Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, «когда он будет готов», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский

«Занятно, в ООН выступает глава страны, в которой культивируют нацистов, устраивают гражданские войны и сбивают самолёты. Весь мир пытается этого не замечать? Или всех всё устраивает? Я склоняюсь ко второму варианту», — написала Людмила Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное отношение Зеленского к вероятной встрече с президентом России лишь отдаляет его от желаемого. Веди украинский президент себя более дружелюбно, быть может, Путин был бы более склонен пойти ему навстречу.

«Смешной этот Зеленский. Эта встреча произойдёт только тогда, когда Путин захочет с тобой встретиться. Только в этом случае и ни в каком другом. А пока с тобой даже не о чем разговаривать, с шутом», — обращается Дмитрий И.

Некоторые комментаторы отмечают, что двум президентам необходимо встречаться только тогда, когда есть в этом необходимость, а здесь же на деле и говорить-то не о чем. Тут даже гадать не стоит, весь спич украинского президента на встрече с российским будет состоять из постоянных обвинений, и никакого конструктивного разговора не сложится, пишут граждане.

«А о чём Путину с Зеленским говорить? Про Крым — вопрос закрыт, про Донбасс — есть Минские соглашения, а игру на рояле Путин видел, сам играл. Так зачем эта злополучная встреча?» — задаётся вопросом Александр М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Часть людей считает, что Путину данная встреча вообще ни к селу ни к городу, а вот Зеленскому она станет отличным подспорьем на будущих выборах президента страны.

«Зачем президенту Путину встречаться с каким-то клоуном? У Путина всё и чинно благородно, что хочет, то и сделает. Не зря к нему на поклон Байден приезжал, Эрдоган в гости постоянно наведывается. У Путина проблем никаких нет, ему обсуждать с Зеленским нечего. А вот у Зеленского проблемы выше крыши, но это его личные проблемы», — указывает Владимир Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский затягивает процесс переговоров, потому что ему не нужна эта встреча, а нужно бесконечно ожидание злополучной встречи.

«На самом деле, Зеленскому надо просто дотянуть до следующих выборов, при этом постараться не быть застреленным, как обычная бездомная собака. Тут и помогает бесконечная свистопляска с саммитами, встречами, конференциями. Просто затягивает время, создавая впечатление активной деятельности», — отмечает Ёжкин К.

President.gov.ua Президент Уркаины Владимир Зеленский во время визита в США

Нашлись и те, кто отмечают, что часики тикают, на Украину надвигается зима, и скоро политические процессы начнут ускоряться.

«Скоро зима, нагрянут холода. Что-то непонятное с газом творится в Евросоюзе. Скоро Зеленский прибежит к Путину на поклон. Заставят. Польша тоже взбрыкивала. Газопровод из Норвегии делали. И что? Запасы газа в Норвегии тю-тю. Нельзя плевать в колодец, может пригодиться из него воды испить», — пишет Галина Л.

Напомним, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным, «когда он будет готов».