В университеты Москвы стали поступать распоряжения Роспотребнадзора о вакцинации от гриппа не менее 75% студентов и сотрудников. Как собираются добиваться подобных показателей при том, что у студентов и преподавателей, как впрочем и у любого россиянина, есть право на отказ от вакцинации, пока не ясно. ИА REGNUM проанализировало сведения об основных бенефициарах кампании от гриппа. Кто в итоге больше всех разбогатеет на директивах Роспотребнадзора?

L. Boilly. Врач вакцинирует маленького ребенка. 1827

Почему именно 75%?

Неплохо заработав на «ковидных вакцинах», производители из «большой фармы» получили шанс пополнить свои кошельки теперь уже на вакцинах от гриппа. Помочь им в этом может распоряжение столичного Роспотребнадзора, в котором поручается обеспечить не менее 75% охвата профилактическими прививками против гриппа студентов и сотрудников образовательных организаций.

Вузам Москвы предписали привить от гриппа не менее 75% студентов

И это только-только утихла скандальная волна, связанная с разбирательствами о принудительной вакцинации студентов от COVID-19!

Тут стоит отметить, что показатель в 75% охвата взят не с потолка. Именно эта цифра фигурирует в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, подписанном 21 июля 2021 года. Оно называется «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021−2022 годов».

В этом документе еще в конце июля Попова рекомендовала высшим должностным лицам субъектов РФ рассмотреть вопросы в том числе «об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% — лиц, относящихся к группе риска».

Тем же документом руководителям террорганов Роспотребнадзора совместно с руководителями органов исполнительной власти регионов в сфере здравоохранения «принять меры для достижения охвата». А региональным властям также рекомендовано обеспечить «проведение прививочной кампании» с упомянутым охватом.

Также показатели охвата в 60% и 75% прописаны в стратегии иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства РФ. За кампанию текущего года планируется привить 87,7 млн россиян.

Council.gov.ru Главный санитарный врач РФ Анна Попова

С 1 октября 2021 года начнётся еженедельный сбор данных обо всех заболевших. Отмечено, что интервал между прививкой от гриппа и от COVID-19 должен быть не менее одного месяца.

Основные вакцины

На сегодня в России зарегистрированы около 20 вакцин от гриппа, среди которых выделяют «живые», инактивированные трехкомпонентные и инактивированные четырехкомпонентные.

Среди используемых в РФ вакцин — иностранные «Ваксигрипп» (Франция) и «Инфлювак» (Нидерланды), российские «Ультрикс», «Совигрипп», «Гриппол плюс», «Флю-М», и т.д.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа «Совигрипп»

В отчёте компании DSM Group о состоянии фармрынка РФ в 2020 году отмечается, что зафиксирован рост закупок гриппозных вакцин «Ультрикс» и «Совигрипп».

Стоит отметить, что закупки для национального календаря прививок, в который входит и вакцинация от гриппа, осуществляются в рамках государственного заказа.

Ещё в мае 2020 года российское правительство определило АО «Национальная иммунобиологическая компания» (Нацимбио) единственным исполнителем осуществляемых Минздравом РФ в 2020—2021 годах закупок иммунобиологических лекарственных препаратов в целях проведения профилактических прививок, включенных в нацкалендарь. При этом поставщик получил право привлекать субподрядчиков на сумму не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по контрактам.

Из отчёта аналитиков также следует, что до 90% всего объёма отечественных вакцин от гриппа на сегодня приходится на четырёх производителей — компанию «Форт», НПО «Микроген», «Петровакс» и ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток» ФМБА России. При этом «Форт» и «Микроген» входят в состав «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации от гриппа

Если с НИИ всё понятно — он является государственным федеральным предприятием, — то три других производителя интересны с точки зрения конечных бенефициаров

Бенефициары антигриппозной кампании

Компания «Петровакс», основанная в 1996 году, производит вакцину «Гриппол плюс».

Предприятие входит в Группу Интеррос миллиардера Владимира Потанина, который в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» занимает второе место с состоянием $27 000 млн. Помимо фармацевтического актива, он является бенефициаром «Норникеля», чья «дочка» весной 2021 года проиграла многомиллиардный иск Росприроднадзору.

«Петровакс» также известна тем, что участвует в клинических исследованиях вакцины от COVID-19 «Конвидеция» от китайской компании CanSino Biologics.

Ковидная прибыль для олигархов: Россия — полигон для китайских вакцин?

Более того, «Петровакс» является бизнес-партнёром компании Pfizer, и, если последнюю заинтересует Россия как рынок сбыта одноимённой вакцины против COVID-19, высока вероятность, что заход будет сделан через фармактив Потанина.

(сс) Frolzart Миллиардер Владимир Потанин

Что касается НПО «Микроген» и компании «Форт», то обе являются частью дивизиона «Нацимбио». Последнее было создано в 2013 года госкорпорацией «Ростех», которой руководит Сергей Чемезов.

«Ковидные миллиардеры» — Чемезов сделал ставку на пандемию?

В НПО «Микроген» с сентября 2021 года 100% акций принадлежат АО «Национальная иммунобиологическая компания». В составе НПО несколько производственных площадок, которые расположены в Томске, Уфе, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Иркутской области.

В ООО «Форт», прописанной в Рязанской области, с 2021 года доли распределены следующим образом: 99,99% у «Нацимбио», а оставшаяся часть у ООО «Форафарм». Последнее создано в конце декабря 2020 года самим «Фортом». Круг замкнулся.

Ранее долей в компании «Форт» владело ООО «МФ-Форт», которое принадлежит АО «Марафон Фарма». А владельцем последнего в свою очередь на тот момент называли Александра Винокурова — зятя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и сына крупного бизнесмена на рынке фармацевтики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Ростеха Сергей Чемезов

Кто зарабатывает на вакцинах в России, и при чём тут зять министра Лаврова

В АО «Национальная иммунобиологическая компания» единственным акционером является госкорпорация «Ростех».

Госзакупки и финансовые итоги

«Нацимбио» в открытых данных числится исполнителем свыше 600 госконтрактов на общую сумму более 96 млрд рублей, «Форт» — шести контрактов на общую сумму 4,9 млрд рублей, «Микроген» — почти 50 госконтрактов на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей.

Основными покупателями лекарственных средств «Нацимбио» в 2020 году являлись Минздрав РФ и ФСИН России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь на вакцинацию от гриппа

По итогам пандемийного года фармактив «Ростеха» получил 18 347 661 000 рублей выручки (против 23,375 млрд рублей в 2019 году) и 1 366 973 000 рублей чистой прибыли. Последний показатель относительно 2019 года вырос на 109%. По итогам 2019 года чистая выручка составляла 654,182 млн рублей.

Читайте также: Прибыль на ковиде — производство вакцин отдали олигархам и экс-чиновникам?