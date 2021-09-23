Заявление депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко о том, что ко Дню города в Полтаве появились билборды с призывом «На Москву!», вызвало возмущение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение к этому 23 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«Вообще-то это в этот день в 1943 году Полтаву советские войска освободили от фашистов! Но фашисты, судя по всему, предпочитают об это молчать. Хотят реванш устроить», — подозревает Alena O.

Многие пользователи напомнили о том, что День города Полтава празднуется в честь его освобождения от фашистской оккупации в 1943 году, и это никак не сочетается с тем, что депутат решил разместить на билбордах.

Советские войска на улицах освобождённой Полтавы. 1943

«Не нужно всех украинцев чесать одной расчёской. То, что повесил на билборды один из депутатов Верховной рады Гончаренко, — это его личное мнение и никак не касается народа Украины», — считает Lena A.

Некоторые комментаторы отмечают, что инициативу в этом грязном деле проявил известный украинский депутат, который, по сути, замарал собственные руки в крови. Поэтому неудивительно, что он пытается стравливать своих сограждан с народом Российской Федерации.

«Гончаренко — это же тот пёс украинского режима, который бегал радостный по Дому профсоюзов в Одессе в 2014 году и снимал сгоревших людей. Тебе, тварь, это ещё вспомнят на народном суде!» — обращается Кирилл Я.

Twitter.com/goncharenkoua Алексей Гончаренко

Часть людей отмечают, что изображённый на билбордах Мазепа — очевидный предательский лик, который по каким-то причинам активно героизируется на территории Украины. Граждане сожалеют, что Украина растеряла всех своих настоящих героев.

«Плохи дела совсем у них, коли национальными героями провозглашают иуд, предателей и палачей! Нет будущего у Украины, которая отказывается от своих настоящих героев, которые освободили Полтаву от нацисткой пакости», — указывает Игорь К.

«И ведь ссылается этот поддонок на Мазепу, которого Пётр I наградил орденом Иуды. Что же эта страна-то такая, которая делает героев из откровенных упырей и предателей? Какова судьба такого государства? Хотя неважно, какая она бы ни была, всё равно она продлится недолго», — поделился своим мнением Николай У.

Ряд пользователей указывает на то, что Гончаренко следовало бы стать примером для украинцев и первым пойти в атаку на Москву, иначе его действия больше походят на жалкий подзаборный лай.

«Ну, в принципе, мы в России уже семь лет ждём, когда эти украинцы всё-таки двинуться на Москву. Не дачи строить или плитку класть, а своей армией придут под границу с Крымом, попытаются сначала его забрать, а затем двинуться на Москву. Ждём-ждём, а воз и ныне там», — пишет Алексей К.

«Самое смешное, что этот самый Гончаренко от Москвы старается держаться подальше. Значит, чем всё может закончиться. Поэтому он только призывает украинцев напасть на Москву. Сам же он будет руководить в безопасном месте», — думает Александр О.

Напомним, 23 сентября депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале, что ко Дню города в Полтаве появились билборды с призывом «На Москву!».