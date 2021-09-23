В США двум афганским беженцам были предъявлены федеральные обвинения в преступлениях, предположительно совершенных во время их пребывания в Форте Маккой в штате Висконсин, куда их эвакуировали напрямую из Афганистана. Об этом 23 сентября сообщает Fox News.

Rennett Stowe Тюрьма

Бахрул Нури, 20-летний афганец, обвиняется в попытке изнасилования несовершеннолетнего подростка с применением силы. Его также обвиняют в трех других попытках войти в сексуальную связь с несовершеннолетними, говорится в заявлении министерства юстиции США.

Отмечается, что предполагаемые жертвы Нури не достигли 16-летнего возраста.

Помимо этого, 32-летний Мохаммад Харун Имаад обвиняется в нападении на свою жену, которую он пытался задушить 17 сентября.

Оба преступника вывезены с базы в тюрьму округа Дейн. Нури грозит минимум 30 лет тюрьмы. Афганец может получить пожизненное заключение только за обвинение в применении силы.

Имааду грозит до 10 лет лишения свободы.

Twitter.com/USNationalGuard Эвакуированные жители Афганистана

Напомним, что в Форте Маккой были размещены порядка 12 500 афганцев после того, как в прошлом месяце они были эвакуированы из Афганистана по приказу президента США Джо Байдена.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Это правдивая история. Я был в Форт-Ли, где тоже размещают афганцев, и, к моему удивлению, там практически никто за ними не следил. Я ожидал увидеть ограждения, но там было только несколько бумажных знаков на нескольких стоянках. Настоящая безопасность, верно? Я очень рад, что не живу на базе с семьей», — рассказывает Hillarys_Thong.

«Очевидно, что мы эвакуировали лучших афганцев. Госдепартамент теперь признает, что мы эвакуировали только 3% афганцев из числа тех, кто помогал американским войскам. Большинство из эвакуированных никогда не работали на нас и не подвергались непосредственной опасности. Их не нужно было эвакуировать», — пишет nolealum83.

«Имеют ли Соединенные Штаты моральное право сохранять свою идентичность? Если да, то мы имеем право открыть этот вопрос и пересмотреть наше иммиграционное законодательство, не опасаясь обвинения в расизме. Если нет, то мы просто продолжим наш нынешний путь к национальному самоубийству», — считает amrendotcom.

«Они еще даже не покинули базу, а уже доказали, что им здесь не место. Отправьте их обратно в Кабул — нет необходимости тратить деньги налогоплательщиков на их содержание», — уверен socratic1805.

«Они самые ленивые люди на планете. Вот почему страна, которую они покинули, такая ужасная», — отвечает holygrailer.

«Это действительно только начало. Худшее еще впереди, и самое печальное, что эта администрация делает это намеренно. Им наплевать», — подчеркивает moes392.

«Я просто не могу поверить, что наши политики могут так поступать с гражданами. Как они могут допускать в нашу страну непроверенных беженцев и захватчиков с юга? Я не понимаю, как это законно с точки зрения конституции. Все знают, что налогоплательщики должны оплатить этот счет… как это может быть навязано нам? Не говоря уже о вероятной смерти граждан от рук некоторых из этих людей?» — возмущается bakedak.

«Мусульмане не очень хорошо ассимилируются. Их следовало бы отправить в другое место, но забавно, что мусульманские страны не любят принимать других мусульман», — отмечает HingleMcCringleberry082.

U.S. National Archives Афганцы

«Это культура. Демократы не принимают это во внимание со своей глупой политикой «пускать всех подряд». Невозможно, чтобы все эти афганцы были действительно проверены так, как нужно. США пожалеют об этом в будущем», — предупреждает Conservativeguy722.

«Вот и началось. Это только начало. Дальше будет только хуже», — уверен abcde.

«В США уже есть проблема COVID-19, проблема нелегальных иностранцев, проблема высокой преступности, нагрузка на социальные службы, проблема бездомных и т.д. Американцев не спрашивали, хотим ли мы видеть афганцев или нелегалов в наших районах, но их будут запихивать нам в глотку. Не все они проходят проверку или вакцинацию. А что, если это те, кого выпустили из тюрем?» — спрашивает peacefulmind.

Напомним, что с начала июля по 23 августа США эвакуировали около 33 тыс. человек из Афганистана.Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.