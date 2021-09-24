Университет в штате Пенсильвания предупредил студентов, что против них «могут быть приняты меры», если они не будут уважать желание однокурсников поменять местоимение при обращении. То есть мальчик может попросить, что бы к нему обращались как к «ней», а девочка, как к «нему».

Цитата из к/ф «Тутси». Реж. Сидни Поллак. 1982. США

Управление по вопросам равенства и инклюзивности университета Пойнт Парк выпустило брошюры о «Политике неправильного употребления местоимений». Отмечается, что «любой человек, который знает о гендерной идентичности, местоимениях или выбранном имени другого человека, должен уважать этот выбор».

Университет подчеркнул, что «могут быть приняты меры», если кто-то из студентов откажется следовать политике.

Американские интернет-пользователи обсудили данную новость под соответствующей статьей Fox News.

«Школа не имеет права вмешиваться в то, что говорят люди. Эта школа должна быть лишена финансирования, включая отзыв всех грантов/кредитов, поддерживаемых налогоплательщиками», — пишет U♡China.

«А как насчет того, что это правило оказывает пагубное влияние на других студентов, заставляя их идти против своих убеждений», — спрашивает frisky2001.

«Как я уже говорил, трансгендеры составляют менее 1% нашего населения. Почему нас вынуждают следовать этой политике?» — возмущается sickofthesinisterleft. «Я так рада, что мои дети уже закончили колледж. Почему студенты и родители мирятся с этим? Есть другие школы и варианты…» — отмечает CB7310.

Ludovic Bertron Флаг ЛГБТ

«Могут ли наши школы быть более невежественными? Неудивительно, что это государственный университет, где системой образования руководят недоумки!» — указывает SanityHunter.

«Там говорилось, что «могут быть приняты меры», если будет подана жалоба на студента за нарушение этой политики. Поэтому я задаю вопрос… Что удерживает либерального студента от подачи ложной жалобы на консервативного студента? По моему мнению, это скользкая дорожка и инструмент, который может быть использован левыми для удаления студентов, не согласных с их идеологией», — предполагает G.I.Jones.

«Забавно. Ты считаешь, что в этот институт могли пойти консервативные студенты. Лол. Молодец!!!» — отвечает critter994.

«Гендерная путаница, с которой сегодня сталкиваются некоторые молодые люди, — это и так очень плохо. Но когда наше правительство и университеты не только поддерживают эту путаницу, но и заставляют нормальных людей соглашаться с ней, у нас возникают серьезные проблемы», — отмечает jouelle.

«Гендерная путаница, похоже, навязывается молодым людям. Кто-то хочет, чтобы они именно так себя и чувствовали. Голливудские родители, кажется, поддерживают это. Идиотские люди в этой стране следуют за Голливудом, как за богами. Посмотрите, как они прислушиваются к их политическим взглядам», — подчеркивает sickofthesinisterleft.

«Продолжайте позволять этому происходить, друзья. Обязательные вакцины, контролируемый язык — это скользкая дорожка. Как далеко в кроличью нору все это должно зайти, чтобы люди проснулись? Надеюсь, не очень далеко. С другой стороны, я думаю, что нам было бы лучше без некоторых людей с высшим образованием», — пишет grandma3.

«Мне жаль порядочных людей, которые по каким-то причинам вынуждены общаться с такими личностями. Я считаю, что мне очень повезло, что я живу жизнью, в которой мне больше не приходится общаться с либералами», — комментирует endthesavages.

«$47,670 в год за обучение и питание, при этом процент выпуска составляет всего 58%. Не берите федеральные кредиты и не идите в этот университет, дети. Лучше переведитесь в более хорошую школу», — призывает This_is_a_Cluster. «Помните о временах, когда школы учили чему-то стоящему?» —спрашивает trapped618.

Alex Guerrero Американские выпускники

«Ожидать, что все будут помнить всех своих однокурсников и всех соседей в общежитии, а так же их предпочитаемые местоимения — это слишком сложно. Еще более сложная задача — ожидать, что профессора будут помнить. Это не продлится долго. А пока просто избегайте людей, которые говорят вам свои местоимения, и никогда не говорите о них. Это не так уж и сложно», — считает victopaz136.

Как сообщало ИА REGNUM, школьный совет американского штата Северная Вирджиния утвердил новую политику, расширяющую права учащихся-транссексуалов, проголосовав со счетом 7 против 2. Итоги голосования были восприняты как победа сторонников ЛГБТ-сообщества.

Отныне учителя будут обязаны использовать предпочитаемые учениками местоимения, а трансгендеры смогут участвовать в спортивных и других мероприятиях. Учащимся-трансгендерам также будут открыт доступ в школьные учреждения, например в туалеты и раздевалки, которые соответствуют их «последовательно утверждаемой гендерной идентичности».

Напомним, что голосование прошло через несколько месяцев после громкого заявления учителя физкультуры Таннера Кросса, осудившего ЛГБТ-реформы в школах. Он отказался принимать, что «биологический мальчик может быть девочкой и наоборот, потому что это противоречит моей религии. Это ложь ребенку, это насилие над ребенком и это грех против нашего Бога».