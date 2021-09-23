Кризис — кризисом, но, к примеру, «Яндекс», привлекая потенциальных соискателей работы своим раскрученным именем, на них же по-жёсткому и экономит. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии и отклики.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Данная компания довольно типичная для России, так как там всегда на первом месте большое количество обязанностей и минимальная оплата труда. Такое ощущение, что они работников ищут не в Москве, а, например, в какой-то африканской банановой республике.

От сотрудников требуют высшего уровня профессионализма, хотя 90% работников у них этим профессионализмом не обладают. И да, вы спросите меня, почему же так много людей работают в «Яндексе», если всё там так плохо? Ответ прост и очевиден — опыт работы в компании «Яндекс» высоко ценится на «вторичном» рынке труда. После года работы в Яндексе можно смело устраиваться в нормальную западную компанию с нормальными зарплатами!» — замечает комьюнити менеджер из Москвы.

«Проработала я недолго, 17 дней, но этого было достаточно, чтобы понять, что это шарашкина контора. За мое отработанное время мне заплатили всего 3000 рублей. Такой «большой» зарплаты я ещё никогда не получала!

Никогда не порекомендую и не посоветую там работать. За что платят, непонятно, море штрафов непонятно за что. Премия вроде и платится, но ты этого не видишь. Хуже компании я ещё не встречала. Никакой договор со мной не заключили, поэтому что-то доказать и предъявить куда-то я не могу. Жаль потраченного времени», — пишет менеджер из Москвы.

(сс) WikiFido Офис Яндекс в Москве

«Такое чувство, что скоро перед тем, как попасть на собеседование в «Яндекс», нужно будет сдать ЕГЭ, — умора, товарищи, вы там от безделья с ума сходите)) нет, я, конечно, понимаю, если на руководящую должность замахнулся, то и тесты, и экзамены можно, а тут «удаленка», обычный менеджер, и такое выдают, желаете, чтоб у Вас работали грамотно подкованные, решали какие-то проблемы и ещё умели продавать))) а платите копейки, а то и вовсе сделка, стыд, позор такой компании, если бы я до этого там не работал, возможно бы и думал, что там, наверное, особые работают, ребятишки с Сириуса, а нет — обычные дворовые ребята, за исключением руководителей, савок на то и есть савок», — делится впечатлениями от работы бывший сотрудник.

«Не ведитесь на вакансии этой компании. Всех, кого они набирают, выкидывают через 3−4 месяца — это касается надомников. Принимают на работу человека, а когда тебя увольняют, говорят, что это просто бизнес и нам не нужны люди. Руководство — все сплошные родственники друг другу», — поделился бывший сотрудник из Саранска.

Ещё один менеджер отмечает: что касается зарплаты, то в «Яндексе» невозможно заработать даже минималку:

«При всем пафосе приема на работу и названия компании, забрать не получится. Вы будете истерично смеяться, когда увидите вашу работу, потом попытаетесь принять. Потом решите уволиться, но с вами поговорит очень вежливый и понимающий человек, стоящий выше. И сделает все, чтобы качество предлагаемой работы улучшить (это я считаю большим плюсом, впечатление от сотрудника и правда оказалось очень положительным).

Но, к сожалению, никакие улучшения не повлияли практически ни на что. Говорю исключительно о работе асессора-копирайтера. Короче, не тратьте свое время, бегите, глупцы!».

(сс) MrHeisenberg Рецепция московского офиса Яндекс.Деньги

Комментарии — вещь хорошая ещё и тем, что дает представление о том, что могло повлиять на ухудшение качества сервисов «Яндекса», к примеру «Яндекс.Такси».

"Работала асессором в отделе дистанционного контроля качества «Яндекс.Такси». Сама работа хорошая, но то, что творят руководители отдела, не передать словами. На собеседовании все было очень радужно и многообещающе, а потом постепенно всё ухудшалось, хотя в рабочих чатах более старые сотрудники уже ругались на тот момент с начальством.

Мне потребовался месяц, чтобы перестать надеяться и понять, с какими людьми я работаю. Если вы собираетесь стать асессором дистанционного контроля качества, то приготовьтесь к тому, что столкнётесь с оскорблениями от руководства, с обесцениваем вашей работы, а также если вы кому либо не понравитесь из руководства, то, скорее всего, вас попытаются подставить.

Я хотела бы работать там и дальше, но не выдержала некомпетентности руководства и нарушения закона с их стороны неоднократно. Возможно, в других отделах и направлениях другая атмосфера, но в дистанционном контроле качества машин именно такое отношение, текучка сильная. Жалко, директор «Яндекса» не в курсе, как некомпетентные сотрудники разваливают целый отдел».

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс Такси

Как сообщало ИА REGNUM, сомнение в компетенции «Яндекса» заниматься перевозками пассажиров и багажа легковым такси стало поводом для обращения в арбитраж. Иск, который будет рассмотрен 24 сентября 2021 года, подан министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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