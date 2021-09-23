Два года назад эксклюзивно для PlayStation 4 состоялся релиз Death Stranding — последней игры общепризнанного «гения» игровой индустрии Хидео Кодзимы. Дебютный проект Kojima Productions в качестве независимой студии собрал вокруг себя огромное количество споров и обсуждений, но всё же успешно покорил игровой олимп. Сегодня, 24 сентября, на PlayStation 5 выходит его режиссёрская версия — с новыми миссиями, гоночными соревнованиями и полной поддержкой всех особенностей контроллера DualSense. Корреспондент ИА REGNUM рассказывает о том, как критики встретили старую-новую игру одного из самых обсуждаемых игроделов современности, и делится своим мнением.

Kojimaproductions.jp «Death Stranding»

Режиссёрская версия Death Stranding получила 86 баллов из 100 на агрегаторе Metacritic — оценка основана на 28 рецензиях. Критики хвалят проект за техническую часть (в частности, за графику и плавность картинки) и полное использование всех мощностей консоли PlayStation 5.

«Каждая строка кода, написанная для этой игры, улучшает оригинальный опыт и открывает новые пути, чтобы снова насладиться Death Stranding. Но имейте в виду, что, несмотря на все нововведения, эта игра всё ещё требует терпения и времени для достижения наилучших результатов», — PlayStation LifeStyle.

«Режиссёрская версия — это самая полная версия шедевра Хидео Кодзимы. Она подарит вам невероятную историю с огромным количеством контента и поистине гениальной интеграцией особенностей DualSense», — Screen Rant.

Некоторые рецензенты отметили, что режиссёрская версия сохраняет в себе все достоинства и недостатки оригинальной игры.

«Режиссёрская версия Death Stranding — это фактически та же самая игра, которой мы уже наслаждались на PS4. Но с использованием всех преимуществ PS5 и несколькими интересными дополнениями», — Areajugones.

«Death Stranding дебютировала на PlayStation 5 со своей режиссёрский версией, предоставляя игрокам приличную дозу ранее невыпущенного контента. Однако она никак не меняет общий баланс качества последней работы Хидео Кодзимы. Таким образом, нарративная составляющая проекта осталась точно такой же, как и два года назад, — со своими сильными и слабыми сторонами», — Everyeye.it.

Kojimaproductions.jp «Death Stranding»

«Вряд ли те, кто ненавидел оригинальную Death Stranding, смогут изменить своё мнение благодаря режиссёрской версии», — Eurogamer Italy.

Часть критиков также посчитала, что режиссёрской версии не помешали бы изменения в динамике игрового процесса.

«Я запускал режиссёрскую версию Death Stranding в надежде ощутить чудаковатый, но очень радостный игровой опыт. История, визуал и построение мира получились отличными и соответствуют высшим стандартам. Но вскоре из-за монотонной натуры самой сути местного геймплея меня посетило чувство, что я вынужден выполнить работу, в которой совершенно не заинтересован», — Player 2.

Kojimaproductions.jp «Death Stranding»

Корреспондент ИА REGNUM также успел опробовать новую итерацию последней игры Хидео Кодзимы.

«Режиссёрская версия Death Stranding, к большому сожалению многих игроков, не подарит новых впечатлений и совершенно точно не изменит ваше отношение к разработке Кодзимы. Это красивая, изобретательная и технологически сложная игра — настоящий проект того самого «нового поколения», о котором так часто любят писать в профильных СМИ. Но, как и оригинальная Death Stranding, это игра «не для всех». Что, впрочем, ни в коем случае не делает её однозначно плохой или однозначно хорошей. Новичкам стоит начать своё знакомство с творением Хидео Кодзимы именно с неё, а фанатам будет интересно посмотреть на некрупные, но очень качественные и точечные нововведения. Если же «симулятор ходьбы», как его любят называть в народе, вам не понравился изначально, то лучше пройти мимо — глубинная суть проекта нисколько не изменилась за прошедшие два года», — ИА REGNUM.