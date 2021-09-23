Информация о том, что американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, чтобы принудить её «уважать территориальную целостность Украины», вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 23 сентября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

«Шёл 2035 год. Америка, вооружившись поэтическим вдохновением, заканчивала написание и готовила к печати 235-й том антироссийских санкций. Европа топилась дровами», — шутит Natalia Z.

Многие пользователи были крайне удивлены, узнав о существовании нового политического термина, которого доселе, судя по всему, ещё не существовало.

«Принуждение к уважению — это супер! От страны, которая ни с кем и никогда не считается, это забавно слышать. Ну, или по меньшей мере странно. Там президент Байден совсем недавно объявил о том, что Америка отказывается от политики бесконечных войн. Так что чья бы корова мычала», — пишет Игорь К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты — самое лицемерное государство из ныне существующих, поэтому слышать требования уважать кого-то с их стороны вызывают лишь смех.

«Это пустой трёп агрессора, мародёра и стравливателя народов в своих корыстных целях. Противно и тривиально», — отмечает Наталия Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Часть людей считают, что руководство России не пойдёт навстречу Киеву, пока тот ведёт агрессивную политику в отношении нашей страны.

«В данном конкретном случае сенаторы требуют, чтобы Россия вскармливала американскую ядовитую змею на свою погибель. Они что, совсем чокнулись? Неужели они думают, что наши власти пойдут на такой самоубийственный шаг? Да этот сценарий белыми нитками шит. Какой идиот на такое вообще поведётся? Мне кажется, что никто, в том числе и сенаторы, не хочет по серьёзке впрягаться за Украину. Говорят абсолютные глупости, чтобы отработать повесточку, и на этом всё», — написал Сергей С.

Ряд пользователей считает, что сначала Америка должна провести воспитательную работу с Украиной и только потом начинать разговор о том, как России следовало бы пересмотреть свою внешнюю политику.

«Соединённые Штаты, вы сначала научите Украину вести себя без агрессии. Да и вообще, как можно уважать тех, кто продал свою страну с потрохами? И по вашему приказу они, как марионетки, делают всё, что вы пожелаете. Вот и обеспечивайте Украину газом, ненужным вам оружием, резиновыми лодками и всем остальным сами. Мы в этой игре больше не участвуем!» — пишет Катерина К.

Нашлись и те, кто указали на то, что власти на Украине сделали всё, чтобы не вызывать ни в какой другой стране чувство уважения к себе, поэтому такими пустыми призывами ничего не добиться.

«Украина сама себя не уважает. Скажем, к примеру, Азербайджан не продался за липовые свободы и ценности, ценит и оберегает свою независимость, а Украина даром сегодня отдаётся направо и налево, а Россия традиционно во всём якобы виновата», — указывает Ирина Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пусковая установка

Напомним, 23 сентября RT опубликовало информацию о том, что американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, чтобы принудить её «уважать территориальную целостность Украины».