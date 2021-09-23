После распада Советского Союза, произошедшего три десятилетия назад, руководство КНР, по некоторой информации, поручило своим ученым изучить причины такого развития событий. Китайские исследователи пришли к выводу, что одной из самых больших ошибок СССР было участие в дорогостоящей гонке вооружений с США, которая в конечном счете и обанкротила советскую экономику, пишетМиньсинь Пэй в статье, вышедшей 22 сентября в Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Сегодня, по мере того как Вашингтон концентрирует свой военный потенциал в Восточной Азии, Китай сталкивается с аналогичной стратегической дилеммой. Попытка сравняться с США по военной мощи потребовала бы от Китая радикального увеличения оборонных расходов — то есть попасть в ту же ловушку, в которую попал СССР. Тем не менее из-за неспособности КНР противодействовать наращиванию военной мощи со стороны США Китай может оказаться в еще более небезопасном и уязвимом положении.

На фоне решения США поставить Австралии ударные подводные лодки с ядерными силовыми установками сложное положение, в котором оказывается Пекин, выступает со всей очевидностью. Этим далекоидущим стратегическим шагом США фактически бросают вызов Китаю в новой и, вероятно, астрономически дорогой гонке вооружений. Каждая американская подводная лодка класса «Вирджиния» стоит $3,45 млрд.

Китай сейчас находится в незавидном стратегическом положении, поскольку ему приходится одновременно противостоять объединенному военному потенциалу США и их союзников в Тихом океане.

Если бы Китаю нужно было достичь приблизительного паритета с американскими военными, перед ним стояла бы трудная, но не совсем невыполнимая задача. На пике своего развития советская экономика была меньше половины экономики США. ВВП Китая в настоящее время составляет примерно 70% от ВВП Америки в долларовом выражении и, вероятно, превзойдет ее в течение 15 лет. В обозримом будущем Китай вполне может сравняться по военным расходам с США.

Kremlin.ru Военный парад в Пекине. Китай

Но картина изменится полностью, если к уравнению добавить совокупный экономический вес стран Четырехстороннего диалога по безопасности — США, Японии, Индии и Австралии. Эта организация быстро превращается в военный альянс, созданный специально для сдерживания Китая. По данным Всемирного банка, с общим ВВП в $30 трлн по состоянию на 2020 год, объем экономики «четверки» вдвое больше, чем у Китая.

Если страны, входящие в «четверку», пойдут на то, чтобы выделять на оборону 3% от своего совокупного ВВП, бюджет армии организации смог бы составить $900 млрд. В таком случае Пекину, который в 2020 году потратил на оборону $250 млрд, если он не хочет отстать, придется почти в четыре раза увеличить свой военный бюджет.

Если учесть технологическое превосходство США, которые также накопили огромные запасы оружия после десятилетий чрезмерных военных расходов, для Китая было бы совершенно нереалистично думать, что он сможет выиграть следующую гонку вооружений благодаря росту объемов своей экономики и наращиванию технологических возможностей.

На этом фоне актуален вопрос о том, что же Китаю всё же делать. Китайский стратег и мыслитель Сунь-Цзы советовал избегать противостояния сильным сторонам оппонента, и эта рекомендация кажется особенно актуальной. Вместо того чтобы втягиваться в беспощадную гонку вооружений, Китаю следует сосредоточиться на дипломатии для повышения своей безопасности.

(сс) Official U.S. Navy Page F-35B Lightning II ВВС США

США удалось собрать под свои знамена Японию, Индию и Австралию благодаря страху перед наращиванием военной мощи Китая. И Токио, и Индия, у которых с Пекином имеются территориальные споры, особенно заинтересованы в том, чтобы быть ближе к США.

Китай с большей эффективностью смог бы добиться своих интересов, если бы приложил серьезные усилия для урегулирования этих споров и разрядки напряженности со своими соседями. Хорошим первоначальным сигналом добрых намерений Пекина стало бы прекращение вторжений в воды спорных островов Сэнкаку — также известных как Дяоюйдао — и вывод войск из некоторых спорных районов на китайско-индийской границе.

Если учесть, что взаимные недоверие и враждебность между США и КНР достигли опасного уровня, Пекину не менее важно было бы возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Председатель Си Цзиньпин должен отказаться от явного нежелания встречаться с президентом Джо Байденом. Только дипломатическое взаимодействие на самом высоком уровне может замедлить порочный круг, который все более милитаризирует конкуренцию между США и Китаем.

U.S. Department of State Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

Китаю следовало бы извлечь два дополнительных урока из советского опыта. Во-первых, советские лидеры продолжали вкладывать средства в проигрышную гонку вооружений, опасаясь, что США нанесут удар первыми. Оглядываясь назад, можно сказать, что такие опасения были совершенно необоснованными и экономически губительными. Сегодня невозможно представить, чтобы США предприняли превентивное нападение на Китай, обладающий ядерным оружием.

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Во-вторых, Советскому Союзу удалось предотвратить превращение Холодной войны в горячую, тесно сотрудничая с США в разработке протоколов и правил, позволяющих избежать случайного конфликта. Китай поступил бы разумно, если бы более надежно внедрил существующие китайско-американские протоколы и предложил новые.

Столь многие шаги китайского лидера были направлены на то, чтобы избежать ошибок своих советских коллег. Однако если Китай в ближайшее время не изменит курс, он рискует повторить самые значительные из них.