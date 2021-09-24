«Миграционный театр продолжается»: США против беженцев
Американский дипломат, который курирует политику Гаити, Дэниэл Фут подал в отставку. Фут был назначен на должность вскоре после убийства бывшего президента Гаити. В своём заявлении об отставке он раскритиковал решение отправить мигрантов-гаитян обратно в страну после того, как летом 2021 года страну разрушили землетрясение и политические беспорядки.
«Я не буду ассоциирован с негуманным, нецелесообразным решением США о депортации тысяч беженцев и нелегальных мигрантов-гаитян обратно на Гаити, в страну, где американские власти сидят в охраняемых комплексах из-за возможной опасности со стороны вооруженных группировок, контролирующих повседневную жизнь», — написал Фут.
Многие пользователи отмечают, что большое скопление мигрантов было спланировано, и считают, что ситуацию необходимо расследовать.
«Гаитяне, которые приезжают на американскую границу, покинули Гаити много лет назад. Они жили в Центральной или Южной Америке, например, в Бразилии, Колумбии, Гватемале и Чили. Почему они вдруг решили, что им надо приехать к американской границе? Расследуйте это!» — призвал @30piecesofsilve.
«Когда вы будете проводить расследование и узнавать, кто отправил гаитянским мигрантам инструкции, чтобы они поехали к той точке на границе? Такая циничная манипуляция кажется более важной историей, нет?» — спросил @JLownLaw.
Часть комментаторов считает отставку дипломата бесполезной, он для Гаити ничего не сделал и уже не сделает, и при этом ещё винит администрацию президента в некомпетентности.
«В чём смысл его отставки? Реальная история заключается в том, что спровоцировало всех этих мигрантов появиться в одном месте в одно время. Это было действительно спланировано», — отметил @Fullm00n5.
«И как это поможет гаитянам?» — спросил @cointel__bro.
Некоторые пользователи не верят, что неожиданная миграция прошла по сценарию. Для них причины для «переезда» очевидны.
«Что стало причиной желания мигрантов из плохой страны с отсутствующими перспективами приехать в Америку? После землетрясения? Вот это вопрос. И кем же оно было спланировано? Всем мигрантам письмо на почту направили? Или их всех посадили в самолет и выбросили?» — прокомментировал @LarryPotterxxx.
Ряд комментаторов назвали бы негуманным решение об их принятии в США, потому что внутри страны разобраться с проблемами не могут.
«Нет, негуманно разрешать им остаться, особенно, когда у нас своих проблем по горло, другим странам стоит активизироваться», — написал @RodolfoDeLaPaz5.
В комментариях отметили, что по непонятной причине гаитяне стремятся в США так же, как беженцы из Сирии и Афганистана — в Великобританию.
«Другие страны принимают гаитян, но они почему-то считают США лучшей возможностью», — @aviacionado.
Часть пользователей раскритиковала бывшего дипломата, потому что он «облил грязью» администрацию Байдена, ничего не предложил и ушёл.
«А где решение? Критиковать легко. Что он предлагает для решения проблем на Гаити?» — поинтересовался @creatium23.
«Я не виню гаитян за то, что они приехали, но мнение высокопоставленного дипломата кажется странным», — написал @JoshWal03767364.
«Очевидно. Ему стоило уволиться с этой должности», — считает @_Sando007_.
«Храбрым решением было бы предложение реальных решений. Это же просто театр», — отметил @jroane.
Среди комментаторов есть те, кто предложили решение проблемы на Гаити — развитие сельского хозяйства.
«Лучше вместо этого всего помочь стране, помочь развить сельское хозяйство, чтобы они зависели сами от себя и сняли осаду с местных жителей», — прокомментировал @resistance012.
Пользователи поинтересовались, как всё-таки мигранты оказались на границе, и если у них есть деньги, почему они пытаются пробраться в США незаконным путем.
«Вопрос Дэниэлу Футу. Контрабандисты берут с них огромные деньги (контрабандисты оказывают услуги по перевозке беженцев в границе — прим. Д.С.) Откуда они их берут? Кто за них платит? У этих нелегалов есть деньги. Почему они тогда не подают документы в американское посольство?» — спросил @7uWii.
Напомним, в связи со скоплением беженцев на границе США губернатор Техаса Грег Эбботт пошел на необычные меры — «построил стальную стену» из машин, чтобы противостоять мигрантам.
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