границе, и если у них есть деньги, почему они пытаются пробраться в США незаконным путем.

«Вопрос Дэниэлу Футу. Контрабандисты берут с них огромные деньги (контрабандисты оказывают услуги по перевозке беженцев в границе — прим. Д.С.) Откуда они их берут? Кто за них платит? У этих нелегалов есть деньги. Почему они тогда не подают документы в американское посольство?» — спросил @7uWii.

Напомним, в связи со скоплением беженцев на границе США губернатор Техаса Грег Эбботт пошел на необычные меры — «построил стальную стену» из машин, чтобы противостоять мигрантам.

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