Известие о том, что самая низкая за последние 30 лет обеспеченность врачами в Алтайском крае (36 врачей на 10 тысяч населения) стала поводом для критики министра здравоохранения региона Дмитрия Попова со стороны алтайского губернатора Виктора Томенко, широко обсуждают в социальных сетях и на сайте ИА «Амител». Многие «прозрение» главы региона связывают с недавним приездом в Барнаул министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Глеб Богданов. Хирурги Сибири. 1971

«А где был Томенко все эти годы (с 2018 г.), когда ему передали бразды правления Алтайским краем? И только нынче он увидел дефицит врачей?» — задаётся вопросом Ольга Рыбакова (Антяскина) в группе «Баранул22» («Одноклассники»).

"В 2019 году Попов повысил должностные оклады на 37%, а за стаж (выслугу лет) понизил на 50%. В среднем каждый потерял до 5 тысяч рублей. Причем доплату за стаж переименовали в стимулирующие выплаты…» — напоминает Юрий Головизнин.

«Зарплаты медработников в Алтайском крае сильно отличаются от зарплат в соседних сибирских регионах. Как-то в прошлом году на отчёте он озвучил, что приглашает врачей из соседних регионов и даже из ближнего зарубежья, если есть правовые документы (специализация и сертификат). Да, приехали несколько человек с Красноярска, именно с Красноярска за высокую договорную зарплату», — информирует Юрий Головизнин.

Напомним, до получения своих сегодняшних должностей Виктор Томенко и Дмитрий Попов работали и жили в Красноярском крае.

«Показуха после приезда Мурашко», — считает Ольга Морозова.

«Прозрел, вот что выборы животворящие делают», — иронизирует Александр Щиголев.

Игорь Обросов. Тридцатые годы. У истоков советской медицины (фрагмент). 1977

«Нужны кардинальные меры. Предлагаю запретить выезд врачей из Алтайского края. За провинности ссылать московских врачей в Алтайский край», — предложил Гость в комментариях на сайте ИА «Амител».

"Пока минздрав будет назначать тупых и корононосящих главных врачей, как, например, в Поспелихе, все медики разбегутся, за месяц больше десятка медиков уволилось из-за главного врача, а минздраву наплевать», — жалуется Т.

«Понавыдумывали аккредитации, сертификаты, может, кто и вернулся бы в медицину, только препоны эти останавливают. Да и зарплаты без ковидных доплат не радуют. А другие-то меры не помогут. Повышайте зарплату!» — замечает другой участник дискуссии.

«Ну наконец-то то, что говорили весь год, дошло… А по поводу того, что Попов ничего не может сделать… А закрыть все больницы и отправить врачей в неоплачиваемые (частично оплачиваемые) отпуска он смог сделать?

Сколько врачей было в семиэтажке на горе, пока там не сделали ковидный? А где все эти врачи? (Москва, Питер, Кемерово, Север). Когда год назад закрыли все больницы, подскажите, что должны были делать врачи?» — напоминает читатель под псевдонимом Барнаулец.

«У меня в отделение пришел доктор, после ординатуры. Так вот, работая на ставку, ей доплачивают до МРОТ. Получает она столько же, как и санитарка. Это все, что нужно знать про стимулирование работы в медицине, у меня все», — пишет К.

«Зарплаты только с ковидными и похожи на зарплаты, но даже с ковидными они ниже, чем в соседних регионах. Например, в Кемерово зовут наших врачей на зарплату 80 тысяч, я молчу про Москву: туда, как ковид начался, на зарплату в 300 тысяч молодые врачи и ломанулись.

Татьяна Лившиц. На ночном дежурстве (фрагмент). 1975

А вот если еще и уберут доплаты (а рано или поздно их уберут), тут-то и придет писец, пенсионеры уйдут в сразу все! Потом уйдет половина молодежи, а те, кто останется, просто не потянут всю нагрузку!» — пророчествует Г.

«Родственница работает старшей медсестрой в детской больнице. Месячная выработка — более 400 рабочих часов. Зарплата на руки около 30 тысяч. Выматывается вхламину. Работать некому, детей бросить не может. Объем работы огромный. На днях, например, за ее смену привезли новых 12 пациентов, помимо десятков старых.

Помимо, собственно, лечения, огромный объем писанины за каждую потраченную таблетку. Наверное, это благо от чиновников, которые заботятся о том, чтобы врачи-хапуги не украли себе витаминку», — поделился наблюдениями другой читатель.

В поддержку краевого министра здравоохранения Дмитрия Попова выступил другой читатель:

«Краевой и муниципальные бюджеты не могут позволить себе платить конкурентоспособную заработную плату врачам и медсестрам, и те уезжают в более успешные и богатые регионы. В чем тут вина Д. Попова?

Проблема очень масштабна. Аналогичная история идет и на рынке учителей школ, преподавателей вузов, воспитателей детских садов. Первопричина этой беды — гигантское региональное неравенство в стране. Это особенно стало заметно последние несколько лет. Конкуренция регионов — благо с одной стороны, и трагедия — с другой».

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения России Михаила Мурашко посетил Алтайский край 11 сентября, но публично высокая смертность от коронавируса и серьезные проблемы с доступностью медпомощи в районах не обсуждались.

О том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко жёстко раскритиковал министра здравоохранения края Дмитрия Попова за кадровый дефицит в медицине, стало известно 22 сентября.

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Глава региона при этом отметил, что не видит «свет в конце тоннеля», назвав «микроскопическими» механизмы привлечения специалистов на работу в медорганизации края.

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