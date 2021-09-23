Заявление министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада о том, что власти страны требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики, вызвало реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 23 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Бедная Сирия! Всем что-то надо от неё. Прекрасная страна, доброжелательные, приветливые люди, мирно уживаются разные национальности и вероисповедания. И кто-то решил, что имеет право на то, чтобы разрушить её, кидать бомбы на головы людей, убивать детей. Взяли и превратили в руины страну. На каком основании? Где мировое сообщество? Что там делают турки?» — задаётся вопросами Раиса Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что Турция не имеет ни морального, ни юридического права находиться на территории чужого для неё государства, ведь её в Сирию никто и никогда не приглашал.

«Если бы не русские, Сирии бы не было! Их позвали чтобы спасти государство Сирия, и они это сделали ценой своих жизней! А вот других в Сирию никто не звал, но они хозяйничают без ведома властей Сирии. Поэтому турецкие войска обязаны покинуть пределы сирийского государства!» — считает Тамара Г.

Минобороны Турции Турецкие военные в Сирии

Некоторые комментаторы отмечают, что Сирия до сих пор не сумела восстановить свои силы после многолетней гражданской войны, поэтому требования к Турции могут так и остаться подвешенными в воздухе.

«Так уж и потребовала? Так Турция же за пару недель, при сильном желании, полностью бы купировала Сирию! И Россия была бы здесь бессильна помочь своему союзнику, слишком уж далеко находится, а вот турки прямо тут», — отмечает Александр С.

«Крымская платформа», визит Асада в Москву, выпад МИД Сирии. Только забывать не надо, что Турция находится в Сирии не по приглашению Асада, а следовательно, и указывать Анкаре на дверь Асад не может. А если хочет, пускай будет готов встретиться с турецкой армией», — написала Rena A.

Часть людей считает, что сирийские политики впервые за долгое время произнесли что-то громогласное, и, возможно, за этим может крыться некий план по переустройству региона.

«Только заметили? А вообще, это закономерный итог для государства с ослабленной армией, раздираемой внутренними конфликтами. Оно, как правило, становится ареной игр разных более сильных целостных государств и других сил, которые тянут из него всё, что можно, и используют по своему усмотрению. И никто никого уже не спрашивает, можно здесь находиться или нет. Думаю, в 90-е от такого сценария Россию спасло только наличие ядерного оружия. Хотя со временем этот вопрос тоже был бы решён», — пишет Станислав Г.

«Идёт грандиозный передел мира! Сильные пытаются урвать себе кусочки, которые успеют. Особенно, если там есть что взять. Полезные ископаемые, к примеру. А маскируются между тем, под помощь режимам либо же под борьбу с этими самыми режимами. Сами же делят награбленное», — поделилась своим мнением Надежда С.

Минобороны Турции Турецкие военные в Сирии

Напомним, 23 сентября министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил РИА Новости, что власти страны требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики.