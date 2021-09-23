Идеальным штормом издание Bloomberg называет события, развернувшиеся вокруг рынка удобрений, игроков которого, отметим, уже многие эксперты назвали в числе виновников роста цен на продукты питания. Все совпало в один момент — казалось бы, далеко не позитивные новости для производства удобрений, такие как остановка производства, экстремальные погодные условия, нарушение логистических цепочек, а в отдельных случаях введенные санкции — и те на самом деле сыграли только на руку игрокам этого рынка. Несмотря на все эти, вместе взятые, перечисленные негативные события внакладе эти игроки не останутся — свое возьмут с лихвой. Так, издание отмечает, что фермеры уже ощутили на себе последствия всех этих событий — затраты на их продукцию растут. В крупнейшем торговом центре удобрений США, Новом Орлеане, цены на удобрение на основе азота, карбамид, взлетели в начале этого месяца до самого высокого уровня с 2012 года. Аналитики отмечают, росту цен предшествовала череда событий: штормы в конце лета на побережье Мексиканского залива США повлекли нарушение логистики и временное закрытие заводов в регионе, в том числе крупнейшего в мире азотного комплекса, принадлежащего американской CF Industries Holdings Inc, которая затем была вынуждена закрыть еще два завода — в Великобритании — по причине рекордного роста цен на природный газ в Европе, являющимся основным сырьем для большей части азота, производимого во всем мире. На днях Yara International ASA также заявила, что высокие цены на природный газ вынудят ее сократить около 40% своих европейских производственных мощностей по производству аммиака, используемого для производства удобрений. Внесли свою лепту и санкции, введенные в начале этого года США и Европой в отношении ОАО «Беларуськалий» в ответ на арест журналиста на рейсе Ryanair в мае. Кроме того, Китай сокращает производство в нескольких отраслях промышленности, включая удобрения, в рамках мер климатической повестки. Как указывают аналитики, Национальная комиссия по развитию и реформам пообещала бороться с накоплением карбамида и завышением цен для поддержания стабильности рынка, но цены все еще растут: фьючерсы на карбамид на товарной бирже Чжэнчжоу достигли нового рекорда на фоне высоких цен на уголь — основное сырье для азотных удобрений в Китае — и опасений по поводу нехватки поставок. Одновременно сообщается о том, что логистические компании, которые перевозят удобрения, также сталкиваются с нехваткой рабочей силы и ростом цен, что дополнительно увеличивает затраты.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поскольку цены на удобрения продолжают расти, то, как полагают аналитики одной из компаний, входящей в Bloomberg, фермеры либо снизят потребление хозяйствами удобрений, либо вовсе откажутся от них в ожидании снижения цен, или, как один из возможных вариантов — с целью компенсации растущих издержек пересмотрят структуру посевов. При этом, как указывают некоторые фермеры, снижение потребления удобрений сильнее всего может сказаться именно на урожайности кукурузы, являющейся дорогостоящей по себестоимости выращивания, так как на нее приходится, по данным аналитиков, около 20% расходов на удобрения. В этой связи фермеры могут перейти на возделывание более дешевых культур, требующих меньших затрат, таких как соевые бобы, чечевица и горох. Как предполагает главный экономист StoneX по сырьевым товарам Арлан Судерман, в следующем году посевные площади кукурузы в США могут снизиться с нынешних 93,5 до 91 млн акров. Аналитик Green Markets Алексис Максвелл тоже как бы вторит мнению экономиста, говоря о том, что фермеры вряд ли снизят потребление азота, необходимого для внесения в почву ежегодно, поэтому фермеры предпочтут скорее сократить потребление фосфатов и калия. Независимый специалист по регулированию урожая в страховой компании «Дождь и град» Джером Ленсинг, наоборот, сгущает краски: по его словам, некоторые фермеры все же из-за роста цен могут сократить применение азота, и это может, по его мнению, стать проблемой, а именно повлиять на показатели урожайности кукурузы.

Диего Ривера. Женщина, раскатыающая кукурузное тесто. 1924

Вместе с тем сокращение посевов кукурузы может привести к росту затрат на корма для молочных и других животноводческих ферм, что вызовет повышение цен на конечную продукцию — мясо, говядину и курятину. Ну и не стоит забывать, что кукуруза является основным продуктом переработки для производства сиропов, используемых как домашними хозяйствами, так и промышленными предприятиями.

«Стоимость удобрений в настоящее время является одним из основных факторов, определяющих глобальную продовольственную инфляцию, — заявила Bloomberg аналитик «ВТБ Капитал» в Москве Елена Сахнова. — Поскольку цены на все три группы питательных веществ —калийные, фосфатные и азотные — находятся на уровнях, невиданных в течение примерно десятилетия».

Аналитики портала investing.com говорят, что устойчивый спрос и ограниченное предложение вызвали сильный рост цен на удобрения. Основными бенефициарами роста цен на удобрения, по их мнению, стали «Фосагро», Mosaic и «Акрон». На фоне высоких цен на минеральные удобрения (с начала года DAP/MAP вырос на 60−65%, с 390 до 640$/т) компании, их производящие, чувствуют себя прекрасно. При этом они ожидают стабильного роста спроса в США (7−10% г/г.) и Бразилии (более 10% г/г.). В обозримом будущем аналитики прогнозируют сохранение высокого уровня цен. Как следует из материалов издания, цены на сельхозпродукцию остаются на самом высоком уровне за последние годы, что делает покупку минеральных удобрений доступной, несмотря на сильный рост цен на удобрения. Высокая доступность и низкие запасы могут оказать дополнительную поддержку мировым ценам на удобрения. Менеджмент компании «Фосагро» ожидает, что высокие цены сохранятся на среднесрочном горизонте. Аналитическое агентство Argus считает, что в краткосрочной перспективе продолжится рост цен. В условиях высокого спроса и ограниченного предложения цены будут диктоваться продавцами. Цены на газ тоже находятся на высоких уровнях, что, в свою очередь, положительно влияет на цену карбамида, считают аналитики. Между тем одним из главных рисков падения цен на удобрения остается спрос в Индии: индийские импортеры не готовы покупать удобрения по высоким ценам, а производители удобрений не заинтересованы экспортировать продукцию по заниженным ценам. Тем не менее «Фосагро» полагает, что национальное правительство поможет фермерам субсидиями для покупки удобрений. При этом стоит отметить, что бенефициары роста цен на удобрения ориентированы именно на рынки с развивающейся экономикой, так как в развитых странах рост посевных площадей практически невозможен. Такими развивающимися рынками, где показатели посевных площадей продолжают расти, компании-продавцы удобрений называют в том числе Россию, Бразилию и т.д.

Илларион Прянишников. Приготовление почвы для посева льна в Вологодской губернии. Эскиз». Вторая половина 1880-х

Тем временем российское правительство намерено за счет повышения налоговой нагрузки получить дополнительные доходы в бюджет страны от дополнительных доходов производителей удобрений. Как сообщали на днях «Ведомости», соответствующий законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса», описывающий механизм дополнительных налоговых изъятий, в том числе в этой отрасли, подготовил Минфин, которым предполагается повышение в 2,5 раза рентного коэффициента по НДПИ — до 8,75. Кроме того, пишет издание, будет дифференцирован налог на прибыль — он будет выше для тех, кто формирует дивидендную политику в ущерб капитальным вложениям.