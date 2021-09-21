Как и прогнозировалось, после окончания выборов пандемия коронавируса вновь возвращается в информационную повестку. Осенний рост заболеваемости уже не стал неожиданностью — эксперты задолго до этого предсказывали подобное развитие событий. Прогнозы же иного рода начали публиковать популярные телеграм-каналы. По мнению ряда из них, жителям России стоит готовиться не только к новой, наиболее мощной волне заболеваемости COVID-19, но и к самым затяжным на её фоне ограничениям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Ожидаемая четвертая волна COVID-19 может стать самой затяжной по времени и затратной для государства. По информации наших источников, ограничения могут продлиться до марта 2022 года, после чего всё начнёт сходить на нет», — написал телеграм-канал «Друид».

Объяснений будущим затяжным ограничениям ТГ-канал найти не может. Однако он убежден, что фармацевтические лоббисты недовольны нынешними темпами вакцинации в России в кулуарах, через своих людей, они якобы продолжают настаивать на усилении принуждения к вакцинации и продвижении в обществе ревакцинации, отмечает «Друид».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

"Тема COVID-19 возвращается в большую повестку. Губернаторы публично артикулируют ревизию темпов вакцинации в разрезе муниципалитетов и фокусируют внимание общества на необходимости вакцинироваться. По данным Минздрава, от COVID-19 привиты 47 млн россиян, около 41 из которых вакцинированы обоими компонентами», — пишет «Незыгарь».

С наступлением осенних холодов ожидается перевод части сотрудников предприятий на удаленку, прежде всего, в Москве и других мегаполисах, прогнозирует телеграм-канал, обращая внимание на то, что после выборов региональные власти ожидаемо актуализировали тему вакцинации, а в некоторых субъектах РФ даже готовятся усилить антикоронавирусные ограничения.

«Целый ряд губернаторов, не уверенных в итогах электоральных процессов, перед выборами ослабили административные рычаги, что негативно сказалось на темпах вакцинации. После единого дня голосования эти руководители регионов ожидаемо демонстрируют настрой на усиление темпов вакцинации и ликвидацию отставания. Практика вакцинирования этого года показала, что радикальные директивы и призывы губернаторов не ведут к резкому росту темпов вакцинации. А вызывают скрытое недовольство и отторжение», — отмечает «Незыгарь».

По его мнению, во главу угла прививочной кампании нужно ставить не пиар-позиционирование и отчеты наверх, а реальную и кропотливую работу по выстраиванию управленческого механизма, который позволит обеспечить устойчивый рост темпов вакцинации в регионах.

Более резкие оценки дал телеграм-канал «Оκτагон». Его администратор не исключил, что власть в борьбе с пандемией просто использует привычную тактику заливания любых проблем деньгами, а бизнесмены и чиновники привычно осваивают эти средства в своих интересах.

«При таком подходе истощённый войной СССР не смог бы создать атомную бомбу, а современная Россия — высокоточное оружие. То есть, если очень нужно, нынешняя российская власть тоже умеет ставить задачи и добиваться их эффективного решения, а до COVID-19 пока просто руки не доходили. После того как Путин сказал, что пора разобраться, что на самом деле происходит с этой эпидемией, дело должно сдвинуться с мёртвой точки, и начнут, скорее всего, с блокирования аппаратных игр и прекращения распила бюджетных средств», — пишет телеграм-канал.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с членами Правительства

Но это всего лишь организационная сторона вопроса. В содержательном плане повестка борьбы с распространением коронавируса состоит из двух главных направлений: получение полной, детальной и адекватной статистики и изучение феномена нового вируса, убежден автор публикации.

«Это важно, потому что при неблагоприятном стечении обстоятельств COVID-19 может превратиться в реальную угрозу национальной безопасности. Речь идёт не только о том, что страх и экономические проблемы дестабилизируют ситуацию в стране, но и о возможной перспективе роста смертности населения в случае, если итогом массовой вакцинации станет появление всё более агрессивных штаммов», — сообщил ТГ-канал.