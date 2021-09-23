Екатеринбург ровно 30 лет назад обрёл своё историческое наименование. Именно 23 сентября 1991 года президиум Верховного Совета тогда ещё РСФСР утвердил решение об изменении названия города, принятое городским советом народных депутатов 4 сентября. Советский, социалистический Свердловск, известный всей стране заводом заводов «Уралмаш» и не только, ушёл в историю.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Тогда, в 1991-м, среди жителей города не было единства по вопросу о переименовании. Референдума об изменении названия не проводилось. Нет единства и сейчас. И это наглядно показывает обсуждение на форумах и в социальных сетях.

Уральский журналист Максим Путинцев написал в соцсети Facebook, что однозначно за Екатеринбург. Также он ответил тем, кто считает, что это название труднее произносить. По его мнению, «Свердловск» в этом плане ничуть не лучше.

«Знаю кучу людей, которые Д пропускают (свеРЛовск) и ударение не там ставят (СвЕрдловск)», — добавил житель Екатеринбурга.

Он также признал, что в 1991 году поддерживал изменение наименования города. И, по его словам, ему обидно, что процесс не пошёл дальше. Журналист считает, что уже тогда нужно было вернуть исторические названия и центральным улицам, или хотя бы узаконить там двойные — старые и новые — наименования.

Государственный Литературный музей Уралмашстрой. 1931

Часть граждан, отметившихся в комментариях, его поддержали. Владимир З. написал, что «только Екатеринбург», а Ольга З. — что «Екатеринбург прекрасен».

Михаил Ж. в свою очередь обратил внимание на то, что Свердловская область пока носит советское название. «Вот когда она уже Екатеринбургской станет?» — спрашивает уралец. Сергей Г. тоже ждёт дня переименования Свердловской области. Они не одиноки в этом вопросе. Правда, часть сторонников такой идеи считает, что поднимать такой вопрос уже поздно.

В других ветках комментариев есть и категоричные противники такого названия, как «Екатеринбург». Надежда П. считает в соцсети «ВКонтакте», что слово «Екатеринбург» «вообще мерзкое для произношения русским людям». По её мнению, сочетание букв неприятно для языка, и именно поэтому люди упрощают название до «Екб» или «Ёбурга», причём с «оттенком презрения к слову».

"Не к городу, а к слову. Для тщеславия царей и придворных — подходит», — написала горожанка.

Владимир Б. с ней, впрочем, не согласился. «Надежда, Вы от имени и по поручению всех русских людей это написали? Для меня вот слово «Свердловск» мерзкое», — заверил горожанин. .

Илья Л. и вовсе заявляет, что для него город как был Свердловском, так и остался. Причём не только в его паспорте, но и в паспортах его детей. Татьяна Я. призналась, что покупает билеты до Свердловска. «Не могу и не хочу говорить до Екатеринбурга», — подчеркнула женщина.

Елена Ш. в свою очередь иронично написала: «Переименование города — вопреки мнению горожан! Историческая дата!. Согласились с ней не все. Некоторые утверждают, что в те сентябрьские дни 1991 года свердловчане с радостью стали екатеринбуржцами. Возможно, некая доля правды в этом есть. Ведь Свердловская область, и в частности её столица, изначально были опорой первого президента России Бориса Ельцина. И на выборах поддерживали его и «демократов» гораздо активнее, чем в среднем по России.

МАММ / МДФ Балетный кружок в доме пионеров. 1950-е, Свердловск

Некоторые участники дискуссий считают, что надо продолжить дальше — убрать памятник Ленину с площади 1905 года, переименовать центральные улицы. Другие же напоминают об обещаниях чиновников восстановить Краснознамённую группу, снесённую в январе 2013 года. Но есть и та категория людей, которые спрашивают, кому было выгодно переименование Свердловска в Екатеринбург. А действительно, кому?