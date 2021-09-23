Сотрудники правоохранительных органов США опасаются, что Афганистан может вновь стать «уютным гнездышком» для террористических групп после хаотичной эвакуации американских войск из страны, заявил директор ФБР Кристофер Рей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Побег

Рэй сообщил об этом во время брифинга в комитете по национальной безопасности США, где законодатели потребовали разъяснения от директора ФБР и других высших должностных лиц относительно потенциальных угроз для материковой части Штатов.

«Мы, конечно, обеспокоены тем, что у террористов появилась возможность вновь создать там убежище, что, безусловно, мы уже видели в прошлом. Плохо, что у иностранной террористической организации есть возможность действовать в регионе более свободно», — сказал Рэй во время слушаний.

Напомним, что в последние недели на администрацию президента США Джо Байдена обрушилась двухпартийная критика по причине хаотичного вывода войск, а также из-за ошеломляюще быстрого захвата Афганистана боевиками. Критика усилилась после того, как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили теракты, в результате которых погибли 13 американских военнослужащих.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я больше не отношусь к ФБР с таким уважением, как в детстве. После их обращения с Трампом, боюсь, они полностью подорвали свой авторитет. Им больше никогда нельзя доверять. Они доказали, что их можно купить Очень печально, что до этого дошло», — пишет kmawhmf.

«Боевики, о которых я больше всего беспокоюсь, находятся в Белом доме. За 9 месяцев они нанесли больше вреда, чем все остальные, вместе взятые», — имеет в виду пользователь под ником wehavemettheenemyandheisus администрацию Байдена.

DVIDSHUB Американские солдаты в Афганистане

«Какое отношение Рэй и ФБР имеют к Афганистану??? Разве это не территория ЦРУ?» — недоумевает chappaquiddickdrinker.

«Этим парням платят деньги за то, чтобы они высказывали очевидные вещи после того, что мы сделали в Афганистане? Нам нужны люди с IQ выше, чем у печеного картофеля, которые будут управлять этими важнейшими областями внутреннего правительства. Сила и характер с некоторым здравым смыслом «освежили бы» правительство», — отмечает kithman.

«Байден пришел к власти с большим опытом в области внешней политики, чем любой президент за последнее время, но он, к сожалению, забыл весь свой опыт», — считает harrybaals840.

«Женщина в забегаловке, которая принимала мой заказ вчера вечером, сказала мне: «Добрый вечер, сэр, с вас $12,45… Знаете, я могу ошибаться, но мне кажется, что Афганистан может быть «убежищем» для террористических групп». Она работает в забегаловке. Я думаю, она полностью квалифицирована для управления ФБР», — комментирует Retired☆Army☆1964.

«Теперь все знают, что один из псевдонимов Кристофера Рея — это Капитан Очевидность», — отвечает silentium.

«Если Кристофер Рей считает, что Афганистан может стать «уютным гнездышком» для террористических групп, не следует ли ему провести расследование в отношении людей, ответственных за превращение Афганистана в это гнездышко?» — спрашивает 1MOA.

«Я не думаю, что есть сомнения в том, что Афганистан станет плацдармом для террористических групп. Талибану (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужны деньги, чтобы выжить. Я не вижу, чтобы они начали стоить современную экономическую систему и инфраструктуру для граждан», — размышляет purplefoxtrot.

«Мне кажется, что здание ФБР — это «уютное гнездышко» для террористов. ФБР перешло на темную сторону. Посмотрите, что они сделали с Трампом. Они олицетворяют болото — так же, как и налоговая служба. Две горошины в стручке», — подчеркивает chinajoebribe'em.

Цитата из к/ф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганские боевики

«Вау, какой глубокий анализ!!! Эти люди не перестают удивлять меня… ведь никто не думал, что когда мы уйдем, террористы придут… это принесет нам больше головной боли в долгосрочной перспективе, чем наше присутствие там…» — предполагает jobro67.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, быстрый захват власти в Афганистане «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвал опасения, что эта страна снова станет убежищем для исламистских боевиков, намеревающихся совершать акты международного терроризма. В свете того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прежде уже укрывали подобные радикальные группировки, эти опасения оправданы.