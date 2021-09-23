Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который во время своего выступления на сессии ГА ООН процитировал слова президента РФ Владимира Путина, но неверно указал, из какой речи, снабдив всё этой изрядной долей критики в отношении политики Российской Федерации, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клоун

"Как он готовился-то! Не поленился даже поднять и проштудировать все выступления Владимира Владимировича Путина. Хотя как ученик, конечно, он посредственный», — считает Любовь В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский поступает отвратительно, устраивая из выступления в ООН политическое шоу для привлечения внимания к своей персоне. Граждане считают, что украинский президент выбрал стратегически ошибочную тактику, которая подорвёт репутации Украины в глазах окружающего мира.

«Опять Зеленский перепутал политическую арену с цирковой. Кому в ООН вообще было необходимо такое представление? Или это для украинского зрителя, который всё ещё якобы следит за украинским лидером? Или Зеленский надеется, что Путин даст ему ответ? Или хочет спровоцировать российского президента на совместную встречу? Всё равно никто на это не поведётся, пустой трёп», — написал Олег Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский повёл себя мерзко, не просто процитировав Путина, а, по сути, пародируя его. Такое поведение никоим образом не помогает в выстраивании диалога между Киевом и Москвой.

«Да не просто цитировал, он его пародировал. Гости ООН могли посмотреть очередной увлекательный цирк в исполнении президента Украины», — отмечает Татьяна Б.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский выступает на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

«Тут уже откровенное пародирование какое-то было. Цитировал Путина, но с мимикой и с жестикуляцией, не свойственными президенту Российской Федерации. Только зачем это надо было? Чтобы спровоцировать российского лидера на ответные действия? Не смешите. Уж кто-кто, а Путин точно до такого не опустится, даже если захочет, всё равно не станет. По-другому выстроена российская политическая система», — отмечает Николай Г.

Часть людей считает, что в сложившейся ситуации устраивать цирк на политической арене — кощунственный шаг, который никак не помогает установить, к примеру, мир на территории Донбасса.

«Клоун цитирует слова другого президента, прекрасно. Вот только от этого зарплаты в Российской Федерации и на Украине не вырастут, цены на продукты не упадут, а олигархи не отдадут украденные у народа средства производства, ресурсы и другие активы. Может быть, и Путину стоит процитировать Зеленского? Авось, дела в странах наладятся», — пишет Михаил Ф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Ряд пользователей указывает на то, что ВСУ до сих пор продолжают бомбить мирных жителей ДНР и ЛНР, поэтому Зеленскому пора прекратить баловаться и вернуться к конструктивному обсуждения проблемы.

«Пока украинская армия обстреливает мирных граждан на Донбассе, этого брехуна вообще лицезреть не хочется. Брехун же обещал, что уйдёт, если войну не закончит. Ну и где результат? Только и делает, что цирк устраивает на политической арене», — поделился своим мнением Сергей М.

Напомним, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии ГА ООН, процитировал слова президента РФ Владимира Путина, но неверно указал, из какой речи, а также раскритиковал политику Российской Федерации.